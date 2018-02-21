النسخة الرابعة من طواف أبوظبي الدولي 2018 تنطلق اليوم

تتجه أنظار العالم اليوم إلى أبوظبي، مع بدء منافسات النسخة الرابعة من طواف أبوظبي الدولي للدراجات الهوائية 2018، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ضمن الأجندة المعتمدة لسباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ويستمر حتى 25 فبراير الجاري، حيث أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أن إمارة أبوظبي ستكون على الموعد من جديد بحدث عالمي تفخر به الإمارات والمنطقة بأكملها.

ويقام الطواف على خمس مراحل ولمسافة إجمالية تبلغ 687 كلم، بمشاركة 140 دراجاً عالمياً يمثلون 20 فريقاً محترفاً من أشهر فرق سباقات الدراجات الهوائية من مختلف قارات العالم، إذ تضم قائمة الفرق المشاركة: الإمارات، أي جي 2 آر مونديال- فرنسا، استانا برو - كازاخستان، بحرين مريدا- البحرين، بي ام سي- أميركا، بورا-هانز غروهي- ألمانيا، لوتو سودال- بلجيكا، ميتشيل تون -سكوت- استراليا، موفي ستار- إسبانيا، كويك-ستب فلوورز- بلجيكا، دايمنشن داتا- جنوب أفريقيا، ايديوكشين فيرست - دراباك كانو ديل، كاتوشا-البيسين سويسرا، لوتو جمبو - هولندا، سكاي- بريطانيا، سن ويب- ألمانيا، تريك سيغافردو- أميركا، باردياني سي اس اف - إيطاليا، غازبروم - روزفيلو- روسيا، نوفو نورديسك- أميركا.

مرحلة الفهيم

وتنطلق اليوم أولى مراحل الطواف بمرحلة الفهيم في منطقة الظفرة لمسافة 189 كلم، حيث ستكون الانطلاقة في الساعة 12:10 ظهرا من مجمع بينونة التعليمي بمدينة زايد، مرورا بمحطة شمس للطاقة الشمسية وواحة ليوا والشبخة والعودة بنفس الاتجاه وصولاً لخط النهاية في مدرسة أدنوك بمدينة زايد، في الساعة 4:45 مساء، بينما تقام المرحلة الثانية في جزيرة ياس 154 كلم، ومرحلة نيشن تاورز «أبوظبي» 133 كلم، ومرحلة جزيرة المارية 12 كلم، وتختتم بمرحلة مطارات أبوظبي «العين» لمسافة 199 كلم.

وتزين ألوان علم الإمارات قمصان النسخة الرابعة لطواف أبوظبي 2087 المخصصة للفائزين بالمراحل الأربع: الأحمر والأخضر والأبيض والأسود بحيث يمنح القميص الأحمر لمتصدر السباق، والأخضر للمتصدر بالنقاط والأبيض لأفضل متسابق شاب تحت سن 25 عاماً، والأسود لمتصدر المرحلة السريعة المتوسطة.

نماء

وقال سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي: دون شك النسخة الرابعة لطواف أبوظبي جاءت لتجسد وترسخ استدامة أهدافنا وخططنا وبرامجنا الطموحة التي نتطلع إليها بثقة كبيرة، لدفع عجلة التنمية والنماء، بما تسهم برفعة الوطن وإعلاء رايته عالمياً، وتأكيد رسالته السامية وانفتاحه بسلام على جميع شعوب العالم، لتغدو أرض الإمارات ملتقى الثقافات والتعايش في وطن التسامح والسعادة.

وأضاف سموه أن طواف أبوظبي يقام للعام الرابع على التوالي، ضمن استراتيجية مجلس أبوظبي الرياضي، والرؤية التي تبناها المجلس لترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للرياضة، بما يتوافق مع استراتيجية حكومة أبوظبي 2030، ويمثل أيضاً امتداداً مهماً للمسيرة التنموية المباركة التي تقود سفينتها قيادة حكيمة تؤمن بدور الإنسان وتعمل من أجله باعتباره مفتاح الحياة ومحور النجاح بمقدرته الكبيرة على صنع الفارق نحو استشراف المستقبل وكسب التحديات.

