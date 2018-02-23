سباق فاطمة بنت منصور للقدرة في الوثبة اليوم

بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية، تشهد قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، عند السادسة والنصف صباح اليوم، سباق الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للسيدات لمسافة 100 كلم، بتنظيم قرية الإمارات العالمية للقدرة.

جوائز السباق

وكشفت الجهة المنظمة، عن تقديم 3 سيارات لأصحاب المراكز الأولى، مع تقديم عدد من الجوائز النقدية، بهدف تشجيع الفارسات، وأكدت إكمال كافة الترتيبات الخاصة بتنظيم السباق، وتقسيمه إلى 4 مراحل، حيث تم ترسيم المرحلة الأولى بالأعلام الزرقاء لمسافة 40 كلم، تليها فترة راحة لمدة 50 دقيقة، فيما تم ترسيم المرحلة الثانية لمسافة 25 كلم باللون الأصفر، وفترة راحة لمدة 40 دقيقة، أما المرحلة الثالثة، تم ترسيمها باللون الأحمر لمسافة 19 كلم، وبعدها يتوقف السباق في فترة راحة لمدة 40 دقيقة، ثم المرحلة الرابعة الأخيرة باللون الأبيض لمسافة 16 كلم، ليتم بعدها تحديد أصحاب المراكز الأولى، حسب نتائج المراحل الأربع من السباق، مع التتويج وتقديم الجوائز في الختام.

شروط وضوابط

وحددت الجهة المنظمة، أن يكون عمر الحصان المشارك في السباق 6 سنوات فما فوق، والحد الأدنى لنبض الحصان 64 نبضة في الدقيقة الواحدة، والحد الأدنى لوزن الفارسة 60 كيلو غراماً.

ووضعت اللجنة المنظمة عدداً من الضوابط، منها عدم وخز الحصان، ومنع استخدام السوط أو أي وسيلة أخرى لجلد الحصان، وقررت استعانة الفارسة بعدد 5 مساعدين كحد أقصي في منطقة التبريد وأماكن الاستراحة خلال مسار السباق، ونقاط المياه، وعند خط النهاية، والسماح لمرافقين فقط مع الفارسة عند الدخول لمنطقة الفحص البيطري.

اكتمال الترتيبات

بدوره، قال عدنان سلطان النعيمي المدير العام لنادي أبوظبي للفروسية، إن ترتيبات السباق اكتملت بشكل جيد، وبعد مجهودات كبيرة، حرصاً على تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي يقدم نصائحه المستمرة حتى تحقق السباقات النجاح المطلوب، وأكد النعيمي، الحرص على نجاح السباق، وأن يأتي بصورة رائعة، تعكس صورة مشرفة لدولة الإمارات وتطورها في هذا المنشط، خاصة أن الدولة أصبحت تحظى بإشادات عالمية، ومكانة مرموقة على المستوى العالمي في سباقات الخيول المختلفة.

100

تتواصل سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة لليوم الثاني على التوالي غداً، باستضافة سباق الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم.