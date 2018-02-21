الأسماء الجديدة تسطع في «تنس دبي»

نجحت الأسماء الجديدة في عالم الساحرة الصفراء في خطف الأنظار إليها في بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات بأدائهنّ اللافت وتألقهنّ في الدور الأول.

وانطلقت منافسات النسخة 18 للبطولة، أول من أمس، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتبلغ جوائزها المالية 2,6 مليون دولار. وأبرز الأسماء الجديدة، اللاعبة الأمريكية الصاعدة كاثرين بيليس (18 عاماً) المصنفة 41 عالمياً التي ضمنت تأهلها إلى الدور 16 مساء أمس، على حساب البلجيكية إيليز ميرتينز المصنفة 21 عالمياً بمجموعتين بواقع 6-3 و6-3 في ساعة و13 دقيقة.

وفي المباراة الثانية نجحت اللاعبة الإسبانية الشابة أنيت كونتافيت المصنفة 28 عالمياً في العبور إلى الدور 16 بعدما أطاحت باللاعبة المخضرمة الأسترالية سامانثا ستوسور المصنفة 45 عالمياً بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 6-1 و2-6 و6-1 في مباراة ماراثونية امتدت ساعة و47 دقيقة.

عبور

وتمكنت الصينية كيانغ وانغ المصنفة 46 عالمياً من العبور إلى الدور الثاني بسهولة على حساب الهولندية كيكي بيرتينز المصنفة 29 عالمياً بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-0 في 55 دقيقة فقط، وفي أسرع مباراة حتى الآن، والطريف في الموضوع أن كيانغ كانت قد ودعت البطولة في الدور التمهيدي عندما خسرت من الروسية صوفيا زهوك، لكن انسحاب التشيكية بيترا كفيتوفا أعادها إلى المنافسات عبر بطاقة «الخاسرة المحظوظة».

وضمن منافسات الدور الأول، خطفت اليابانية ناعومي أوزاكا (20 عاماً) المصنفة 48 عالمياً الأضواء بتغلبها على الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش المصنفة 14 عالمياً بمجموعتين بواقع 6-2 و6-2 في 70 دقيقة. وحصدت الإسبانية سواريز نافارو المصنفة 27 عالمياً بطاقة العبور إلى الدور 16 بعدما أنهت حلم الصاعدة الروسية صوفيا زهوك (18 عاماً) المصنفة 139 عالمياً بمجموعتين بواقع 6-2 و6-2 في ساعة و21 دقيقة لتضرب موعداً اليوم في مواجهة نارية مع التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة 5 عالمياً.

من جهة أخرى، تبدأ الأوكرانية إيلينا سفيتولينا حملة الدفاع عن لقبها اليوم بمواجهة الصينية كيانغ وانغ على الملعب الرئيسي للبطولة في حدود الساعة السادسة مساء.

وتصطدم الحسناء الأميركية الصاعدة كارين بيليس باللاعبة الإسبانية غاربين موغوروزا المصنفة رقم 3 عالمياً والثانية في البطولة، والتي تعتبر أبرز المرشحات للمنافسة على اللقب بعد أدائها المميز الأسبوع الماضي.

ألقاب

وأكدت اللاعبة الإسبانية سواريز نافارو، في اللقاء الإعلامي المفتوح أن الفوز ببطولة دبي للتنس في مقدمة الأهداف التي تخطط لتحقيقها العام الجاري إضافة إلى المشاركة في كل البطولات الكبرى والاستمرار في حصد الألقاب.

ولم تخف موغوروزا رغبتها القوية في استعادة صدارة التصنيف العالمي، وقالـت: «من المهمّ بالنسبة لي أن أنجح في تصدر التصنيف العالمي من جديد، إنه شعور رائع عندما تكون على القمة رغم صعوبة الصعود إليها، سأقاتل لتحقيق ذلك وأعلم جيداً أن الأمر أكثر تعقيداً من المرة الأولى، وأن تكون رقم 1 في العالم هذا يعني أن الضغوط أكثر وأنت مطالب بالحفاظ على مستواك العالي في كل البطولات التي تشارك فيها والمراهن الأول على ألقابها.