قيادة حكيمة

وأكمل سموه قائلاً: نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نولي أهمية كبيرة لتحقيق النجاحات الداعمة لتفوق القطاع الرياضي، بما يدعم ويعزز رحلة حصاد الإنجازات التي تصنعها الدولة بسواعد أبنائها وبناتها المخلصين.

إيمانا عن قناعة القيادة الرشيدة بأن الشباب نصف الحاضر، وأن الرياضة مصدر للإلهام والطاقة الإيجابية والتفاؤل، ودورها في تأمين الوصول لهدف استراتيجي مهم وهو مجتمع رياضي صحي حيوي قادر على الإبداع والتميز وخال من الأمراض والمعوقات الصحية.

مكانة

وأكد سموه أن مجلس أبوظبي الرياضي، له دور كبير في تعزيز سمعة ومكانة الدولة وأبوظبي على وجه الخصوص عالميا، ودور مهم جدا في تمكين القطاع الرياضي بكافة رياضاته لمبتغاه ودعم استمرارية نموه وتميزه، مضيفا سموه: ركزنا خلال الفترة الماضية على استقطاب الفعاليات الرياضية العالمية المتنوعة التي ساهمت بشكل كبير، وتركت آثارا إيجابية على فئات المجتمع، الذي وضع الرياضة في أولويات حياته واتخذ منها نمطاً مهماً لتغيير أسلوبه.

وهو هدفنا الدائم، كما حرصنا أيضا على تفعيل الرياضة المجتمعية وتوفير المناخات الملائمة عبر أجندة فعاليات متنوعة تناسب كافة فئات المجتمع وترجمة أهدافنا بشكل اكبر... فكان العمل والجهود منصبة ومركزة على اكثر من محور، فجاءت النتائج متوائمة من حيث القيمة الكبيرة للعائدات الاقتصادية والتسويقية والسياحية والإعلامية للفعاليات الرياضية العالمية والمجتمعية، بما يترجم رسالتنا ودورنا الرئيسي.

شكر

وأشار سموه بالقول: نجتمع اليوم في طواف أبوظبي بنسخته الرابعة، التي تقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والذي نتقدم بالشكر والتقدير لرعايته واهتمامه المتواصل لمسيرة الحدث، الذي نجح في أن يكون رقماً صعباً ومهماً في أجندة السباقات العالمية المعتمدة للاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، باعتباره السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط بين 37 سباقاً حول مدن العالم.

وأعرب سموه عن فخره بقيمة الحدث ومكانته والأرقام المهمة التي حققها طوال السنوات الثلاث الماضية، والتي استطاع من خلالها إبهار الاتحاد والمجتمع الدوليين والمنصات الإعلامية العالمية.

كوستا:فريق الإمارات يسعى إلى الحفاظ على اللقب

أكد البرتغالي روي كوستا دراج وقائد فريق الإمارات سعيه لتقديم أداء قوي في طواف أبوظبي الدولي 2018، خاصة وأن الطواف يقام في العاصمة أبوظبي والفريق يمثل دولة الإمارات، وبالتالي نخوض السباق في أرض الفريق، مشيراً إلى أنه ورغم عدم جاهزيته بنسبة 100% إلا أنه سيحاول مع زملائه في الفريق للمنافسة على اللقب، خصوصاً وأن فريق الإمارات يمتلك دراجين على أعلى مستوى واستطاع تحقيق نجاحات عديدة في الفترة الأخيرة.

وقال حامل لقب النسخة الماضية من طواف أبوظبي الدولي في المؤتمر الصحفي بحلبة مرسى ياس، أمس، إنه يملك ذكريات جيدة في أبوظبي بعد اعتلاء منصة التتويج العام الماضي وإهداء الفريق لقباً في غاية الأهمية في أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، مؤكداً أنه حتى وإن كان واجه صعوبات في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة، إلا أنه على ثقة في قدرات زملائه والفريق على تحقيق نتيجة إيجابية والمنافسة على لقب الطواف في نسخته الحالية.

فوز

ويخوض الإيطالي الشهير فابيو آرو طواف أبوظبي الدولي للمرة الأولى بقمصان فريق الإمارات، عقب انضمامه للفريق أواخر العام الماضي بعقد يمتد لمدة 3 سنوات، وقال آرو إنه يأمل تحقيق نتيجة إيجابية والفوز في طواف أبوظبي الدولي مع فريق الإمارات خاصة وأنها المرة الأولى له في الطواف باسم فريق الإمارات.

