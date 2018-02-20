«بن دري» يهزم «الحبتور» في ذهبية «جوليوس باير» للبولو

نجح فريق بن دري، بقيادة الشاب راشد حميد بن دري، في تجاوز عقبة فريق الحبتور، بقيادة المخضرم محمد الحبتور، بفوز صعب، وبفارق هدف، وبنتيجة نهائية بتسعة أهداف مقابل ثمانية أهداف، في بداية مشوار الفريقين في بطولة كأس جوليوس باير الذهبية بنسختها التاسعة، والتي تأتي ضمن سلسلة بطولة دبي الذهبية 2018، والمقامة تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، والتي يحتضنها نادي ومنتجع الحبتور للبولو بدبي، وتستمر لغاية التاسع من شهر مارس المقبل، بمشاركة 8 فرق، يقودها نجوم اللعبة من أبناء الإمارات أصحاب الخبرات، والعديد من العناصر الشابة، إلى جانب عدد من اللاعبين الخليجين، وأبرز النجوم من اللاعبين المحترفين من العديد من الدول الأجنبية.

بداية

جاءت المباراة، خاصة في الشوط الأول منها، لمصلحة فريق الحبتور، الذي سيطر على مجريات الشوط لعباً ونتيجة، بتسجيله (هاتريك) بثلاثية أهداف نظيفة، من خلال اللاعبين: محمد الحبتور، ومعه هاردي واليزادي، وشهد الشوط الثاني 4 أهداف مناصفة بين الفريقين، لتصل النتيجة بنهايته إلى 2/‏5، وتحسن أداء فريق بن دري في الشوط الثالث، بتسجيله هدفين مقابل هدف لفريق الحبتور، ليضيق الفارق لهدفين بنهاية الشوط 4/‏6.

انتفاضة

بصورة مفاجئة، ووسط غياب غير مبرر لفريق الحبتور، نشط فريق بن دري بشكل لافت، وسيطر على مجريات الشوط الرابع لعباً ونتيجة، ليقلب موازين المباراة لمصلحته بتسجيله (سوبر هاتريك) بأربعة أهداف، بواسطة اللاعبين لابزالتي هدفين، وهدف لكل من راشد بن دري وزافيليتا من ضربة جزاء على بعد 40 ياردة، مقابل هدف وحيد لفريق الحبتور بواسطة اليزالدي، لتصل النتيجة إلى 8/‏7. ومع بداية الشوط الخامس، أدرك الحبتور التعادل 8/‏8، عن طريق لاعبه اوربينا، ومع اقتراب نهاية المباراة، يحرز زافاليتا هدفه الرابع والتاسع لفريق بن دري، والذي منحه الفوز الصعب بالنهاية 9/‏8.

سعادة

من جانبه، أعرب اللاعب الشاب راشد حميد بن دري، عن سعادته بالفوز، والذي جاء على حساب فريق كبير بحجم الحبتور، والذي يضم مجموعة متجانسة من اللاعبين أصحاب الخبرات، وأشار راشد إلى أن هذا الفوز سيمنحهم الدافع الإيجابي لمواصلة مشوارهم الناجح في البطولة، والتي تشهد مشاركة نجوم كبار من اللاعبين، متمنياً أن يحقق الهدف الأول من المشاركة في بلوغه الدور الثاني للبطولة.

في حين، أوضح محمد الحبتور قائد فريق الحبتور، أن فريقه لم يقدم المطلوب في شوطي المباراة الأخيرين، كما بدأ المباراة، والتي سيطرنا على مجرياتها، وبفارق مريح، وأرجع الخسارة لعدم استثمار فريقه للعديد من الفرص السانحة والسهلة، نتيجة التسرع في إنهاء الهجمات، والتي صاحبها عدم الدقة، وأكد أن الخسارة شكلت درساً مستفاداً، وبالتأكيد سنعمل على تجاوز السلبيات في بقية مشوارنا في البطولة.