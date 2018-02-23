سفيتولينا تُنهي مغامرة أوساكا في «تنس دبي»

أنهت الأوكرانية إلينا سفيتولينا، المصنفة 4 عالمياً، مغامرة اليابانية ناعومي أوساكا، بعد أن أسقطتها بمجموعتين دون رد، بواقع (6-2) و(6-4) في ربع نهائي بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، المقامة حالياً على ملاعب «سوق دبي الحرة» في منطقة القرهود بدبي، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 2.6 مليون دولار.

وبتغلبها على المتألقة أوساكا، واصلت سفيتولينا حملة الدفاع عن لقبها بنجاح، وتضرب موعداً في نصف النهائي اليوم مع الألمانية أنجليك كيربر المصنفة 9، والتي فازت بدورها مساء أمس، على حساب التشيكية كارولينا بليشكوفا، المصنفة 5 عالمياً، بمجموعتين دون رد، بواقع (6-4) و(6-3).

ونجحت سفيتولينا في رد الاعتبار أمام أوساكا التي هزمتها مرتين متتاليتين في أقل من 9 أشهر في 2016، وجاءت الخسارة الأولى في الدور 32 من بطولة أستراليا المفتوحة في شهر يناير من ذلك العام، حين فازت اليابانية أوساكا بواقع مجموعتين دون رد، قبل أن تعاود الفوز عليها في ربع نهائي بطولة طوكيو.

نجاح

من جانبها، أعربت الأوكرانية إلينا سفيتولينا، عن سعادتها بمواصلة الدفاع عن لقبها بنجاح، وبالأداء القوي الذي ظهرت عليه أمام الصينية كيانغ وانغ ثم أوساكا، وقالت عقب المباراة أمس: «التعلم من أخطاء الماضي واستيعاب الدرس جيداً، كان العامل الأول الذي قادني للفوز والاستمرار في الدفاع عن اللقب بالصورة المطلوبة».

وأضافت: «حاولت معالجة أخطاء المواجهتين الأخيرتين أمام ناعومي في طوكيو 2016، خصوصاً أنها من اللاعبات القادرات على العودة واستثمار أي فرصة متاحة، وهو ما أكدته اليوم في المجموعة الثانية، حين تقدمت بثلاثة أشواط للا شيء، قبل أن أستعيد اتزاني وأنجح في حسم المجموعة».

نتائج

وعن مواجهة النصف نهائي، قالت سفيتولينا: «بكل تأكيد، أسعى لمواصلة نجاحي في هذه البطولة المحببة على قلبي، وبذل أقصى أداء ممكن نحو بلوغ النهائي، بغض النظر عن من سألتقيها، فغالبية اللاعبات اللاتي نجحن في بلوغ الربع نهائي، هن من كبار المصنفات القادرات على تحقيق نتائج إيجابية وأداء قوي بطموح الفوز ذاته».

وكانت إلينا سفيتولينا، قد استهلت حملة الدفاع عن لقبها، مساء أمس الأول، بالفوز على الصينية كيانغ وانغ، في دور الستة عشر للمسابقة، في مباراة عانت خلالها حاملة اللقب قبل الفوز بمجموعتين لمجموعة واحدة «6-1، 5-7، 6-2» في مباراة امتدت ساعتين وربع الساعة تقريباً.

فرصة

من جهتها، صرحت كيربر أنها حققت تأهلاً مستحقاً على حساب بليشكوفا، وقالت: «أعتقد أني لعبت بشكل جيد، الإرسال والتحرك وردة الفعل، ولم أمنحها أي فرصة للعودة، رغم محاولتها في المجموعة الأولى». وأوضحت اللاعبة الألمانية أن ثقتها بنفسها زادت، مقارنة بما كانت عليه قبل خوض بطولة أستراليا المفتوحة، وأن هذه الثقة تعطيها الحافز لمواصلة المشوار بنجاح في دبي، وفي كل البطولات التي ستخوضها بعد ذلك.

حدث

بدورها، صرحت لاعبة التنس البريطانية جوهانا كونتا أن كل شيء جميل في بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات ووصفتها بالحدث العظيم في عالم الساحرة الصفراء على مستوى العالم، وقالت: «هذه المرة الأولى التي أشارك فيها بالبطولة، كل شيء رائع وجميل، الأرضية تشبه ملاعب أنديان ويلز الأمريكية، والقرعة قوية، بشكل عام هذه البطولة حدث عظيم وأنا سعيدة بتجربتي في دبي.