فيفياني:بداية جيدة بعد التتويج في طواف دبي

أعلن الإيطالي إيليا فيفياني دراج فريق كويك ستيب، والفائز بطواف دبي الدولي أخيراً، التحدي وعزمه على المنافسة على لقب طواف أبوظبي، خصوصاً وأنه يأتي ثاني أكثر الدراجين حصداً للمراحل في الطواف بمرحلتين في النسخ الثلاثة الماضية، وقال: «بالفعل حالفني التوفيق في تحقيق بداية جيدة للموسم بعد الفوز بطواف دبي الدولي، وأريد بالطبع الاستمرار بنفس القوة خصوصاً وأنني في جاهزية تامة لخوض طواف أبوظبي، ونسعى للاستفادة من خبرات الدراجين في الفريق والذين يتمتعون بالسرعة الكافية، وأتطلع قدماً للسباق والمنافسة على اللقب رغم صعوبة المهمة.

بدوره قال الألماني مارسيل كيتل دراج فريق كاتيوشا المخضرم إنه متحفز لخوض غمار طواف أبوظبي الدولي، مؤكداً أن التركيز لا ينصب فقط على السرعة حيث يتضمن السباق مرحلة جبل حفيت الجبلية، ولذلك نركز في الفريق على جميع مراحل السباق، لافتاً إلى أنه يتوقع سباقاً مثيراً في مراحله الخمسة.

عودة

أعرب البريطاني مارك كافينديش دراج فريق دايمنشن داتا الجنوب إفريقي، والأكثر تتويجاً بمراحل طواف أبوظبي الدولي بـ 3 مراحل سابقة عن سعادته بالعودة مجدداً لخوض غمار منافسات الطواف الذي يعد واحداً من أهم الأحداث في الفترة الأخيرة لما يضمه من نجوم العالم في الدراجات الهوائية.

عارف العواني:رعاية هزاع بن زايد أثمرت نجاحات مهمة

أكد عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ورئيس المكتب التنفيذي لطواف أبوظبي، أن النسخة الرابعة من طواف أبوظبي 2018 تمثل تحدياً جديداً لنا في المجلس، بعد النسخ الثلاث الماضية التي أقيمت أعوام 2015-2016-2017، والتي شهدت نجاحاً كبيراً ساهم في تعزيز المكانة المتميزة لأبوظبي، التي غدت منصة عالمية بارزة في استضافة كبرى البطولات الرياضية العالمية ووجهة دائمة للرياضيين العالميين.

تحضيرات مسبقة

وأكمل العواني قائلاً: تحضيراتنا لاستضافة النسخة الرابعة لطواف أبوظبي، بدأت فور ختام النسخة الماضية التي أقيمت خلال الفترة من 23-26 فبراير 2017، وذلك من خلال تشكيل المكتب التنفيذي لتسخير كل الإمكانيات، من أجل ضمان نجاح هذا الحدث الرياضي الكبير الذي يشهد مشاركة أبرز النجوم المصنفين الأوائل على العالم. منهم روي كوستا من فريق الإمارات واليخاندرو فالفريدي من فريق موفي ستار، واليا فيفياني من فريق كويك ستب فلورز إلى جانب سفير طواف أبوظبي البريطاني مارك كافانديتش من فريق دايمشن داتا.

مسارات معتمدة

وأضاف: النسخة الرابعة لطواف أبوظبي شهدت إضافات مهمة في المسارات المعتمدة، بما يتماشى مع أهدافنا لجعل المسارات ذات جاذبية اكبر للمشاهدين والمتسابقين وأيضا لرفع وتيرة التحدي على صدارة الترتيب العام للطواف بصفة شاملة، كما تمثل هذه الخطوة محطة مهمة للترويج وإبراز معالم أبوظبي بصفة أكبر وبتنوع رائع، وفق رؤيتنا الساعية لترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للرياضة، ومنصة حيوية لتلاقي نجوم العالم بمختلف الرياضات والثقافات، بما يدعم تعزيز أهدافنا بجعل الرياضة نمط الحياة المثالية لأفراد المجتمع.

