«ديمومة» تتألق وتهدي الصدارة لهجن العاصفة

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ظهر أمس انطلاقة الفترة المسائية لليوم العاشر لمهرجان سموه للهجن العربية الأصيلة والتي خصصت لهجن أصحاب السمو الشيوخ في سن الحول والزمول في ميدان المرموم، كما تابع السباقات الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

اليوم الختامي

ويختتم اليوم المهرجان الذي انطلق يوم العاشر من فبراير الحالي بمشاركة قياسية للمطايا من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي وشهد تنظيم 327 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل، وتقام أشواط الرموز للحول والزمول «المفتوح» في اليوم الختامي لهجن أصحاب السمو الشيوخ وهجن أبناء القبائل.

وسيكون التنافس على أشده في آخر أشواط المهرجان بين الحول للحصول على سيف ولي عهد دبي لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وأكملت المؤسسات الكبرى ترتيباتها وتحضيراتها لهذا الشوط التاريخي والذي يتوقع أن يكون فيه الصراع ساخناً بين مختلف الشعارات الراغبة في أن تنال شرف الحصول على هذا الرمز الغالي. وبالمقابل سيكون خنجر الزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ حاضراً من خلال الشوط الثالث.

ويشهد الشوط الثاني من أشواط الأمسية صراعاً ساخناً على سيف ولي عهد دبي للحول لهجن أبناء القبائل، وهو الشوط الذي سيدفع من خلاله ملاك الهجن بأفضل الحلال لديهم بحثاً عن حصد الرمز التاريخي، وسيكون التنافس على خنجر الزمول لهجن أبناء القبائل هو العنوان الأبرز في أول الأشواط الختامية لمهرجان سمو ولي عهد دبي.

وأسفرت نتائج الفترة المسائية أمس عن فوز «ديمومة» بالشعار الملكي مهدية مالكها ومالك مؤسسة هجن العاصفة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الناموس في الشوط الأول للحول المحليات بعد أن قطعت المسافة البالغة ثمانية كيلومترات في 12:31:3 دقيقة، ونجحت «سمحة» بشعار هجن الرئاسة وتحت قيادة المضمر المستحيل راشد بالسم المنصوري من السيطرة على الصدارة في الشوط الثاني للحول المهجنات مسجلة 12:19:5 دقيقة وكان هو التوقيت الأفضل.

وكسب «حرب» بالشعار الأحمر لمؤسسة هجن الرئاسة بقيادة راشد بالسم المنصوري الصراع على المركز الأول في ثالث الأشواط للزمول المحليات محققاً 12:47:9 دقيقة، وجاء «مخباط» لهجن العاصفة متألقاً في الشوط الرابع للزمول المهجنات مستفيداً من القدرات العالية لمضمره غياث الهلالي الذي قاده إلى الصدارة في 13:00:9 دقيقة.

وقدمت «منصب» فواصل من الإبداع والتميز بشعار هجن العاصفة وكسب معركة الحول المحليات في الشوط الخامس لمصلحتها وسجلت 12:25:6 دقيقة، فيما حازت «غنايم» لهجن الرئاسة على غنيمتها في الأشواط المسائية من خلال حصولها على المركز الأول في الشوط السادس للحول المهجنات بقيادة المضمر المستحيل راشد بالسم المنصوري في 12:29:4 دقيقة.

"الذهب" و"المشير"

وأكد «الذهب» تحت قيادة مضمر هجن ند الشبا سالم سعيد على تميزه وأبدع من خلال الشوط السابع للزمول المحليات وحاز على الصدارة بزمن 12:52:0 دقيقة، وأضافت هجن ند الشبا النقطة الثانية توالياً عن طريق «المشير» بقيادة سالم سعيد والذي وصل إلى خط نهاية الشوط الثامن للزمول المهجنات مسجلاً 13:06:9 دقيقة.

وقدمت هجن زعبيل ومضمرها المبدع راشد محمد مروشد «المايدية» من خلال الشوط التاسع للحول المحليات محققة 12:30:7 دقيقة، وأنهت «الظبي» تحت قيادة مضمر القرن فيصل بن طالب بن شريم المري التحديات في الشوط العاشر للحول المهجنات لمصلحتها بوصولها لخط النهاية في 12:23:4 دقيقة.

