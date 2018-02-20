الرميثي: طواف أبوظبي مكسب كبير لرياضة الإمارات

يعقد مجلس أبوظبي الرياضي في الثالثة و45 دقيقة اليوم بمركز المؤتمرات الصحافية في حلبة ياس، مؤتمراً صحافياً لنخبة الدراجين المشاركين في النسخة الرابعة لطواف أبوظبي الذي سيقام تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال الفترة 21 -25 الجاري.

ويقام بعد المؤتمر في فندق ياس فايسروي الحفل الرسمي لتقديم الفرق العالمية المشاركة في النسخة الرابعة، بجانب حفل العشاء الرسمي للفرق والوفود الدولية والإعلامية، واكتمل أمس وصول الفرق المشاركة عبر مطار أبوظبي الدولي. وستقيم الفرق بفندق ياس فايسروي، ويؤدي نخبة الدراجين العالميين تدريباتهم في حلبة ياس اليوم تمهيداً لانطلاقة المرحلة الأولى (الفهيم) في منطقة الظفرة الأربعاء المقبل.

فخر

وأكد اللواء محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أن طواف أبوظبي يمثل حدثاً ثرياً ومكسباً كبيراً للحركة التنموية التي تشهدها الدولة في كافة القطاعات، وفخراً كبيراً للأسرة الرياضية باعتباره السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط في أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

وقال: نشيد بالدعم الكبير الذي تسخره القيادة الرشيدة أمام الرياضيين وننتهز الفرصة لنرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات وأولياء العهود، على دعمهم السخي ومتابعتهم الدائمة التي كان لها الفضل في الوصول إلى هذه المرحلة المميزة.

كما نشيد بالدور الرائد لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، مما كان له مردود واضح وانعكاس كبير على مسيرة طواف أبوظبي الذي يقدم نموذجاً فريداً في عالم استضافة الفعاليات الرياضية وفق أحدث المعايير الدولية.

قيمة

وتابع الرميثي: إن القيمة الكبيرة لحدث مثل طواف أبوظبي يشكل مواصلة لخطط تسليط الضوء على التقدم الرياضي الذي تحرزه العاصمة في مختلف الزوايا، ضمن الرؤية التي يتبناها مجلس أبوظبي الرياضي والطامحة لجعل أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة، كما يجسد الطواف بنسخته الرابعة وبمراحله الخمس، الريادة العالمية للعاصمة.

وهي تحتضن أهم وأبرز الفعاليات الرياضية الدولية التي عكست التطورات الرياضية والإمكانيات الكبيرة في ظل اهتمام القيادة الرشيدة ورعايتها الدائمة لشريحة الرياضة والرياضيين، كما يمثل تقدماً مهماً نحو شمولية معالم إمارة أبوظبي وإبراز طبيعتها المتنوعة بين الصحراء والجبال والأبراج والمواقع السياحية الجذابة.

وأعرب عن فخره بطواف أبوظبي الذي جاءت نجاحاته ثمرة الدعم المتواصل للقيادة الرشيدة واهتمامها الكبير بدعم الرياضة والرياضيين وبمسيرة خطط استضافة الدولة لأهم الفعاليات الرياضية العالمية التي تثري القطاع الرياضي بتجارب ملهمة وخبرات مهمة، بما يوفر الفرص المثالية لرياضيينا للاحتكاك بنجوم العالم من مختلف الرياضات ويكسبهم المزيد من فرص التنافس على الألقاب عالمياً.

دعوة

وأكد معاليه أن طواف أبوظبي بنسخته الرابعة يمثل دعوة حقيقية لفئات المجتمع لمواصلة اتباع نمط حياة صحية وجعل الرياضة أسلوبهم المثالي، بعد أن غدت أبوظبي محطة مهمة للفعاليات الرياضية المجتمعية نتيجة الآثار الكبيرة من استضافة طواف أبوظبي على مدار السنوات الماضية.

وأضاف الرميثي: نرحب بالفرق العالمية المشاركة، والوفود الإعلامية الدولية، ونؤكد لكم أن الحدث العالمي الكبير سيساهم بمضاعفة تعريف العالم بمدى التطور الكبير الذي وصلت إليه الإمارات وأبوظبي، ودورها الفاعل في دعم الحركة الرياضية الدولية، لتغدو الوجهة الأمثل في تنظيم وعقد تلك الفعاليات، بفضل الإمكانات المتوافرة والبنية التحتية التي يمكنها الإسهام في إنجاح أي حدث دولي تستضيفه، إلى جانب معالمها الجذابة.

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يقام طواف أبوظبي على مدار 5 مراحل لمسافة (687 كم) وتشمل مرحلة الفهيم - منطقة الظفرة 189 كلم، مرحلة جزيرة ياس 154 كلم، مرحلة نيشن تاورز - أبوظبي 133 كلم، مرحلة جزيرة المارية 12 كلم، مرحلة مطارات أبوظبي-العين 199 كلم.

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يشارك في طواف أبوظبي 120 دراجا من 20 فريقا عالميا يمثلون 15 دولة و50 جنسية من 5 قارات حول العالم. والدول المشاركة هي الإمارات، وفرنسا، وكازاخستان، والبحرين، وأمريكا،وألمانيا، وبلجيكا واستراليا وإسبانيا وجنوب افريقيا وسويسرا وهولندا وبريطانيا وإيطاليا وروسيا.

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تختتم مساء اليوم ثالث سباقات التحدي المجتمعية لطواف أبوظبي التي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي، والتي تقام بهدف تشجيع أفراد مجتمع أبوظبي لممارسة رياضة الدراجات الهوائية بالتزامن مع استضافة طواف أبوظبي. وسيتوج بطل السباقات المجتمعية مع أبطال المرحلة الرابعة لطواف أبوظبي في حلبة ياس.

