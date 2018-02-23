300 مشجع يتابعون حتى الفجر

اضطر 300 مشجع للسهر حتى الساعة الثانية صباح أمس على مدرجات بطولة دبي لتنس السيدات من أجل مشاهدة مباراة الأميركية كاثرين بيليس والإسبانية غاربين موغوروزا التي استغرقت ساعة و41 دقيقة. وكانت المباريات استمرت حتى هذا التوقيت المتأخر بسبب مباراة الروسية داريا كازاتكينا والبريطانية جوهانا كونتا التي استغرقت 3 ساعات.

وصرح صلاح تهلك مدير بطولة سوق دبي الحرة للتنس أن بقاء 300 مشجع حتى هذه الساعة المتأخرة يؤكد شعبية رياضة التنس في دبي، وقال:«حرص هؤلاء المشجعون نساء ورجالاً على استكمال كافة مباريات الدور 16، ورغم انتهاء المباراة قبل الأخيرة في حدود منتصف الليل إلا أنهم واصلوا متابعتهم للمباراة الأخيرة التي جمعت موغوروزا وبيليس وأعتقد أنهم لم يندموا على ذلك .