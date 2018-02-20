حضور لافت لنيجيريا في ثاني أيام «دولية رفعات القوة»

شهد اليوم الثاني من منافسات بطولة فزاع الدولية التاسعة لرفعات القوة لأصحاب الهمم، التي تقام حالياً، في مقر نادي دبي لأصحاب الهمم، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وليّ عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، تنافسًا قويًّا على الميداليات الذهبية، في جولتين أقيمتا أول من أمس، وقسمت أول جولة وهي للسيدات إلى مجموعتين.

وكانت الميدالية الذهبية للمجموعة الأولى من نصيب الأوكرانية سولفيفيا ليديا في وزن 50 كغ، على حساب اللاعبة الإماراتية مريم الزيود، وأمّا في المجموعة الثانية وكانت لوزن 55 كغ، وقد حصدت نيجيريا ذهبيتها الأولى في أول مشاركة لها في البطولة، عن طريق لاعبتها العالمية أيستر، بفارق ليس ببعيد عن منافستها التركية ياسمين التي حلّت ثانية، وجاءت اندونيسيا ثالثة عن طريق راني بوجي.

وفي الجولة الثانية التي كانت «نارية» كما وصفها اللاعبون المشاركون، أقيمت منافسات وزن فوق 55 كغ للرجال، واستطاعت نيجيريا بلاعبها رولاند، حصد الميدالية الذهبية الثانية في اليوم الثاني من البطولة، وفي الجولة نفسها، حطم البطل الأردنيّ محمد طرابشة رقمًا قياسيًّا جديدًا في البطولة.

حيث استطاع حمل 178 كغ في رفعته الثالثة واستحق ميدالية ذهبية بنكهة خاصة، وسط تشجيع وحضور من الجالية الأردنية، وحصد في المجموعة نفسها كل من قرغيزستان و كازاخستان فضيًّة لكل منهما و برونزيتين لتايلاند.

وميز اليوم الثاني للمنافسات حضور شخصيات دبلوماسية ورياضية حيث حضر عادل صديقوف نائب قنصل قرغيزستان في دبي، والذي أشاد بدور الإمارات، في دعم هذا النوع من الرياضات الخاصة، التي تساهم في تأهيل أصحاب الهمم اجتماعياً ورياضياً.

وأردف قائلًا: «أسلوب وفكر القيادة في دولة الإمارات العربية ونجاحها في كل المجالات، يعد قدوة و منهجًا لباقي الدول في العالم»، كما حضر منافسات اليوم الثاني أيضًا كل من الدكتور مصباح إبراهيم جعفر الأمين العام لاتحاد غرب آسيا، وأحمد حسن قاضي أمين سر نادي خورفكان لأصحاب الهمم.