1450 متطوعاً يشاركون في التنظيم

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن مشاركة 1450 متطوعاً من برنامج المارشال الإماراتي في تنظيم مراحل طواف أبوظبي الخمس.

وأكد محمد الشاطري مدير برنامج المارشال الإماراتي على أهمية التطوع والتعاون مع مختلف الجهات والمشاركة في تنظيم كبرى الفعاليات الرياضية العالمية التي يشرف على تنظيمها مجلس أبوظبي الرياضي،مشيرا الى أن عدد المسجلين في برنامج المارشال الإماراتي وصل الى 14,164 بنسبة 65 % إناثاً و35% ذكوراً من 62 جنسية، الأمر الذي يؤكد حجم الإقبال الكبير على المشاركة في كافة أعمال وبرامج التطوع، موضحا أن كوادر مارشال الإمارات يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال التطوع بالفعاليات الرياضية من بينها طواف أبوظبي الذي سيشاركون في عمليات تنظيمه للمرة الرابعة على التوالي.

«الرمال الذهبية» عنوان الدرع

كشف مجلس أبوظبي الرياضي عن أن الدرع الجديدة التي ستقدم لبطل النسخة الرابعة لطواف أبوظبي ستحمل هوية وشعار الطواف بإطار ذهبي، وأطلق عليها «الرمال الذهبية»، بما يتماشى مع الطبيعة الصحراوية ورمال ليوا التي سيطوف حولها نخبة الدراجين والفرق العالمية المشاركة في طواف أبوظبي الذي يمثل المحطة الثالثة في أجندة السباقات العالمية المعتمدة من الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

وتتيح الدرع الجديدة للنسخة الرابعة أن يتوسط وجه البطل في منتصف الدرع التي جاءت ضمن البصمات الجديدة التي يحرص على تقديمها مجلس أبوظبي الرياضي في كل محطة بعد المسارات الجديدة للطواف.

«طيران الإمارات» تحتفي بمرور عام على رعاية فريق أبوظبي

احتفت شركة طيران الإمارات بمرور عام واحد على رعايتها لفريق أبوظبي للدراجات (الإمارات)، التي تستمر إلى 2020، وبمناسبة الذكرى الأولى لتوقيع اتفاقية الرعاية وقبل 48 ساعة من انطلاق طواف أبوظبي 2018، زار فريق الإمارات مقر الناقلة الرئيس، حيث أتيحت أمام موظفي مجموعة الإمارات فرصة لقاء أعضاء الفريق والتقاط الصور معهم.

وصرح عادل الغيث، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لمنطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وإيران، أن الشركة سعيدة بما يحققه الفريق من نتائج وبضمه لأسماء كبيرة في عالم الدراجات مثل روي كوستا وألكسندر كريستوف وفابيو أرو ويوسف ميرزا وغيرهم من النجوم، مشيراً إلى أن فريق بحجم «الإمارات» وبفضل إنجازاته الكبيرة من شأنه أن يلهب حماس الشباب والأجيال الصغيرة ويكون مصدر تحفيز لهم لممارسة هذه الرياضة.

ترسيخ

وأكد عادل الغيث أن رياضة الدراجات من الرياضات التي انضمت إلى قائمة الألعاب، التي تقوم برعايتها طيران الإمارات من خلال فريق الدراجات، وقال: «يسهم دعمنا لفريق الإمارات في ترسيخ مكانة دولة الإمارات على الساحة العالمية، وتسعى الناقلة إلى خلق التواصل بين عشاق هذه الرياضة محلياً وفي جميع أنحاء العالم.

وأوضح الغيث أن رياضة الدراجات بدأت تنمو بشكل سريع في الإمارات بفضل دعم القيادة الرشيدة لها وتنظيم عدد من الطوافات الكبرى مثل طواف دبي وأبوظبي والشارقة والتي تشهد مشاركة فرق محترفة وأبطال عالميين. وكشف الغيث أن طيران الإمارات تفخر برعايتها لهذا الفريق الذي يحمل اسم «الإمارات» وفخورة بالنتائج التي يحققها أعضاؤه في السباقات الكبرى، متمنياً له المزيد من التوفيق والتألق.

من جهته أكد ماورو جيانيتي عضو مجلس إدارة فريق الإمارات أن طموح الفريق هذا العام الدخول ضمن قائمة أفضل 7 فرق في العالم وأن يصبح أكثر منافسة على ألقاب الطوافات الكبرى، موضحاً أن مستوى الفريق يتطور باستمرار خاصة بعد ضمه لمجموعة من الأسماء الكبيرة.

فبراير 2017

أعلنت طيران الإمارات أعلنت في فبراير 2017 توقيع اتفاقية تتضمن رعاية فريق دولة الإمارات للدراجات لمدة أربع سنوات، وعقب ذلك، تم تغيير اسم الفريق ليصبح فريق الإمارات ويظهر شعار الناقلة على معدات وتجهيزات الفريق التي تشمل زيهم الرياضي، كما يحصلون على فوائد وحقوق أخرى.

ويمثل الفريق دولة الإمارات والعلامة التجارية لطيران الإمارات في جميع مشاركاته الدولية، حيث يشارك في عدد من أهم السباقات في العالم، بما في ذلك طواف فرنسا وجيرو دي إيطاليا وطواف إسبانيا.

ويدير الفريق جوزيبي ساروني، أحد أكثر الدراجين الإيطاليين تميزاً وحرفية، وهو مملوك من قبل شركة CGS للدراجات السويسرية. ويذكر أن طيران الإمارات ترعى أيضاً طواف دبي، وهو حدث من تنظيم مجلس دبي الرياضي.