سيف ولي عهد دبي لـ «راهية» والخنجر إلى «مياس»

توج الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الفائزين في سباقي الرموز للفترة المسائية خلال اليوم التاسع لمهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للهجن العربية الأصيلة في ميدان المرموم أمس، وحسمت «راهية» الشوط الأقوى لهجن الإنتاج، ومنحت مالكها مبارك العثه خزع العثه العامري سيف ولي عهد دبي، بعد أن كسبت معركة الحول المفتوح للإنتاج حيث قطعت مسافة السباق «8 كلم» في 12:28:3 دقيقة، فيما فاز «مياس» بصدارة شوط الزمول المفتوح للإنتاج، واستحق الحصول على الخنجر الغالي ليهديه إلى مالكه سالم علي بن كليب الكتبي بعد أن وصل إلى خط النهاية في 12:53:1 دقيقة.

نتائج

ودفع شعار سالم عبيد بوظفيره العامري بـ «خطيرة» في الشوط الثالث للحول المحليات، وكسبت التحدي في زمن 12:36:4 دقيقة، وبالمقابل كانت «هملولة» لحميد بن سعيد النيادي هي سيدة الشوط الرابع للحول المهجنات بعد أن قطعت المسافة في 12:38:1 دقيقة، ومنح «مزعج» مالكه سالم حمد الشباني الكتبي جرعات من الهدوء والفرح بحصوله على المركز الأول في الشوط الخامس للزمول المحليات بزمن 12:54:0 دقيقة، بينما كان «الزعيم» اسماً على مسمى في الشوط السادس للزمول المهجنات وهو مملوك لسالم علي بخيت المسافري وسجل توقيتاً 13:10:4 دقيقة، وكان شعار حمد محمد سهيل عويضان العامري حاضراً عبر «ريتاج» في الشوط السابع للحول المحليات وقطع المسافة في 12:28:8 دقيقة، وقدم صعب المضمرين محمد سلطان مطر مرخان الكتبي «الفاتنة» من خلال الشوط الثامن للحول المهجنات، حيث تمكنت المطية من الحصول على الصدارة في 12:30:1 دقيقة.

صدارة

وذهب «مغادر» بالناموس إلى عزبة مالكه حمدان حمد ضعيف غدير الكتبي بعد أن حصل على الصدارة في الشوط التاسع للجعدان المحليات مسجلاً توقيتاً بلغ 12:55:9 دقيقة، وسجلت عزبة صعب المضمرين محمد سلطان مطر مرخان الكتبي الفوز الثاني لها من خلال «كفو» في الشوط العاشر للجعدان المهجنات بزمن 13:01:1 دقيقة.

وحازت عزبة ناصر بالعوضي يحى المنهالي على التميز في الشوط الحادي عشر للبكار المحليات عبر «فزعة» في توقيت 12:35:3 دقيقة، ومنحت «منصورة» مالكها حمدان حمد ضعيف غدير الكتبي الفوز الثاني في الشوط الثاني عشر للبكار المهجنات في 12:33:9 دقيقة.

وقدم خليفة جمعة عتيق الرميثي «الشهم» من خلال الشوط الثالث عشر للجعدان المحليات بتوقيت 12:50:7 دقيقة، واختتمت عزبة صعب المضمرين مشوار التحديات من خلال فوز «هملول» لسعيد سلطان مطر مرخان الكتبي بالناموس في الشوط الرابع عشر للجعدان المهجنات بعد أن وصل لخط النهاية في 13:05:6 دقيقة.

دعوة

من جانبه، دعا الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، جميع الشباب للاتجاه إلى رياضة سباقات الهجن التي وصفها بالرياضة الفريدة التي تختلف عن جميع الرياضات الأخرى، مضيفاً: أحب هذه الرياضة بصورة كبيرة للغاية، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم هو قدوتي، وكل رياضة يمارسها أحرص على ممارستها معه، وبالتأكيد حبه لرياضة سباقات الهجن حببني فيها بصورة كبيرة وجعلني حريصاً على الحضور في المرموم لمتابعة السباقات عن قرب. ودعا الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم جميع المشاهدين للحرص على الحضور إلى الميدان ومتابعة سباقات الهجن بصورة قريبة.

تتويج

حرص الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد على الحضور بصورة مستمرة في مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للهجن بالمرموم، وقام بتتويج الفائزين بالرموز.

«حسنة» تتقدم حول الإنتاج و«ظبيان» يتصدر الجعدان

شهدت الفترة الصباحية لليوم التاسع للمهرجان، أمس، انطلاقة سباقات الحول والزمول، وتنافس أبناء القبائل على مدار 16 شوطاً، 10 منها للإنتاج، وكانت جائزتها للمتصدر سيارات من فئة «نيسان ستيشن، نيسان سفاري، كروزر بيك آب»، بالإضافة إلى ستة أشواط نقدية.

ومضى الشوط الأول للحول المحليات «إنتاج»، مع «حسنة» المملوكة لأحمد خليفة حاسوم الدرمكي، بزمن 12:27:4 دقيقة، وبالمقابل، ظهرت «تم» بشعار محمد خليفة بن قحيد المهيري في الشوط الثاني للحول المهجنات «إنتاج»، وحصلت على الناموس بتوقيت بلغ 12:38:8 دقيقة.

