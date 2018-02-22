طلال الهاشمي: شراكتنا مع الاتحاد الدولي للعبة طويلة الأمد

ثمّن طلال الهاشمي مدير إدارة الشؤون الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي، دور المتطوعين في طواف أبوظبي الدولي، مؤكداً أن 1450 متطوعاً تابعاً لبرنامج المارشال الإماراتي يشاركون في تأمين مسار السباق، وتوجيه المتسابقين وتوعية الجماهير بثقافة الطواف، والتنسيق مع الجهات التنظيمية من الشرطة والبلديات ودائرة النقل.

وقال مدير إدارة الشؤون الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي: اللجنة المنظمة اكتسبت خبرات أكبر من خلال النسخ الماضية للطواف، ونجحنا في اجتياز بعض المعوقات والصعوبات التنظيمية، التي واجهتنا في الأعوام الماضية، مشيراً إلى أن زيادة مراحل الطواف هذا العام، وإضافة مرحلة إضافية في جزيرة المارية بسباق لمسافة 12 كلم ضد الساعة يمنح السباق إثارة كبيرة حتى النهاية، ويوفر فرصاً متساوية بين الدراجين المتخصصين في السرعة ونظرائهم المتخصصين في المرتفعات في ظل اختلاف التكتيك العام للطواف، بعد وضع مرحلة العين الجبلية نهاية للسباق ووجود 3 مراحل للسرعة، ما يمنح الطواف إثارة أكبر.

كما أكد مدير إدارة الشؤون الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي، أن شراكة مجلس أبوظبي الرياضي مع الاتحاد الدولي للدرجات الهوائية طويلة الأمد ولا ترتبط بمدة معينة، حيث يستمر طواف أبوظبي الدولي لسنوات عديدة مقبلة، مشيراً إلى أن انطباعات الاتحاد الدولي في السنوات الماضية إيجابية للغاية، ويكفي أن الطواف استطاع التقدم في التصنيف العالمي سريعاً، وبات أحد أهم الطوافات على مستوى العالم، كما حقق الطواف إرثاً كبيراً لرياضة الدراجات الإماراتية بوجود فريق محترف يمثل الإمارات ونادي أبوظبي للدراجات، ونتطلع إلى جني المزيد من النجاحات في السنوات المقبلة.