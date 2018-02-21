أفضل نجوم العالم في «دولية أبوظبي للترايثلون»

تستضيف جزيرة ياس في الثاني من مارس المقبل بطولة أبوظبي الدولية للترايثلون 2018، التي تشكل فاتحة موسم بطولات الترايثلون العالمية بمشاركة 65 من أبرز الرياضيين المشاركين من 25 دولة بينهم ثمانية مشاركين مصنفين ضمن أفضل عشرة رياضيي ترايثلون على مستوى العالم.

وتشهد البطولة عودة البطل الإسباني الأولمبي ماريو مولا الحائز على لقب بطولة سلسلة الاتحاد الدولي للترايثلون لعام 2017، والفائز ببطولة أبوظبي الدولية للترايثلون مرتين، وعينه على تحقيق اللقب الثالث في أبوظبي عند مواجهة البطل البريطاني اليستر براونلي، المتوّج بالميدالية الأوليمبية مرتين والمشارك للمرة الأولى في البطولة.

حيث ستكون المنافسة مشتعلة بمشاركة أبطال آخرين أمثال النرويجي كريستيان بلومنيفيلت، والجنوب أفريقي ريتشارد موراي، والإسباني فرناندو ألارزا، وجميعهم مصنفون ضمن الخمسة الأوائل بحسب الاتحاد الدولي للترايثلون. كما يشارك في المنافسة أيضاً متسابقون أصحاب شعبية كبيرة أمثال فنسنت لويس، بطل سلسلة الترايثلون العالمية لعام 2017 في روتردام، وهنري شومان، بطل الترايثلون العالمي السابق؛ وجوناثان براونلي، الحائز على الميدالية الأولمبية مرتين.

مشاركة

من جانبه، قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «تؤكد قائمة أسماء الأبطال المعلن عن مشاركتهم في البطولة هذا العام وفي مقدمتهم كافة المتوجين بميداليات في أولمبياد ريو 2016 على حجم الإثارة الكبيرة والتنافس العالي المرتقب عند انطلاق البطولة على مسار جزيرة ياس بالعاصمة أبوظبي الذي يعد أحد مسارات الترايثلون الأكثر تفرداً في العالم. ونحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة لاستكمال كافة الاستعدادات النهائية لانطلاق هذا الحدث الرياضي الهام، واستقبال العدد القياسي المتوقع من المشاركين والآلاف من الجمهور الحاضرين للاستمتاع بالحدث وتقديم الدعم للمشاركين من أفراد عائلاتهم وأصدقائهم وأبطالهم المفضلين».

وأضاف العواني: «تعد بطولة 2018 مناسبة رياضية أخرى هامة في الأجندة الرياضية للدولة، حيث تتسم بشمولية كبيرة وتفتح باب المشاركة لكافة فئات الجمهور وتتيح المشاركة في سباقات مناسبة لكافة الأعمار والمستويات الرياضية والبدنية. ومع اقتراب موعد بدء المنافسات فإننا نشجع جميع الراغبين بالمشاركة على التسجيل الآن عبر الموقع الإلكتروني للبطولة abudhabi.triathlon.org، ليكونوا جزءاً من حدث رياضي عالمي مميز».

منافسة

سيكون بمقدور المشاركين الهواة في البطولة المتوقع أن يصل عددهم لحوالي 3500 مشارك، الاختيار بين ثلاثة أنواع من مسارات السباق ذات المسافات المتنوعة بما يتناسب مع قدراتهم ويمنحهم فرصة التنافس مع أفضل رياضيي الترايثلون في العالم، وتشمل مسار «سبرينت» الذي يضم السباحة لمسافة 750 متراً، وركوب الدراجات لمسافة 20 كيلومتراً، والجري لمسافة 5 كيلومترات، وسباق المسافة الأولمبية الذي يشمل السباحة لمسافة 1500 متر، وركوب الدراجات لمسافة 40 كيلومتراً، والجري لمسافة 10 كيلومترات، وسباق المسافة المتوسطة الذي يشمل السباحة لمسافة 1900 متر، وركوب الدراجات لمسافة 90 كيلومتراً، والجري لمسافة 21.1 كيلومتراً.

من المقرر، أن تشهد بطولة أبوظبي الدولية للترايثلون 2018 إضافة فئة الباراترايثلون للمرة الأولى، بما يتيح الفرصة للرياضيين الهواة والمحترفين من «أصحاب الهمم» للتنافس جنباً إلى جنب مع أبطال الباراترايثلون العالميين أمثال البريطاني آندي لويس، المتوّج بذهبية الألعاب البارالمبية في ريو 2016، والبطل المغربي محمد لهنة، صاحب برونزية ريو 2016.