الأكاديميات العشوائية تجتاح تنس الإمارات

اجتاحت الأكاديميات العشوائية التي تعمل في إطار السوق السوداء لعبة التنس في الإمارات، حيث وصل عددها إلى 72 أكاديمية في 2018 مقابل 45 فقط مرخصة من اتحاد اللعبة وتعمل وفقاً للمعايير المطلوبة والقانون المنظم للأنشطة الرياضية في الدولة، وهو الأمر الذي دفع اتحاد الإمارات للتنس لإعلان الحرب بهدف تنظيم القطاع.

من جانبه، صرح ناصر المرزوقي أمين عام اتحاد الإمارات للتنس، أن الاتحاد بصدد التصدي لهذه الظاهرة بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة والمجالس الرياضية الثلاثة دبي وأبوظبي والشارقة، مشيراً إلى أنه تم إعداد قائمة سوداء بأسماء الأكاديميات العشوائية وإرسالها إلى الهيئة العامة للرياضة التي ستحيلها بدورها إلى الدائرة الاقتصادية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها بخصوص نشاطها غير القانوني.

وأضاف:«قمنا بوضع شروط وقواعد يتم على أساسها تنظيم القطاع في الدولة تحت مسمى نظام التنس في الإمارات وهو عبارة عن دليل ينظم طريقة عمل الأكاديميات وتنظيم بطولات التنس لكن للأسف هناك العديد من أصحاب هذه المشاريع لم يمتثل للقانون ومازالوا يمارسون نشاطهم في السوق السوداء دون رقيب ولا حسيب.

ترخيص

وأكمل المرزوقي:» تعتمد هذه الأكاديميات التحايل على القانون تحت غطاء ترخيص خدمة رياضية أو أنشطة رياضية، وإثر عملية مسح اكتشفنا أن ما لا يقل عن 72 أكاديمية تنشط في إطار غير قانوني وغير مسجلة لدينا، فقمنا بإعداد قائمة سوداء وإرسالها إلى الهيئة العامة للرياضة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وإيقاف نشاطها بالتنسيق مع الدائرة الاقتصادية.

مؤكداً أن كل الأكاديميات يجب أن تكون مسجلة لدى الاتحاد حتى يتابع نشاطها ويراقب مدى احترامها للشروط خاصة على صعيد التعاقد مع المدربين، مشيرا إلى انه لا يعقل أن تتعاقد إحدى الأكاديميات مع طباخ على أساس أنه مدرب تنس وأن الاتحاد هو الجهة الوحيدة القادرة على كشف التلاعب في شهادات المدربين ومدى مصداقيتها، وقال:«نشاط الأكاديميات العشوائية بعيداً عن الرقابة مصدر للإخلال بشروط التكوين وعديد المشكلات الأخرى.

إحصائية

وأوضح المرزوقي: كشفت إحصائية لدى اتحاد الإمارات للتنس أن هناك 100 مدرب مسجل في كشوفاته من بين 500 مدرب يعمل في هذه الأكاديميات والحال أن القانون يفرض غرامة تصل إلى 50 ألف درهم والإبعاد عن الدولة لكل مدرب يمارس نشاطه دون ترخيص أو عقد مع ناد رياضي.

مبيناً أن الاتحاد متضرر بدوره من نشاط هذه الأكاديميات في السوق السوداء لأنها لا تدفع رسوم الاشتراك ما يحرمه من دخل إضافي لتطوير اللعبة، وقال:» يقوم اتحاد الإمارات بتسديد رسوم سنوية إلى الاتحاد العربي والاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي، وهو المشرف الأول على اللعبة محلياً ومن غير المنطقي أن نجد شركات تحقق عائدات كبيرة تحت غطاء الأكاديميات دون أن تخضع للشروط.

جهود

وأكد أمين عام الاتحاد، انه رغم الجهود المبذولة إلا أن لعبة التنس مازالت تعاني من بعض الصعوبات على صعيد الانتشار واستقطاب اللاعبين المواطنين، حيث يصل عدد المسجلين في الاتحاد إلى 516 لاعباً ولاعبة من بينهم 9 لاعبين فقط مواطنين هم لاعبو المنتخب الوطني عمر بهروزيان وفارس الجناحي وفهد الجناحي وعبد الرحمن الجناحي و5 لاعبين تحت 14 عاما من بينهم شيخة الجناحي اللاعبة المواطنة الوحيدة رغم أن الإمارات تستضيف 120 بطولة على مدار العام من بينها واحدة من أفضل البطولات في العالم وهي بطولة سوق دبي الحرة للتنس.

مبيناً أنه بالرغم من انتشار الملاعب في الحدائق العامة والفنادق والأندية إلا أن اتحاد الإمارات للتنس لا يملك مركز تدريب ما يدفعه لتأجير ملعب تدريبات للمنتخب الوطني.

بليشكوفا: الخبرة لا تكفي لاستعادة القمة

أكدت اللاعبة التشيكية كارولينا بليشكوفا، المصنفة الـ 5 عالمياً، أن الخبرة وحدها لا تكفي الأميركية سيرينا ويليامز، والروسية ماريا شارابوفا، والبلاروسية فيكتوريا أزارينكا، لاستعادة أمجادهنّ على رأس التصنيف العالمي، وقالت بليشكوفا: "من الصعب العودة إلى قمة العطاء، بعد راحة طويلة، بسبب الإصابة أو التوقف لسبب آخر، سيرينا وماريا وفيكتوريا، افتقدن الممارسة والمشاركة في البطولات لفترة طويلة، والخبرة وحدها غير كافية لإعادتهنّ إلى الصدارة من جديد".

