تروسوف يخطف القميص الأسود.. وكاليب ينال «الأبيض»

خطف الروسي نيكولاي تروسوف، لقب السرعة المتوسطة خلال المرحلة الأولى من الطواف، أمس، إذ نجح دراج فريق غازبروم في حصد 11 نقطة، بعد أن حل أولاً في نقطة السرعة الساخنة الأولى، وثالثاً في النقطة الساخنة الثانية. وتوج تروسوف بالقميص الأسود برعاية طيران الاتحاد المخصص لسباق مرحلة السرعة المتوسطة، على الرغم من المنافسة الشديدة مع أكثر من دراج.

من جانبه، حصد الأسترالي إيوان كاليب دراج فريق ميتشلتون على القميص الأبيض والمخصص لأفضل دراج شاب تحت سن 25 عاماً. ونجح كاليب في تقديم أداء قوي في المرحلة الأولى، أمس، ونافس بقوة على لقب المرحلة بجانب كريستوف والمخضرم إيليا فيفياني، وكاد يخطف لقب السباق لولا براعة دراج فريق الإمارات في الأمتار الأخيرة.