خليفة الشامسي: هدفنا سلامة المتسابقين والجمهور

أكد العميد خليفة بطي الشامسي عضو المكتب التنفيذي لطواف أبوظبي الدولي، رئيس لجنة السلامة المرورية بالطواف، تركيز القيادة العامة لشرطة أبوظبي على سلامة المتسابقين والجمهور وتوفير أفضل تأمين للطواف في مراحله الخمس، مشيراً إلى أن إقامة الطواف في النسخ الثلاث السابقة أكسبت الجميع خبرات كبيرة من الناحية التنظيمية وتقليل التحويلات وإغلاق بعد الشوارع بالتنسيق مع دائرة النقل ودائرة البلديات وهندسة المرور.

وقال: «شرف لنا في القيادة العامة لشرطة أبوظبي تأمين مسارات الحدث العالمي والنسخة الحالية ستشهد نجاحات أكبر بعد تفادي بعض الملاحظات والسلبيات فيما يتعلق بإغلاق الشوارع وتأمين جميع الثغرات، إذ قامت جميع الجهات المعنية بجهد كبير لتوفير عوامل النجاح للحدث».