وجاء «ظبيان» ملك عبد الله راشد سرود المنصوري، ليحصد ناموس الشوط الثالث للزمول المحليات «إنتاج»، عندما كان الزمن 12:58:2 دقيقة، وحسم «مختار» لسيف سعيد النداس الكتبي، الشوط الرابع للزمول المهجنات «إنتاج»، وذلك بتوقيت 13:10:0 دقيقة.

الشوط الخامس

وأهدت «الذيبه»، مالكها مبارك أحمد الخزع العامري، صدارة الشوط الخامس للحول المحليات «إنتاج»، وكان توقيتها 12:31:7 دقيقة، بينما تميزت «عنيدة»، التي تعود ملكيتها لسلمان محمد فهيد العجمي، في الشوط السادس للحول المهجنات «إنتاج»، وذلك في 12:35:1 دقيقة.

وحسم «صوغان» المملوك لحضيرم علي سويدان الكتبي، الشوط السابع للزمول المحليات للإنتاج، بتوقيت 13:01:5 دقيقة، بينما كانت صدارة الشوط الثامن للزمول المهجنات «إنتاج»، من نصيب «سيّاف» ملك سالم عبد الهادي صالح المري في 13:13:3 دقيقة.

الوثبة

وقدمت «الوثبة»، التي جاءت إلى المرموم بشعار سعيد العثه بالخزع العامري، كل عناوين التميز في الشوط التاسع للحول المحليات «إنتاج»، وعندها كانت عقارب التوقيت تشير لمرور 12:40:2 دقيقة، وبالمقابل، تميزت بصورة كبيرة «مناورة» بشعار راشد علي سالم الكتبي، في آخر أشواط الإنتاج للحول المهجنات، وحققت توقيتاً قدره 12:38:5 دقيقة.

وكانت الصدارة في الشوط الحادي عشر للحول المحليات من نصيب «صوغه» ملك سالم الضعيّف غديّر الكتبي، بتوقيت 12:41:6 دقيقة، ثم جاءت «غنايم» المملوكة لعلي فرج علي حموده الظاهري، لتقدم مستوى رائع قادها لصدارة الشوط الثاني عشر للحول المهجنات، بزمن 12:44:6 دقيقة.

ومنح «الهاجس» مالكه سعيد عامر حليس العويسي الناموس في الشوط الثالث عشر للزمول المحليات بعد ان سجل 13:16:0 دقيقة، وأنهى «الفارس» لمحمد سالم راشد الهاشمي التنافس في الشوط الرابع عشر للزمول المهجنات بعد أن وصل لخط النهاية بتوقيت 13:09:5 دقيقة.

وجاءت «أسود» بشعار منصور سيف سالمين المنصوري، لتبدع في الشوط الخامس عشر للحول المحليات، بزمن 12:46:6 دقيقة، ومضى آخر الأشواط مع «بشاير» ملك عيسى سالم عبد الله الطوقي، والتي وصلت لخط النهاية في 12:52:6 دقيقة.

علي بن سرود: المهرجان حقق نجاحاً باهراً

أبدى علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، سعادته الكبرى بالنجاح الباهر الذي يحققه مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مشيراً إلى أن ذلك كان هو المتوقع منذ البداية.

وقال بن سرود تفصيلا: كيف لا يحقق النجاح وهو يحمل اسماً غالياً على الجميع، اسم سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، العاشق المتبتل في محراب رياضة الآباء والأجداد، والداعم الكبير لأهل الهجن في كل زمان ومكان.

وقال بن سرود إن المهرجان الذي يصل إلى محطات الختام فيه وجد اهتماماً منقطع النظير من الجميع مبيناً السبب في ذلك بالقول: بالتأكيد الاسم الغالي للمهرجان هو العنصر الأهم في نجاحه.

27 شوطاً في اليوم العاشر للمهرجان

يتواصل اليوم مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، للهجن العربية الأصيلة في ميدان المرموم، في يومه العاشر «قبل الأخير» الذي يشهد إقامة 27 شوطاً لمسافة 8 كلم موزعة على فترتي الصباح والمساء بواقع 14 شوطاً في الفترة الصباحية و13 في المسائية، خصصت لهجن أصحاب السمو الشيوخ في سن الحول والزمول وجميع جوائز الفترة الصباحية نقدية، فيما خصصت سيارات وجوائز نقدية لأشواط الفترة المسائية حيث ينال الأول في كل شوط سيارة من فئات «تويوتا ستيشن ونيسان سفاري وكروزر بيك أب»، وخصصت جوائز نقدية لأصحاب المراكز من الثاني للعاشر تبدأ من 20 ألف درهم وحتى 4 آلاف درهم.

يذكر أن غداً سيكون هو المحطة النهائية في المهرجان من خلال رموز الكبار للأشواط المفتوحة لهجن أصحاب السمو الشيوخ وهجن أبناء القبائل.