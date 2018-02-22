عادل البلوشي يهدي أول «ذهبية» للإمارات

توج عادل البلوشي لاعب منتخبنا الوطني لرفعات القوة لأصحاب الهمم، بالميدالية الذهبية في وزن 88 كلغم، واضعاً الميدالية الثانية في رصيد الإمارات، في دولية فزاع التاسعة لرفعات القوة، التي تقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 30 دولة، وخاض بطلنا عادل البلوشي منافسة شرسة مع الهندي ارن رانجي، الذي توج بالميدالية الفضية، بينما نال البرونزية التايلاندي خندام شينفوب.

تألق عربي

وشهد اليوم الرابع للمنافسات، تألقاً عربياً لافتاً، حيث نجح أيضاً المنتخب السوري في حصد الميدالية الفضية لوزن 61 كغ فما فوق للسيدات، عن طريق اللاعبة فاطمة الحسن، بعد منافسة شرسة مع الأوكرانية رايسا، التي خطفت الميدالية الذهبية، لتضيف فاطمة الميدالية الثانية للمنتخب السوري، بعد الذهبية التي حصدتها زميلتها نورا بدور في بداية منافسات البطولة، كما نال المنتخب الأردني ذهبية وزن 80 كغ فما فوق للرجال، عن طريق عبد الكريم خطاب، بعد تفوقه بفارق كبير على اللاعب الهندي سودهير، الذي حل ثانياً، واللاعب الفنلندي هاري الذي جاء في المركز الثالث، وحقق أول ميدالية لبلاده في البطولة.

وفي مجموعة 67 كغ فما فوق للسيدات، حققت كوريا ذهبيتها الأولى، عن طريق لاعبتها هيونغ هي، التي رفعت 101 كغ، بفارق كيلو واحد فقط عن منافستها الأوكرانية ناتاليا التي رفعت 100 كغ ونالت الفضية، بينما أحرزت الإيرلندية بريتني الميدالية البرونزية، بعد أن توجت بذهبية فئة الناشئين لنفس المجموعة، وحضر وتوج اللاعبين واللاعبات الفائزين، محمد فاضل الهاملي رئيس اتحاد أصحاب الهمم، وبول كافانا سفير إيرلندا لدى الدولة، والذي أبدى سعادته تجاه، أجواء المنافسات، مشيداً بالمنظمين والداعمين للبطولة، ومع انتهاء منافسات اليوم الرابع، تتصدر البطولة الأردن ونيجيريا، برصيد 3 ميداليات ذهبية لكل منهما.

وتتضمن النسخة الحالية، إقامة 10 منافسات في أوزان للذكور، ومثلها للإناث، وتشهد مشاركة أبطال عالميين، أمثال: البطل الإماراتي محمد خميس، والأردني عمر قرادة، والنيجيري ايستر، ومن العراق فارس العجيل ورسول محسن، كما تشهد مشاركة 120 لاعباً ولاعبة من منتخب الإمارات لرفعات القوى، وهذا عدد كبير، يعكس مدى التطور الذي وصلت إليه اللعبة.

زيارة

وقامت اللجنة المنظمة للبطولة، بتنظيم رحلة ترفيهية لأعضاء الفرق المشاركة، زاروا فيها أحدث معالم دبي «برواز دبي»، الذي يقع بين أحياء دبي القديمة والجديدة، لتتناغم الصورة من أعلى البرواز، بعراقة الماضي والتبشير بالمستقبل، وأدهش الزائرون بهذا المعلم، وأعربوا عن سعادتهم بالوجود في دبي، والأجواء الجميلة في المدينة.

فعاليات

تشهد البطولة، إقامة عدة فعاليات على هامشها، منها دورة تدريب الحكام، ودورات توعوية لمكافحة المنشطات، وإقامة ركن تراثي اجتماعي طوال الفعاليات، وركن للأكلات الشعبية، ومسابقات وهدايا، وفعالية التصوير بالزي الإماراتي، والضيافة العربية، والحرفيات والتصوير بالصقر، وركن الألعاب الشعبية، ويبلغ عدد المتطوعين 140 متطوعاً ومتطوعة، يشاركون في كافة اللجان العاملة.