قمة

كما رفضت موغوروزا اعتبار رقم 1 على العالم بالجرعة المسمومة، وقالـت: "عندما تكون على القمة، بإمكانك أن تحقق عديد الأشياء الأخرى، صحيح لن تسطيع التقدم إلى الأعلى ولكن عندما تنظر إلى الوراء وتشاهد أن الجميع يطمعون في مكانك عليك أن تقاتل للبقاء في مكانك وتدافع عنه بكل قوة.

وعن عودة سيرينا ويليامز، أكدت اللاعبة الإسبانية أنها لا تعلم مدى تأثير الحمل ثم الولادة في مسيرتها الرياضية، وقالـت: «أعتقد أنه من الصعب أن تستعيد مستواها سريعاً، لا أعلم مدى جاهزيتها البدنية لكن المنافسة صعبة في كل الأحوال».

منافسة

أكدت موغوروزا أن المنافسة في الوقت الحالي أصعب بكثير مما كانت عليه الحال منذ عامين أو ثلاثة، موضحة أن مستوى الجيل الحالي المتصدر للتصنيف يضم مجموعة من اللاعبات المنافسات بشكل جيد عكس ما كان في السابق عندما كانت سيرينا ومجموعة قليلة تسيطرن على معظم الألقاب.

وصرحت موغوروزا أن المنافسة على لقب بطولة دبي في النسخة الجديدة مفتوحة على كل الاحتمالات والحظوظ متساوية بين جميع اللاعبات.

شيخة الجناحي..شمعة تضيء مستقبل التنس الإماراتي

تعتبر لاعبة التنس شيخة الجناحي (13 عاماً) الشمعة التي تضيء مستقبل التنس الإماراتي، لكونها اللاعبة المواطنة الوحيدة حالياً التي تمارس اللعبة، وبرغم صغر سنها، فإن أحلامها كبيرة، إذ صرحت لـ«البيان الرياضي» بأن المشاركة في بطولة دبي يوماً ما حلم لن تتنازل عنه، خصوصاً أنها تسير على الطريق الصحيح، ومستمرة في ممارسة اللعبة بشكل جيد، في ظل الدعم الكبير من عائلتها واتحاد الإمارات للتنس، وقالت: «أتمنى أن أنجح في اللعب يوماً ما في بطولة دبي، هذا الحلم يكبر بداخلي باستمرار لأني آتٍ إلى هنا منذ سنوات طويلة، لأشارك في فعالية تنس الأطفال واللعب مع نجمات البطولة».

وتعتبر سيرينا ويليامز المثل الأعلى للاعبة الناشئة التي بدأت قصتها مع الساحرة الصفراء عندما كان عمرها 4 سنوات، إذ نشأت في عائلة رياضية يمارس معظم أفرادها هذه اللعبة، وقالت: «تعلمت التنس على يد ابنة خالتي اللاعبة فاطمة الجناحي، وكنت أتمنى أن تواصل مسيرتها لتفتتح الطريق أمامي، وتساعدني على تطوير إمكانياتي، لكنها توقفت للتفرغ للدراسة».

حلم

وكشفت شيخة الجناحي عن حلمها الكبير، وهو أن تصبح أول لاعبة إماراتية تدخل جدول اللاعبات المحترفات، وقالت: «لا يوجد هدف مستحيل طالما أملك العزيمة، وأجد دعماً كبيراً من العائلة كافة، أنا جاهزة لمواجهات كل التحديات التي تقف في طريقي، أشعر أن مستواي يتحسن، وهذا يحفّزني إلى الاستمرار في اللعبة». وأضافت: «لا أطمح أن أكون اللاعبة المحترفة الوحيدة في الإمارات، بل أن أكون القاطرة التي تجرّ مسيرة تطور اللعبة وملهمة الأجيال التي تأتي من بعدي، أنا لست سعيدة بكوني اللاعبة الوحيدة، وتمنيت أن يكون إلى جانب مجموعة من الفتيات المواطنات حتى نتنافس مع بعض ونبني جيلاً جديداً لتنس السيدات».

من جهته، صرحت والدة شيخة الجناحي بأنها تحاول دائماً مساعدة ابنتها على ممارسة لعبتها المفضلة منذ صغرها، وأنها لن تدخر أي جهد من أجل مساعدتها على تحقيق أحلامها، مشيرةً إلى أن عدم وجود لاعبات مواطنات إلى جانبها أمر محبط، ولكنه لن يقلل من عزيمتها.

