جيانيتي: توقعت فوز فريقي

أكد الإيطالي ماورو جيانيتي مشرف فريق الإمارات للدراجات، أنه توقع فوز الفريق بالمرحلة الأولى عن طريق الكسندر كريستوف حيث عمل الفريق بالكامل لصالحه نظراً لتميزه في السرعات، معرباً عن سعادته بالفوز في أبوظبي كون الفريق يلعب على أرضه.

وأضاف: «الفريق ككل قدم أداء جيداً في طواف دبي الدولي وطواف عمان أخيراً ولذلك دخلنا طواف أبوظبي في جاهزية تامة وكنا ندرك أن أمامنا فرصة للفوز رغم صعوبة السباق ووجود دراجين أقوياء، ولكننا كنا على ثقة في قدرات الفريق لما يملكه من نجوم.».

وتابع: «نشعر بالتأكيد أن بإمكاننا الاحتفاظ بلقب طواف أبوظبي الدولي للعام الثاني على التوالي خاصة وأننا نمثل فريق الإمارات وآمل أن يكون الفوز ملهماً لكل دراجي الإمارات»، مشيراً إلى أنه لا يزال ثمة مرحلتان للسرعة والكسندر كريستوف أمامه فرصة للفوز مجدداً وسنحاول في المرحلة الجبلية الأخيرة في العين المنافسة عن طريق دييجو أوليسي وفابيو آرو.ضربة على جانب آخر، تلقى البريطاني مارك كافينديش بطل العالم السابق وسفير طواف أبوظبي الدولي ضربة موجعة في أول مراحل الطواف أمس بعد تعرضه لإصابة تسببت في انسحابه من الطواف.

وتعرض كافينديش لاصطدام مع عدد من الدراجين الذين كانوا قد اصطدموا بسيارة الحكام في مقدمة السباق مما أدى إلى سقوطه على الأرض وإصابته في كتفه اليسرى والذي كان قد عانى من إصابة في نفس الكتف خال طواف فرنسا قبل ل عام وأبعدته لفترة عن المشاركات في المنافسات الرسمية. ونقل كافينديش إلى أحد المستشفيات على الفور لتلقي العاج إلا أن تجدد ل الإصابة في الكتف اليسرى ستحول دون استكماله لطواف أبوظبي الدولي.

وكانت الإصابة قد حرمت البريطاني كافينديش من المشاركة في النسخة الأولى من طواف أبوظبي الدولي التي أقيمت في أكتوبر عام 2015، ليعود في النسخة الثانية ويحرز لقب مرحلتين عام 2016، ومرحلة في النسخة الماضية عام 2017، إذ يعد كافينديش أكثر الدراجين المتوجين بمراحل في طواف أبوظبي الدولي بثاثة مرات ل رغم أنه لم يتمكن من إحراز لقب الطواف من قبل.