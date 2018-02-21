4 أندية بالشارقة تدرج كرة اليد في أنشطتها

وجّه نبيل عاشور الأمين العام لاتحاد كرة اليد، نيابة عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، جزيل الشكر والامتنان إلى مجلس الشارقة الرياضي، برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي وللأمين العام للمجلس عبد العزيز النومان على مبادرتهم الخلاقة والهادفة بإدخال لعبة كرة اليد إلى أندية الإمارة الباسمة الأربعة (البطائح والمدام ومليحة والذيد)، مثمناً الدعم الكبير لرعايتهم ودعمهم اللامحدود للرياضة بشكل عام ولعبة اليد بشكل خاص.

وأكد أن مجلس الشارقة الرياضي قد اعتمد أول من أمس وبشكل رسمي كرة اليد ضمن الأنشطة الرياضية في الأندية الأربعة، اعتباراً من الموسم الرياضي المقبل، وكشف أن الاتحاد سيجتمع مع الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، بحضور ممثلي الأندية الأربعة، لتقديم الشكر على هذه المبادرة لنشر اللعبة.