وعبّرت والدة اللاعبة عن استغرابها من عدم وجود فتيات مواطنات يمارسن التنس، برغم أنها من الرياضات التي تلائم قدرات المرأة، وقالت: «التنس رياضة تناسب المرأة، وبحكم مرافقتي لشيخة خلال التدريبات، أجلس ساعات طويلة أشاهد المباريات بدون أن أشعر بالملل، ولا أجد مبرراً لغياب الفتاة الإماراتية عنها، وأتمنى أن يغير أولياء الأمور نظرتهم إلى التنس، ويسمحون لأبنائهم وبناتهم بممارسة هذه اللعبة».

من جهته، وصف لاعب منتخبنا الوطني عمر بهروزيان بالشمعة التي تضيء مستقبل تنس السيدات في الإمارات، وقال: «شيخة الجناحي لاعبة موهوبة، وبرغم بقائها وحيدة في الساحة، فإنها مصرّة على مواصلة المشوار بثبات، وهي حريصة على التدرب يومياً لتمثيل الإمارات في بطولات الناشئين بشكل مشرف».

وأكد بهروزيان أن العائق الوحيد الذي تواجهه شيخة الجناحي، هو عدم وجود لاعبات أخريات يدعمنها في مسيرتها من خلال التدرب معها وزيادة المنافسة بينهنّ، مشيراً إلى أن اتحاد الإمارات بذل جهوداً كبيرة لنشر اللعبة في المدارس بهدف استقطاب جيل جديد من اللاعبات، لكنه لم يوفق في ذلك.

غياب

وكشف بهروزيان أن غياب المرأة عن لعبة التنس لا يقتصر على الإمارات فقط، بل يشمل كل الدول الخليجية، موضحاً أن العمانية فاطمة النبهاني اللاعبة الوحيدة الموجودة حالياً على الساحة، وقال: «نطمح أن يكون لدينا فريق نسائي يشارك في بطولات فيد كاب».

وصرح بهروزيان بأن مشكلة التنس في الإمارات لا تشمل فئة السيدات فقط، بل حتى تنس الرجال يواجه مشكلة كبيرة على صعيد استقطاب اللاعبين.

كما أوضح المدرب هشام البراملي أن انتماء شيخة الجناحي إلى عائلة رياضية تعشق لعبة التنس ساعدها على تطوير موهبتها والاستمرار فيها برغم توقف بقية زميلاتها عن ممارسة التنس.

فعالية

الألمانية كيربر تُسعد 750 طفلاً في دبي

توافد ما يزيد على 750 طالباً وطالبة من أنحاء الدولة إلى استاد السوق الحرة للتنس بدبي للمشاركة في فعالية يوم الأطفال التي أقيمت في إطار الأنشطة المصاحبة لبطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات التي انطلقت منافساتها أمس، بمشاركة ألمع نجمات التنس في العالم. حضر الفعالية طلاب من 13 مدرسة، واستغرقت ساعتين بإشراف عدد من مدربي أكاديمية كلارك فرانسيس للتنس بدبي.

وحلت اللاعبتان كيكي بيرتنس وسيسي بيليس ضيفتين على فعالية يوم الأطفال لهذا العام، حيث قدمتا لهم بعض المعلومات عن كيفية تطوير مهاراتهم في التنس. وأمضى الطلبة بعد ذلك أوقاتاً ممتعة في ممارسة لعبة التنس في الملعب الرئيسي قبل أن يرحبوا بالألمانية أنجليك كيربر، المصنفة الأولى عالمياً سابقاً. دبي- البيان الرياضي

منافسة

إيراني تهزم تشرينكو

تمكنت الإيطالية سارة إيراني المصنفة 143 عالمياً وحاملة لقب 2016 من العبور إلى الدور 16 بعد أن هزمت الأوكرانية ليسيا تشرينكو مساء أمس بمجموعتين من دون رد بواقع 6-4 و6-3 في ساعة و14 دقيقة لتضرب موعداً اليوم مع الفائزة في المباراة التي جمعت في ساعة متأخرة من مساء أمس الألمانية أنجليك كيربر والتشيكية باربورا ستريكوفا.