عبد الله حميدان: المهرجان أنعش السباقات

تقدم عبد الله حميدان مدير قسم الشؤون المالية بنادي دبي لسباقات الهجن، بالشكر الجزيل، إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، موضحاً أن مكرمته الكبرى، ممثلة في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة، ليست غريبة على صاحب المكارم، وتابع: جاءت في وقتها تماماً، ولعبت دوراً كبيراً في انتعاش كل القطاعات في عالم سباقات الهجن.

فهناك أكثر من مئة مطية انتقلت ملكيتها إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، منها ما تم شراؤه لتميزه، ومنها الذي انتقل تشجيعاً للإنتاج والمنتجين. مؤكداً أن الجوائز الضخمة المرصودة، من خلال العدد الكبير من أشواط المهرجان، سواءً كانت جوائز عينية، ممثلاًَ ذلك في السيارات الفاخرة، أو الجوائز المالية المجزية، أنعشت عالم سباقات الهجن اقتصادياً بصورة كبيرة.

وأوضح بن حميدان، أن مهرجان سمو ولي عهد دبي، لا يقل حجماً أو ضخامة عن مهرجان ختامي المرموم، مؤكداً أنه حقق النجاح في جميع أبعاده، وأضاف: تلاقي الأشقاء من أبناء الخليج العربي، والمشاركة الضخمة لكبار السن والشباب من الملاك والمضمرين والمتابعين في المهرجان، تأكيد على أن هذه المناسبة حققت البعد الاجتماعي، بالإضافة إلى النجاح الاقتصادي الذي أشرت إليه.

مزاد

وأشار حميدان في ختام حديثه، إلى أن مزاد المرموم الخامس (ج)، والذي أقيم تزامناً مع المهرجان، حقق نجاحاً خيالياً، بعد أن تمت فيه الكثير من البيعات، مضيفاً: عرضت من خلال المزاد أعداد كبيرة من المطايا التي تنحدر من سلالات متميزة، وبما أن المهرجان يشهد مشاركة كبيرة لملاك الهجن، كان طبيعياً أن يتدافعوا جميعاً من أجل اقتناء الأفضل، ما ساهم بصورة كبيرة في أن يحقق المزاد ذلك النجاح الخيالي.