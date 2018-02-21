«دبي البحري» يستعد لبطولة الشراع الحديث للناشئين

تواصل اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تحضيراتها الفنية لتنظيم حدث بطولة دبي للناشئين لرياضة الشراعية الحديثة (دبي جونيور ريغاتا) وذلك في شاطئ جميرا 1 في دبي يوم الجمعة المقبل، وتعود سباقات الشراعية الحديثة إلى روزنامة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية من جديد بعد طول انقطاع وذلك في إطار خطط مجلس إدارة النادي لزيادة الأنشطة حيث يعد الحدث تظاهرة مجتمعية كبيرة تخدم قطاعاً مهماً من محبي هذه الرياضة.

ويعد الحدث خامس السباقات التي ينظمها النادي في عام زايد 2018 وأول سباقات سلسلة (دبي جونيور ريغاتا) والتي تشمل جولة أخرى تقام الشهر المقبل، وتحديداً يوم 23 مارس، وذلك ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري 2017-2018، ومن المنتظر أن يضج شاطئ جميرا 1 بالنشاط مع وصول الفرق المشاركة من عصر يوم غد والتي تمثل العديد من الأندية البحرية في الدولة ومن بينها نادي تراث الإمارات ونادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت ونادي الحمرية ونادي دبي للزوارق (دوسك) ونادي الحمرا في رأس الخيمة والتي وجهت إليها الدعوات للمشاركة في الحدث، ويتضمن الحدث المرتقب يوم الجمعة المقبل، المنافسة على ألقاب 5 فئات مختلفة هي (اوبتمست - مواليد 2003) و(اوبتمست - ناشئين مواليد 2007) و(اوبتمست - سيدات 2003) و(قوارب ليزر 4.7 - مواليد 2001) و(ليزر 4.7 - سيدات مواليد 2001).

برنامج

يبدأ البرنامج الزمني للمشاركة في البطولة بالتدريب الرسمي عصر يوم الخميس للراغبين في المشاركة في السباقات وذلك على كورس السباق فيما تبدأ المنافسات يوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة صباحاً بإقامة المرحلة الأولى التي تشمل الفئات المختلفة وتستأنف المنافسات بعد الظهيرة في تمام الساعة الثانية ظهراً.