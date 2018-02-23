«الفراشة الصغيرة» تودع دبي

ودعت الأميركية كاثرين بيليس (18 عاماً) المصنفة 41 عالمياً بطولة دبي للتنس بعدما خسرت على يد الإسبانية غاربين موغوروزا المصنفة 4 بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و7-5.

وتعتبر الأميركية كاثرين بيليس من بين أصغر اللاعبات المشاركات في النسخة 18 بينما انتزعت العام الماضي لقب أصغر لاعبة في البطولة. ودخلت «الفراشة الصغيرة» التاريخ من بابه الواسع العام الماضي بعد أن أصبحت أصغر لاعبة تطيح بإحدى المصنفات الكبار في تاريخ بطولة دبي للتنس عندما أطاحت باللاعبة البولندية أغنيسكا رادفنسكا التي كانت مصنفة حينها سادسة على العالم.

من جانبها، أوضحت الأميركية بيليس، عدم رضاها عن مشاركتها هذا العام رغم خروجها المبكر لأنها لم تكن قادرة على فعل أي شيء أمام الضربات الساحقة لموغوروزا.