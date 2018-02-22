مغير الخييلي: الحدث يشجّع على ممارسة رياضة الدراجات

أكد الدكتور مغير الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات، على أهمية طواف أبوظبي الدولي ودوره في تشجيع جميع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية واتباع أسلوب حياة صحي، مشيراً إلى أن مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وممارسة سموه لرياضة الدراجات الهوائية، كانت بمثابة نقطة تحول في هذه الرياضة وتشجيع المجتمع على ممارستها بصورة أكبر.

وأوضح الخييلي، أن طواف أبوظبي الدولي أصبح حدثاً عالمياً ورئيسياً على أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وإقامة النسخة الرابعة على التوالي بعد النجاحات السابقة يؤكد أن العاصمة أبوظبي تمضي بثبات وبخطى صحيحة في خريطة الرياضة العالمية، خصوصاً وأن الحدث العالمي يفخر به كل من يعيش على أرض الإمارات وأبوظبي، سواء من المواطنين أو المقيمين.

وأضاف رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات، أن جميع الجهات المعنية تتطلع لتشجيع المجتمع على ممارسة هذه الرياضة للتقليل من الكثير من الأمراض واتباع أسلوب حياة صحي وهو أحد الأهداف الرئيسية للمجتمع في أبوظبي.

مشيراً إلى أن إنشاء نادي أبوظبي للدراجات والتي تأسس عام 2017، نتاج اهتمام ودعم القيادة الرشيدة ونأخذ على عاتقنا تطوير رياضة الدراجات الهوائية واكتشاف أبطال للمستقبل قادرين على تشريف الإمارات في المحافل القارية والدولية، لافتاً إلى أن النادي يعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية مثل دوائر البلديات والنقل والطرق لإنشاء مسارات مخصصة للدراجات الهوائية في أبوظبي مثلما عليه الحال في حلبة مرسى ياس، إذ نتطلع لإنشاء مسارات كثيرة في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة في القريب العاجل.