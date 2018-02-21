«إمداد» تجدد عقد إدارة مرافق مجمع حمدان الرياضي

في خطوة من شأنها أن تعزز مكانتها في قطاع إدارة المرافق، أعلنت شركة إمداد، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة التي تعزز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية وتتخذ من دبي مقراً لها، عن تجديد عقدها مع مجمع حمدان الرياضي لمدة عامين بهدف تقديم خدماتها المتكاملة في إدارة المرافق والنفايات.

وتقدم جمال عبدالله الرئيس التنفيذي لمجموعة إمداد بالشكر والامتنان لإدارة مجمع حمدان الرياضي على ثقتها الكبيرة بخدمات وحلول «إمداد»، وقال: «إن تعاوننا مع مجمع حمدان الرياضي يمثل مصدر فخرٍ لنا، إذ إنه يُعَد من أكبر المجمعات الرياضية وأكثرها تطوراً في دبي والمنطقة.

ولا شك أن حرص المجمع على تجديد العقد يؤكد على إمكانياتنا وجودة خدماتنا في قطاع إدارة المرافق، ويعزز من مكانتنا ورؤيتنا أن نصبح الشركة الرائدة في هذا المجال». موضحاً أن «إمداد» تسعى دائماً إلى مواكبة أحدث التقنيات والتطورات لتنمية وتأهيل مواردها وبذل الجهود اللازمة للارتقاء بمستوى خدماتها، وذلك في سبيل تلبية احتياجات عملائها المتنامية باستمرار.

وبموجب شروط تجديد العقد للمرة الثالثة على التوالي، ستواصل شركة «إمداد» تقديم خدمات متنوعة مثل تشغيل وصيانة الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والسباكة (MEP)، بالإضافة إلى خدمات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، والأعمال المدنية الداخلية والخارجية.

ويمتد مجمع حمدان الرياضي على مساحة 24 هكتاراً، وهو أكبر منشأة رياضية متعددة الأغراض في الشرق الأوسط، ويتميز الاستاد الرياضي المتكامل باتساعه لنحو 15 ألف متفرج، ويستضيف 13 رياضة مختلفة.