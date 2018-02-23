فيفياني يحصد مرحلة «جزيرة ياس» ويتصدر الطواف

انتزع الإيطالي إيليا فيفياني، لقب المرحلة الثانية من طواف أبوظبي الدولي 2018، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ضمن الجولة العالمية لسباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية 2017. واحتل فيفياني دراج فريق كويك ستيب، المركز الأول في المرحلة الثانية «مرحلة جزيرة ياس»، التي أقيمت أمس، بعد أن قطع مسافة السباق البالغة 154 كلم، في 3 ساعات و15 دقيقة و30 ثانية، فيما جاء في المركز الثاني الهولندي داني فان بوبل دراج فريق لوتو جمبو، وفي المركز الثالث حل الألماني باسكال ايكرمان دراج فريق بورا.

حضر السباق ومراسم التتويج، أسامة الشعفار رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للدراجات الهوائية، والدكتور مغير الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات، وعارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، إضافة إلى ممثلي رعاة الطواف.

البطل يحتفل بالفوز لدى وصوله خط النهاية | تصوير- مجدي أسكندر

صدارة

وبفوزه بلقب المرحلة الثانية أمس، تصدر فيفياني الترتيب العام للطواف، بزمن قدره 8 ساعات و3 دقائق و44 ثانية، بعدما حصل على القميص الأحمر لمتصدر الترتيب، فيما حافظ دراج فريق الإمارات النرويجي ألكسندر كريستوف على المركز الثاني في الترتيب العام خلف فيفياني، وفي المركز الثالث داني فان بوبل، ورابعاً الأسترالي إيوان كاليب، والذي أنهى المرحلة الثانية خامساً، إلا أنه يستمر في المنافسة على لقب الطواف، وعاد الإسباني المخضرم اليخاندرو فالفيردي قائد فريق موفي ستار، إلى أجواء المنافسة، بعد أن جاء في المركز الخامس للترتيب العام.

كما حصد فيفياني القميص الأخضر المخصص لمتصدر الطواف بالنقاط، بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن دراج الإمارات ألكسندر كريستوف، فيما حل ثالثاً داني فان بوبل بـ 19 نقطة، وبنفس رصيد كاليب إيوان، أما الإيطالي أندريا جارديني، فقد تراجع للمركز الخامس برصيد 16 نقطة، بعدما فشل في تقديم أداء قوي أمس، رغم حلوله ثانياً في المرحلة الأولى.

جانب من تتويج أبطال المرحلة الثانية من الطواف | تصوير- مجدي اسكندر

تقييم

من جهته، قال الإيطالي إيليا فيفياني: «شعرت أنني في كامل قوتي في المرحلة الثانية، حيث لم أقدم أفضل أداء في المرحلة الأولى، التي أحاول من خلالها دائماً تقييم الموقف، وبالفعل، استطعت تحقيق الفوز، رغم المنافسة مع أكثر من دراج في المجموعة التي تقدمت السباق».

وأضاف: «دخلت المرحلة الثانية برغبة كبيرة في الفوز، سواء من جانبي أو الفريق ككل، وطلبت من زملائي انتظاري، ونجحنا في تقليل المساحات بيننا، لنكمل السباق كمجموعة واحدة في العشرين كيلومتراً الأخيرة، قبل أن أتقدم بسرعة نحو خط النهاية، وبالفعل، نجحت خطتنا، وسنواصل السعي بنفس القوة، من أجل الفوز بالمرحلة الثالثة ومواصلة تصدر الطواف».

على جانب آخر، خطف الهولندي فان بوبل، القميص الأبيض لأفضل دراج شاب، بعد أدائه القوي في المرحلة الثانية، بينما حافظ الروسي نيكولاي تروسوف دراج فريق غازبروم، على القميص الأسود، المخصص لمرحلة السرعة المتوسطة، رغم حصول اليساندرو تونيلي على نقاط السرعة الساخنة الأولى أمس.

انطلاق

وسيواصل طواف أبوظبي الدولي، منافساته اليوم الجمعة بالمرحلة الثالثة، التي يطلق عليها «مرحلة النيشن تاورز»، بقلب العاصمة أبوظبي، ولمسافة 133 كلم. وتبدأ نقطة الانطلاق من أبراج النيشن تاورز بكورنيش أبوظبي، ويمر مسار السباق بجامع الشيخ زايد الكبير، ومدينة زايد الرياضية، وجزيرة ياس، جزيرة السعديات، مروراً بجسر الشيخ خليفة، كما سيمر الطواف لأول مرة بقرية الإمارات العالمية للقدرة الوثبة، ثم يعود إلى داخل مدينة أبوظبي، وسيحط الطواف رحاله عند خط النهاية بمنطقة كاسر الأمواج عند كورنيش أبوظبي.

ومن المتوقع، أن تشهد المرحلة الثالثة حضوراً ومتابعة جماهيرية غفيرة، خصوصاً أن السباق يقام داخل مدينة أبوظبي، إذ سيمر الطواف على عدد من المعالم السياحية التي تميز مدينة أبوظبي، وهي التي تمنح الطواف زخماً واهتماماً منقطع النظير. وتبدأ إجراءات تسجيل ومشاركة المتسابقين اعتباراً من الساعة الثانية عشرة ظهراً، بينما يصطف الدراجون لبدء المرحلة الثالثة في حدود الساعة الواحدة وأربعين دقيقة ظهراً، على أن ينتهي السباق في نحو الساعة الرابعة والنصف مساءً.

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ينقل طواف أبوظبي الدولي في 184 دولة حول العالم، نظراً لأهمية الحدث، إذ تحرص العديد من وسائل الإعلام على متابعة طواف أبوظبي الدولي، عبر نقله مباشرة عن طريق العديد من الشبكات التليفزيونية.

أرقام

ترتيب المتسابقين بالنقاط

رأي

القبيسي: الحدث يمضي بلا عوائق

أكد أحمد القبيسي عضو المكتب التنفيذي لطواف أبوظبي الدولي، مدير إدارة الاتصال والتسويق بمجلس أبوظبي الرياضي، أن الحدث الدولي يمضي بشكل جيد في مراحله كافة من دون أية عوائق وفق ما هو مخطط له من قبل المنظمين والمكتب التنفيذي، موضحاً أن الفعاليات تسير حسب الخطة الموضوعة خاصة فيما يتعلق بالأمور الفنية في ظل تلافي أي مشاكل حتى اللحظة.

وأضاف القبيسي، أن المكتب التنفيذي تلقى انطباعات جيدة للغاية وإشادة من الاتحاد الدولي للدراجات والفرق المشاركة في الحدث بالتنظيم العالمي، لافتاً إلى التزام جميع الفرق بلوائح وقوانين الاتحاد الدولي للدرجات الهوائية لاسيما وأن هناك لجان فنية وإدارة للسباق تتابع كل صغيرة وكبيرة خاصة بالسباق لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

منافسة