وعبّرت بليشكوفا عن سعادتها بالعودة إلى دبي، وقالـت: "الطقس جميل، أفضل بكثير من العام الماضي، أنا مستمتعة بالأيام التي أقضيها هنا، ومتفائلة بالذهاب بعيداً في البطولة، حظوظي قوية، لأني نجحت في الوصول إلى النهائي منذ عامين".

كما صرحت بليشكوفا: "القرعة جاءت صعبة، ولا توجد أي مباراة سهلة، ومشاركة 6 من المصنفات الأوائل، سيعقد المهمة أكثر فأكثر".

تهلك: فيدرر لم يحسم مشاركته في دبي

أكد مدير بطولات تنس دبي، صلاح تهلك، أن السويسري روجيه فيدرر المصنف الأول عالمياً لم يحسم بعد مشاركته في بطولة الرجال التي تنطلق الاثنين المقبل، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة بانتظار التأكيد من اللاعب نفسه خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال: قمنا بتوجيه الدعوة إلى روجيه فيدرر للمشاركة في بطولة تنس الرجال بنسختها الـ 26 التي تقام بين 25 فبراير و3 مارس المقبل، ومازلنا ننتظر موافقته، ونحن في تنس دبي نقدر ونحترم قراره بغض النظر عن مشاركته من عدمها، لأنه لاعب كبير يحظى بتقدير الجميع في دبي سواء اللجنة المنظمة أو جمهور البطولة.

وأضاف: «خلال الساعات المقبلة سيحدد النجم السويسري قراره بالمشاركة من عدمها، وفي كل الحالتين نحترم فيدرر الذي قدم الكثير لتنس دبي لكونها وباعترافه في أكثر من مناسبة، من أكثر البطولات قرباً إلى قلبه، الأمر الذي يعكسه حصد اللقب سبعة مرات».

حظوظ

كما أكد تهلك، أن مشاركة فيدر في بطولة دبي ستدعم حظوظه في البقاء أطول فترة ممكنة على قمة التصنيف العالمي، خصوصاً أن طريقه ستكون سالكة للتتويج باللقب الثامن لوجود مصنف واحد تحت الـ10 في النسخة الحالية، وقال: «أصبح فيدرر أكبر لاعب تنس في العالم يتمكن من العودة إلى الرقم 1 وهو بعمر 37 عاماً.

ونحن ملتزمون باحترام رغبته وقراره بصدر رحب لما يحمله هذا اللاعب من مكانة في البطولة، هو لاعب كبير ويضع أولوياته على صعيد مشاركاته المقبلة حتى تتناسب مع حالته البدنية التي تضمن له البقاء على صدارة التصنيف العالمي، ففي حال اتخذ قرار المشاركة في دبي، فهو مرحب به، وفي حال تعذر عليه ذلك سيبقى صديقاً للبطولة، خاصة أن غيابه بالحفاظ على جاهزيته البدنية بهدف المشاركة في بطولات الغراند سلام».

إصابة

كفيتوفا تنسحب من «تنس دبي» للإصابة

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة سوق دبي الحرة للتنس، عن انسحاب التشيكية بيترا كفيتوفا المصنفة 10 عالمياً، وحاملة لقب 2013، من البطولة، بسبب إصابة في الساق، لتنضم بذلك إلى الثلاثي المنسحب سابقاً، الرومانية سيمونا هاليب، والروسية ماريا شارابوفا، والأميركية ماديسون كيز.

وعبرت اللاعبة التشيكية عن أسفها للانسحاب، وقالت في رسالتها التي وجهتها إلى اللجنة المنظمة: «إنه لأمر مخيب للآمال، أن أنسحب من بطولة سوق دبي الحرة للتنس، بعد أن أمضيت فترة استراحتي فيها هذا العام، وكنت أتطلع للعودة إلى بطولتها، التي حققت فيها نتائج رائعة، ولكن بعد خوضي للكثير من المنافسات خلال الأسابيع القليلة الماضية، أشعر أني بحاجة ماسة إلى أخذ قسط من الراحة، وأتطلع للعودة إلى دبي العام المقبل، مع تمنياتي لكم جميعاً بالتوفيق هذا الأسبوع».

عبور

سارة إيراني تهزم سابالينكو

نجحت الإيطالية سارة إيراني المصنفة 143 عالمياً في العبور إلى الدور الأول بسلام بعدما هزمت البلاروسية أرينا سابالينكو المصنفة 60 بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة في ساعة و49 دقيقة. كما تمكنت الروسية ايكاترينا ماكاروفا المصنفة 37 عالمياً من العبور إلى الدور الثاني على حساب اللاتفية اناستازيا سيفاستوفا المصنفة 16 عالمياً بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة في ساعتين و26 دقيقة.

وداع

الصاعدة كازاتكينا تُقصي أغنيسكا

ودعت البولندية أغنيسكا رادفنسكا المصنفة 33 عالمياً منافسات البطولة من دورها الأول، بعد خسارتها على يد الصاعدة الروسية داريا كازاتكينا (20 عاماً) المصنفة 24 عالمياً بواقع 7-5 و6-4 في مواجهة استغرقت ساعة و56 دقيقة. ونجحت الروسية الينا فسنينا المصنفة الـ23 في تخطي عقبة الصينية شواي بينغ المصنفة الـ32 بمجموعتين من دون رد بواقع 6-4 و7-5 في ساعة و41 دقيقة.