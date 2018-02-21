«الدراجات» تحتفل بإنجاز ميرزا في آسيا

عاشت بعثة منتخب الدراجات في العاصمة الماليزية كوالالمبور، مساء أول من أمس، فرحة عارمة بعد الإنجاز التاريخي للدراجات الإماراتية، الذي سجله نجم منتخبنا الوطني يوسف محمد ميزا بإحرازه الميدالية الذهبية في سباق النقاط، ضمن منافسات البطولة الآسيوية للمضمار المقامة في كوالالمبور، بعد منافسة قوية من دراجي 22 دولة شاركوا في السباق الأقوى في المضمار على مستوى القارة.

وهو انتصار جديد من نوعه يضاف لسجل إنجازات اتحاد اللعبة منذ أن تأسس عام 1974، وكان ميرزا قد حصد في نفس البطولة الميدالية الفضية في سباق «الأومنيوم»، وسبق له أن حقق أيضاً ذهبية بطولة الطريق في البطولة الآسيوية للطريق التي جرت في ميانمار، وسبقت منافسات المضمار الحالية في ماليزيا، ليكون بذلك قد فاز بثلاث ميداليات قارية في غضون أسبوع، ليسطر ميرزا إسمه بأحرف من نور في تاريخ الرياضة الإماراتية بوجه عام ولعبة الدراجات بشكل خاص.

احتفال

وكان يوسف ميرزا قد حقق ذهبية سباق النقاط، الذي امتد لـ 120 دورة تخللها 12 نقطة سرعة، جمع من خلالها 55 نقطة، متفوقاً على الدراج كينغ لوك من منتخب هونغ كونغ صاحب فضية نفس السباق في كأس العالم في يناير الماضي، بـ 12نقطة، فيما حل بالمركز الثالث الدراج الأوزبكي مرادجان برصيد 35 نقطة.

واحتفلت بعثة المنتخب بإنجاز ميرزا في حضور أسامة الشعفار رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للدراجات، والذي كان قد أنهى في نفس اليوم، اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد الآسيوي للدراجات، وكذلك حضور عبد الناصر عمران الشامسي الأمين العام للاتحاد رئيس البعثة، وعلي الوالي مستشار الاتحاد مدير المنتخبات الوطنية، ونايف عبد العزيز جكه الأمين العام المساعد.

وحرص أسامة الشعفار رئيس الاتحاد، على تهنئة يوسف ميرزا عقب تتويجه بالميدالية الذهبية وعزف النشيد الوطني، وقال للنجم الذهبي: «أنت ثروة قومية نفتخر ونعتز بها ونحرص على الحفاظ عليها، فأنت تملك كل المقومات التي تؤهلك للنجاح والمنافسة وتحقيق الإنتصارات وتفوقك ليس وليد اليوم بل منذ سنوات».

وأكد الشعفار أن الإنجازات التي يحققها ميرزا لرياضة الإمارات، هي ثمرة عمل وجهد كبير وأن الرياضة الإماراتية مدينة له بالكثير على ما يقدمه من مجهود وإنجازات لرفع علم الدولة في مختلف البطولات، وقيادة نجوم المنتخب في السباقات، ليكون نعم القائد لهم والأخ والذي يحظى باحترام جميع زملائه، وتمنى الشعفار أن تكون هذه الإنجازات هي بداية عصر حقيقي للدراجات الإماراتية، تكون فيها دائماً الرقم 1 في مختلف البطولات والسباقات.

تكتيك

ومن جانبه، أعرب عبد الناصر عمران الشامسي رئيس البعثة عن سعادته البالغة بالإنجاز قائلاً: "الحديث وحده لا يكفي عن انجاز البطل الإماراتي يوسف ميرزا، الذي صنع تاريخاً جديداً للدراجات الإماراتية بالفوز بأول ميداليتين ذهبيتين في تاريخ الدراجات الإماراتية منذ التأسيس عام 1974 وهي أقوى بطولات القارة وتختلف عن بطولة كأس آسيا للمضمار، والذي كان ميرزا قد حصل فيها العام الماضي على ذهبية أيضاً.

وخاض يوسف السباق بتكتيك خاص وبقوة ومنافسة قوية وكان ما يدعو إلى الفخر هو تعامل 22 دراجاً من 22 دولة شاركت في السباق، مع يوسف بشكل مختلف تماماً، حيث استمر طوال السباق في مراقبة ميرزا وعدم الابتعاد عنه ولكنه تعامل معهم بنجاح حتى تحقق الإنجاز التاريخي للدراجات الإماراتية، وبالتأكيد ستكون خطوته المقبلة، تحقيق انجاز إماراتي على المستويين الدولي والعالمي، وثقتنا به كبيرة وسنكون دعماً له لتحقيق آماله وطموحاته، ويكون دوماً فخراً للإمارات والعرب.

تأهل

وبدوره، أوضح علي الوالي مستشار الاتحاد مدير المنتخبات، أن الميدالية الذهبية التي أحرزها يوسف ميرزا، في البطولة الآسيوية للطريق، أهلته إلى التواجد في بطولة العالم القادمة للدراجات والتي ستقام في هولندا، ليخوض الدراج تحدياً جديداً له ولدولته في دولة أوروبية أخرى، وأكد الوالي أن منتخبنا الوطني اختتم مشاركته في البطولة الآسيوية مساء أمس بسباق الماديسون بمشاركة كل من يوسف ميرزا ومحمد المروي، وتوجه الوالي بالشكر إلى كل أعضاء البعثة من لاعبين وإداريين على الإنجاز الذي تحقق والرحلة الموفقة في آسيا.