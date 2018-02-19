المحمود: «طواف أبوظبي» يعزز ريادة الإمارة عالمياً

يكتمل اليوم وصول وفود الفرق العالمية المشاركة في النسخة الرابعة لطواف أبوظبي الذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال الفترة 21-25 فبراير 2018، وذلك عبر مطار أبوظبي الدولي تمهيدا للمشاركة في حفل تقديم الفرق والعشاء الرسمي الذي سيقام يوم غد الثلاثاء في فندق ياس فايسروي بجزيرة ياس، وهو الفندق الذي ستقيم به جميع الوفود المشاركة في الحدث، بما يشمل الفرق والكوادر الفنية والإدارية والإعلامية، بجانب وفد الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

كما وصلت الوفود الإعلامية الدولية التي ستقوم بتغطية طواف أبوظبي بمراحله الخمس ومشاركة نخبة نجوم العالم في الحدث، حيث تشمل القائمة 35 صحفياً دولياً، فيما سيتواجد 30 إعلاميا يمثلون كبرى صحف أوروبا والعالم.

نجاحات

ومن جانبه أشاد محمد إبراهيم المحمود النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بالنجاحات المهمة التي ظل يحققها طواف أبوظبي على مدار سنوات تنظيمه منذ عام 2015 وصولاً للنسخة الرابعة التي تنطلق بعد غدٍ، والأصداء العالمية التي رسخها الحدث وقاد من خلالها أبوظبي لتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للرياضة.

وتوجه المحمود بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي لدعمهم السخي ورعاياتهم المتواصلة لتنمية القطاع الرياضي والذي بفضله نشهد استضافة العديد من الفعاليات الرياضية العالمية من بينها طواف أبوظبي للعام الرابع على التوالي، مؤكدا أن امتناننا وشكرنا للقيادة الرشيدة يتجدد في كل يوم وعبر كل مناسبة، تثمينا وعرفانا للنهج الرائد الذي تقتفيه من أجل رفعة الوطن وتوفير أسباب الازدهار والتنمية الذي قاد جميع القطاعات لمراتب متميزة تواكب الإبداع والابتكار.

وذكر المحمود أن المسارات الجديدة لمراحل طواف أبوظبي الخمس جاءت متوافقة مع النقلة العالمية وتواجده للعام الثاني على التوالي في السباقات الـ37 عالمياً، مبينا أن هذه المسارات ستساهم في إبراز معالم أبوظبي التاريخية والثقافية والسياحية ومنشآتها الرياضية بصفة أكبر وأشمل، الأمر الذي يرسخ مكانة العاصمة عالمياً، ويعزز مسيرة النجاحات المتواصلة التي تنتهجها أبوظبي في استضافة أهم الفعاليات والمناسبات الدولية على الصعيد الرياضي والاقتصادي والثقافي، مبينا أن أبوظبي غدت ملتقى العالم ومحطة مهمة لصناع القرار في مختلف التخصصات.

وأعرب المحمود عن فخره بالنجاحات المميزة والأصداء العالمية والمخرجات الكبيرة التي تحققها كل نسخة من نسخ الطواف الذي يمثل مكسبا مهما وكبيرا لرياضة الإمارات والمجتمع بصفة عامة، موضحا أن الطواف كان له اثر كبير في توسيع ممارسة رياضة الدراجات الهوائية وتحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة.

وأكمل قائلاً: إن استضافة الإمارة لطواف أبوظبي للعام الرابع على التوالي تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي يعزز من ريادتها العالمية ويضعها في مقدمة مدن العالم اهتماماً برياضة الدراجات الهوائية وبمختلف الألعاب الرياضية الأخرى، ويجدد موقعها الاستراتيجي كإحدى الوجهات الجذابة والمثالية لإقامة وتنظيم الفعاليات والملتقيات والمناسبات الرياضية، مضيفا: وجود أبوظبي ضمن قائمة المدن العالمية التي يطوف حولها دراجو العالم، والانعكاس الكبير لذلك في دعم مسيرة التطوير والارتقاء برياضة الإمارات وتنمية تفاعل الرياضيين وكافة المجتمع بمثل هذه المناسبات التي ستبرز معالم أبوظبي وطبيعتها الساحرة، كما ستسهم أبوظبي باستضافتها لهذا الحدث العالمي السنوي في رفع المستوى الثقافي والرياضي والصحي للمجتمع وتحفزه على ممارسة الرياضة وتشجعه على تنمية التواصل حول رياضة الدراجات الهوائية التي تحظى بقاعدة كبيرة من الممارسين في أبوظبي ودولة الإمارات.

تصاريح

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن تدشين مركز اعتماد التصاريح، لتسليم التصاريح والبطاقات المخولة للمنظمين والمسجلين والإعلاميين لمتابعة وتغطية الحدث، وذلك في بوابة رقم 20 بحلبة مرسى ياس ابتداء من الغد 10 صباحاً وحتى السادسة مساء.