وواصل المضمر المستحيل راشد بالسم المنصوري مشوار الإبداع من خلال فوز «الأسد» بالناموس في الشوط الحادي عشر للزمول المحليات قاطعاً المسافة في 12:45:7 دقيقة، وقدم «بطاش» بشعار هجن سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم أداءً رائعاً تحت قيادة المضمر خليفة سلطان بالرشيد والذي قاده للصدارة بتوقيت 12:55:2 دقيقة.

واختتمت هجن زعبيل مشوار الأشواط المسائية وذلك من خلال حصول «شواهين» تحت قيادة المضمر المتميز راشد محمد مروشد على الناموس في الشوط الثالث عشر للحول المحليات بتوقيت 12:20:4 دقيقة.

كما شهد ميدان المرموم في الفترة الصباحية، إقامة ثلاثة عشر شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ في سن الحول والزمول، وتم تقسيم السباقات التي أقيمت على مسافة 8 كيلومترات بين فئات الهجن المحلية والهجن المهجنة.

وهيمن شعار هجن الرئاسة بقيادة المضمر خلفان خصيبة الظاهري، على أول الأشواط الصباحية بواسطة «الطيارة» التي حلقت بـ«ناموس» الشوط الأول للحول المحليات في توقيت وقدره 12:33:0 دقيقة، فيما كان الشوط الثاني للحول المهجنات من نصيب «شعاع» بشعار هجن العاصفة تحت قيادة المضمر غياث الهلالي، بزمن قدره 12:36:2 دقيقة.

وسجلت هجن الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان حضورها من خلال الشوط الثالث للزمول المحليات والذي قدم من خلاله المضمر أحمد خلفان المزروعي «شاهين» بتوقيت 13:06:1 دقيقة، قبل أن يتدخل «شاهين» ويهدي هجن العاصفة عبر المضمر غياث الهلالي ناموس الشوط الرابع للزمول المهجنات بوصوله لخط النهاية في زمن بلغ 13:16:9 دقيقة.

"تمويه" و"شمطير"

وتألقت «تمويه» بالشعار المميز لهجن زعبيل بعد الظهور بقوة في الشوط الخامس للحول المحليات تحت قيادة المضمر راشد محمد مروشد وسجلت توقيتاً وقدره 12:27:9 دقيقة، ثم جاءت «سياسة» وواصلت مشوار التميز لشعار هجن العاصفة بعد أن قادها المضمر غياث الهلالي لحصد الصدارة في الشوط السادس للحول المهجنات مسجلة زمناً بلغ 12:35:8 دقيقة.

وتصدر «شمطير» لهجن الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان الشوط السابع للزمول المحليات بقيادة المضمر أحمد خلفان المزروعي ووصل لخط النهاية في زمن وقدره 13:06:1 دقيقة، وكانت الكلمة لـ«قناد» بشعار هجن سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان بقيادة المضمر أحمد خلفان المزروعي في الشوط الثامن للزمول المهجنات بتوقيت بلغ 12:53:3 دقيقة.

«عسيلة» و«صنديد»

وانتزعت «عسيلة» المملوكة لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي، الشوط التاسع للحول المحليات وذلك في زمن 12:30:6 دقيقة. وظفرت «مهابة» بشعار هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر حمد علي العويسي بصدارة الشوط العاشر للحول المهجنات مسجلة زمناً قدره 12:41:8 دقيقة. وواصل «صنديد» انتصارات هجن زعبيل تحت قيادة المضمر راشد محمد مروشد والذي نال ناموس الشوط الحادي عشر للزمول المحليات مسجلاً زمناً بلغ 12:58:6 دقيقة.

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سجلت هجن الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان ظهوراً قوياً عبر «رعد» الذي قدمه المضمر الصادق فضل الأمين في الشوط الثاني عشر للزمول المهجنات وذلك بتوقيت وقدره 12:57:2 دقيقة. ونالت «طلايع» لقب الشوط الثالث عشر للحول المحليات تحت شعار هجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي بعد أن سجلت زمناً 12:35:8 دقيقة.