تعاون مشترك بين «مدارس الإمارات» واتحاد «المواي تاي»

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس في قصر الرئاسة، توقيع مذكرة تعاون بين مدارس الإمارات الوطنية واتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، تهدف إلى نشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة وخلق بيئة رياضية محفزة على الإبداع والعطاء وتعزيز روح المنافسة الرياضية بين طلبة مدارس الإمارات الوطنية.

حضر مراسم توقيع المذكرة أحمد محمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة «مدارس الإمارات الوطنية»، وعبد الله سعيد النيادي رئيس «اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ» والدكتور عبدالله المغربي رئيس اللجنة التنفيذية للمدارس، والدكتور كينيث فيدرا مدير عام المدارس، ومحمد خليفة الهاملي نائب مدير عام المدارس للشؤون الإدارية، وطارق هزيم المهيري المدير التنفيذي للاتحاد.. وعدد من المسؤولين في الجانبين.

وقع المذكرة عن جانب المدارس الدكتور كينيث فيدرا مدير عام مدارس الإمارات الوطنية ومن جانب «اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينغ» طارق هزيم المهيري المدير التنفيذي للاتحاد.

من جانبه، أشاد أحمد محمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة «مدارس الإمارات الوطنية» بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد، لبرامج ومبادرات مدارس الإمارات الوطنية وتوجيهات سموه المستمرة في تطوير نظام تعليمي متكامل، يؤهل طلابها للمشاركة الإيجابية بعملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في قطاعاتها كافة.

كما أكد الحميري، أن «مدارس الإمارات الوطنية» منذ تأسيسها تدعم الارتقاء والتطوير في الرياضة المدرسية ونشر الوعي الرياضي والصحي وتثقيف أجيال المستقبل.. مشيراً إلى أنه سيتم إدخال لعبة «المواي تاي» و«الكيك بوكسينغ» المدارس بفروعها في أبوظبي هذا العام، ليتم تعميمها على جميع الفروع ابتداء من العام المقبل، لما لهذه الرياضة من أهداف إيجابية تتمثل في تحفيز الطلاب لممارسة حياة صحية في المدرسة والبيت والمجتمع، وغرس قيم الشجاعة والانضباط والثقة بالنفس والحفاظ على اللياقة البدنية والذهنية للطلاب، إلى جانب ما لهذه الرياضة من انعكاسات إيجابية على مستوى التحصيل العلمي والدراسي.

كما ثمن الدور الذي يقوم به اتحاد «المواي تاي والكيك بوكسينغ» في ترسيخ دعائم الرياضة، مؤكدا على دعم جهود وبرامج ومبادرات اتحاد اللعبة بما يحقق الأهداف المنشودة ويساهم في بناء مجتمع يتمتع بمستوى صحي ومعرفي وثقافي عال.

رعاية

بدوره، أشاد عبد الله سعيد النيادي رئيس «اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ» برعاية ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد للحركة الرياضة في الدولة، وتشجيع سموه الدائم للأنشطة والفعاليات الرياضية التي تهدف لدعم وتطوير المواهب الإماراتية في الألعاب والأنشطة الرياضية كافة وإعدادهم رياضيا وتعليميا وسلوكيا، وصولا إلى تحقيق التميز في المحافل الدولية.

كما أكد النيادي أن توقيع الاتفاقية مع «مدارس الإمارات الوطنية» يشكل دفعة قوية لانتشار لعبة «المواي تاي» في المجتمع، مشيداً بجهود مجلس إدارة المدارس واهتمامهم الكبير بتوفير الرعاية الرياضية للطلاب وسعيها في تكريس القيم والأهداف التربوية ودعم قدرات الطلاب وتعزيز مهاراتهم الفنية والبدنية.

كما أشار النيادي إلى أن الاتحاد سيواصل تحقيق أهدافه المتمثلة بنشر اللعبة في المجتمع وتوسيع قاعدة المشاركين وزيادة وعي الطلبة بقيمة وأهمية هذا النوع من الرياضة التي أصبحت تجد اهتماما واسعا من الرياضيين والجهات المسؤولة عن رعاية الأنشطة الرياضية على مستوى العالم لما لها من دور في تحفز الشباب على إطلاق طاقاتهم واستثمار مواهبهم، كما تهدف إلى استكشاف أبطال لتحقيق إنجازات جديدة ورفع علم الدولة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.