بن ثعلوب:«الطواف» مواصلة لنجاحات الإمارات التنظيمية الرياضية

أكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو أن استضافة العاصمة للنسخة الرابعة لطواف أبوظبي تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال الفترة 21-25 فبراير 2018، تمثل مواصلة لنجاحات الإمارات التنظيمية الرياضية في مختلف الفعاليات والأحداث، والذي تتجدد استضافته وسط مشاركة مميزة من مختلف دول العالم، ما يؤكد ثقة العالم في دولة الإمارات بلد الأمن والأمان، والتي ظلت تسخر كافة متطلبات النجاح لمختلف الأحداث العالمية الجماهيرية ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تولى قطاع الشباب والرياضة جل اهتمامها باعتباره أمل الغد الواعد.

وقال: ظلت عاصمتنا الحبيبة تقدم النموذج الأروع عند استضافة أهم الفعاليات الرياضية العالمية التي ترسخ مكانتها كعاصمة عالمية للرياضة بمختلف أشكالها الفردية والجماعية، مما يرفع أسهمها بمصداقية لدى العالم الخارجي الذي ظل يتابع باهتمام ما تقدمه الإمارات يوم بعد آخر، من نجاحات تجاوزت حدود الوطن، استثماراً للدعم السخي الذي تلقاه مسيرتنا الرياضية من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم الشيوخ الكرام، مما ساهم في إعلاء راية الإمارات عالية خفاقة بين الأمم المتقدمة.

دعم

وأكمل الدرعي: لقد ساهم ذلك الدعم بمختلف أشكاله في تحفيز الرياضيين الإماراتيين لتحقيق أعلى المراتب في ساحات التنافس الإقليمية والدولية الرياضية، وبالتالي جعل علم دولتنا الشامخة عاليا خفاقا بين الدول المتقدمة التي يشار لها بالبنان وهو ما يدعو للفخر والاعتزاز في مختلف مشاركاتنا الخارجية.

وأضاف محمد بن ثعلوب الدرعي لا بد من الإشادة بالجهود التي ظل يبذلها مجلس أبوظبي الرياضي والدور الريادي الذي يقوم به برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، مما جعل رياضة الإمارات تعيش مرحلة مزدهرة ومتقدمة وحافلة بالنجاحات كحال كافة الأجهزة الرياضية التي تبذل الجهد في سبيل إعلاء هذا القطاع الكبير، مما انعكس على مسيرتنا الرياضية التي تسير بخطى راسخة نحو غد أكثر طموحا بفضل تعاضد الأسرة الرياضية التي تنشد المستقبل المشرق الوضاء.

إشادة

واختتم رئيس اتحاد المصارعة والجودو: لا بد من الإشادة بالتخطيط الرائع لسير طواف أبوظبي الذي يمثل رسالة للعالم من خلال مراحل السباق التي تحتضنها مناطق العاصمة المختلفة، والتي باتت منارة ووجهة لاستضافة أهم الفعاليات الرياضية الدولية، مما يعني بأن الجميع على موعد مع الإبهار على ضوء النقل التلفزيوني المحلي والإقليمي والعالمي الذي سيكون متواجداً لنقل الحدث على الهواء لمختلف دول العالم، ليعكس الوجه المشرق لعاصمتنا الحبيبة بمنشآتها الرياضية الفخمة ومعالمها السياحية والتراثية والتاريخية، كما هناك عائد أبرز وأهم هو العائد الاقتصادي والسياحي ولما لها من إيجابيات في المستقبل القريب.

مشاركة ناجحة لأصحاب الهمم في سباق نشاما للدراجات

شهد سباق تاون سكوير دبي من نشاما للدراجات، الذي نظمه اتحاد الدراجات بالتعاون مع شركة نشاما للتطوير العقاري على طريق القدرة بدبي بمنطقة تاون سكوير لمسافة 60 كلم، صباح يوم الجمعة الماضي، مشاركة ناجحة لأصحاب الهمم، خلال السباق الذي تنافس فيه أكثر 300 دراج، إضافة إلى مشاركة ناجحة لأصحاب الهمم الذين حضروا خصيصاً للمنافسة في السباق من عدد من الدول العربية.

وأبدت نورة الجسمي عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات رئيسة لجنة التسويق سعادتها الكبيرة بالحدث الرياضي الذي أقيم برعاية شركة نشاما، وأشادت بمشاركة أصحاب الهمم في السباق، كما أبدى سلطان سيف الصيري مدير مشاريع شركة نشاما للتطوير العقاري عن سعادته الكبيرة بالسباق ومشاركة أصحاب الهمم الذي أكدوا قدرتهم على الحضور بقوة في السباق لمسافة 21 كلم.

وشهدت نتائج السباق فوز عبد الله البلوشي وحسين مراد المازم وراشد مطر الظاهري وعايد علي الأهدبي من أصحاب الهمم بالمراكز الأولى والجوائز المالية التي رصدت لهم في مسافة السباق 21 كلم، وفي فئة الرجال فاز طلال سويدار بالمركز الأول وحل ثانياً فيرديناند بالمركز الثاني وبارت فان دين دريز بالمركز الثالث، وفي فئة السيدات فازت ناتاشا ليسك بالمركز الأول وايمي رايت بالمركز الثاني ودريدي كاسي بالمركز الثالث، وفي فئة الهواة المواطنين إناث فازت ميهناز كمالي بالمركز الأول وميزان علي بالمركز الثاني وفي فئة الهواة المواطنين رجال فاز خالد المهيري بالمركز الأول وعادل عبد الباقي البلوشي بالمركز الثاني وإبراهيم الفالامرزي بالمركز الثالث.