الزوارق الإلكترونية و«الويك بورد» تبحر في كاسر الأمواج

تنطلق في نهاية هذا الأسبوع، تحديات قوية ومثيرة على كورنيش العاصمة أبوظبي، مع إقامة الجولة الثانية من بطولة الإمارات للويك بورد يوم الجمعة المقبل، والجولة الثانية من بطولة الإمارات للزوارق اللاسلكية في اليوم التالي مباشرة، بمشاركة قوية وواسعة للمتسابقين ومحبي المغامرة في كلتا البطولتين.

ويستقطب كاسر الأمواج عدداً كبيراً من المشاركين ومحبي المنافسة في كلتا البطولتين حيث يخطط النادي البحري لتنظيم العديد من الفئات في كلتا البطولتين، ومن المنتظر أن يسجل عدد الحضور في البطولتين معاً أكثر من خمسين مشاركاً ومتسابقاً، وكان نادي أبوظبي البحري قد نظم في هذا الموسم أول نسخة من كلتا البطولتين في بداية الموسم في تجربة ناجحة تستمر من خلال الجولة الثانية في كلتا البطولتين في نهاية هذا الأسبوع.

وأكد سالم الرميثي مدير عام النادي على أهمية وقوة البطولات المزمع إقامتها في نهاية الأسبوع خاصة مع الإقبال المتوقع والمشاركة في البطولات، وقال: نتوقع أن نشهد منافسة قوية ومثيرة في البطولات البحرية في نهاية هذا الأسبوع، خاصة مع حب الشباب ورغبتهم في التحدي والمنافسة في الويك بورد وفي منافسات الزوارق اللاسلكية، وأضاف الرميثي: تنفرد منافسات الويك بورد أيضا في أنها تتطلب تحضيراً وإعداداً خاصاً من أجل المشاركة، وتدريباً مستمراً، وسيكون هناك استعراض جميل تشهده المنافسة بعد غد.

زيادة

وقال الرميثي: نريد أن نزيد مثل هذه البطولات وأن نعزز من حضورها على المستوى المحلي، تم تنظيم الويك بورد للمرة الأولى هذا الموسم وأيضا الزوارق اللاسلكية، وشهدت كلتا البطولتين إقبالاً ونجاحاً كبيرين مما يشجعنا على أن نقوم بتجارب أخرى وبطولات مختلفة في سبيل تعزيز وتطوير الموسم البحري، ونأمل أن تقام المنافسة في أجواء إيجابية ومناخ هادىء.