وتابع العواني: نشعر بفخر كبير بوصول طواف أبوظبي لنخبة السباقات العالمية والسباق الوحيد ضمن الروزنامة العالمية للاتحاد الدولي للدراجات الهوائية في منطقة الشرق الأوسط.

تميز

نخبة عالمية في قائمة النجوم

تضم قائمة النجوم مجموعة مميزة ونخبة عالمية كبيرة، يتقدمهم نجوم فريق الإمارات روي كوستا من فريق الإمارات بجانب زميله في الفريق الإيطالي فابيو آرو، وكذلك الدراج البريطاني مارك كافينديش الذي يمثل فريق دايمنشن داتا، بالإضافة إلى الإسباني إليخاندرو فالفيردي والإيطالي إيليا فيفياني والألماني مارسيل كيتل والبلجيكي توم دومولين والإسباني ميجيل لوبيز.

مجموعة بريد الإمارات تصدر طوابع تذكارية

أصدرت مجموعة بريد الإمارات طوابع بريد تذكارية مميزة بمناسبة النسخة الرابعة من طواف أبوظبي 2018، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في الفترة من 21-25 فبراير الجاري، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع شركةRCS SPORT.

بهذه المناسبة سلّم عبد الله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات بالوكالة، لوحة الطوابع التذكارية التي أصدرت بمناسبة طواف أبوظبي 2018، إلى الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف حمد العواني مع الأختام ومغلف اليوم الأول للإصدار، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في المركز الإعلامي التابع لحلبة مرسى ياس، جزيرة ياس، أبوظبي.

وقال الأشرم: يعد طواف أبوظبي حدثاً رياضياً دولياً هاماً وإصدار طابع بريد وختم رسمي تخليداً لهذه المناسبة الهامة يكمل جهودنا في نقل التطورات الهامة والتراث الغني والثقافة المتنوعة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف: نهدف إلى تعزيز سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة رئيسية ومنصة مثالية لاستضافة الأحداث الكبرى، خاصة الرياضية.

تغطية

نقل تلفزيوني لـ184 دولة

يشهد طواف أبوظبي نقلاً تلفزيونياً مباشراً من قبل مجموعة كبيرة من القنوات الرياضية التلفزيونية الشهيرة في العالم، حيث ستستقبل 184 دولة في جميع القارات، حيث ستقوم قناة يورو سبورت بالنقل المباشر لمراحل طواف أبوظبي وستغطي عبرها عموم دول قارة أوروبا، فيما ستغطي قناة أبوظبي الرياضية كافة دول الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا.

في حين تقوم قناة سوبر سبورت بتغطية جنوبي إفريقيا، وكويسي سبورت المنطقة الشبه الصحراوية في قارة إفريقيا، فيما ستشهد قارة أمريكا الشمالية ومنطقة كندا تغطية حية من قبل قناة اف يو بي او، فيما ستكون التغطية في الأمريكتين وتشمل منطقة أمريكا اللاتينية من قبل (ESPN) اللاتينية، وستغطي (ESPN) البرازيلية أمريكا الجنوبية، و(ESPN) الكاريبي لمنطقة الكاريبي، فيما تنقل قناة تي دي ان لقارة أمريكا الوسطى والمكسيك.

ترويج

انطلاق فعاليات منطقة المشجعين

انطلقت فعاليات منطقة المشجعين «الفان زوون» في مول نيشن تاورز بأبوظبي، الذي ارتدى حلة زاهية بالحملات الإعلانية والترويجية الخاصة بطواف أبوظبي، حيث شهدت منطقة فعاليات المشجعين التي تفتح أبوابها يومياً من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 8 مساء، عرض أنشطة لرياضة الدراجات الهوائية وملابس ومعدات الدراجات الهوائية.

بجانب مركز معلومات لتقديم جميع الاستفسارات الخاصة بالطواف للجمهور، إضافة إلى ذلك عرض للقمصان الرسمية للنسخة الرابعة لطواف أبوظبي وفيديوهات عن مراحل العام الماضي، بجانب درع البطل الذي سيتوج بختام الحدث كما تضمنت منطقة خاصة بألعاب الأطفال ولقيت تفاعلاً كبيراً من جميع زوار مول نيشن تاورز.