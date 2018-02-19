فتح باب التسجيل لتحدي ند الشبا الليلي

أعلنت اللجنة المنظمة عن فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق «تحدي ند الشبا الليلي» الذي يقام خلال شهر مارس المقبل تحت شعار «تحدي السعادة»، وذلك ضمن منافسات النسخة السادسة من دورة ند الشبا الرياضية التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي في شهر رمضان الفضيل وتعد الحدث الأضخم من نوعه على صعيد تنوع الألعاب الرياضية والجوائز المالية المخصصة للفائزين.

تسجيل

ويفتح باب التسجيل في السباق عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس «www.dubaisc.ae» أو موقع دورة ند الشبا الرياضية الرسمي «www.nasst.ae» حتى يوم 10 مارس المقبل، حيث يتاح التسجيل للمشاركة في السباق ضمن فئات الفردي للرجال والفردي للسيدات، والفرق للرجال والفرق للسيدات، ويسمح بمشاركة المواطنين والمقيمين من جميع الجنسيات من داخل وخارج الدولة، كما يسمح بمشاركة السيدات ضمن فئة فرق الرجال على ألا يقل عدد المشاركين في الفريق الواحد عن 5 لاعبين كحد أدنى، وسينطلق السباق على شكل مجموعات يفصل بين كل مجموعة والتي تليها فاصل زمني قدره 15 دقيقة.

ويقام سباق «تحدي ناس الليلي» يومي 15 و 16 مارس المقبل في منطقة ند الشبا، وذلك تزامنًا مع الاحتفالات بيوم السعادة العالمي، وتقام منافسات فئة الفردي يوم الخميس 15 مارس من الساعة السابعة مساء حتى الساعة الحادية عشرة مساء، على أن تقام منافسات الفرق يوم الجمعة 16 مارس في ذات التوقيت، وسيتضمن السباق 12 عائقاً من أكثر الموانع تحديًا وأكثرها إثارة مقارنة مع هذا النوع من السباقات التي تمتد على مسافة 5 كيلومترات لتزيد من حماس المتسابقين واستمتاعهم بالمنافسات.

برنامج

وسيتضمن برنامج دورة ند الشبا الرياضية لهذا العام العديد من الفقرات والفعاليات الرياضية الجديدة للدورة التي يتزامن تنظيمها مع عام زايد، وذلك سيراً على نهج مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وسيرته العطرة، حيث أصبحت دورة ند الشبا الرياضية الحدث الذي يجمع عشاق الرياضة من مختلف الأعمار والجنسيات الذين يجدون في منافساتها فرصة لهم لممارسة هواياتهم، وتساهم في تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين مكونات المجتمع من جميع الجنسيات، ولذلك يحرص مجلس دبي الرياضي في كل عام على إضافة فعاليات رياضية جديدة لبرنامج المنافسات.

عوائق وتحديات

يبدأ السباق مع مانع الوحل، يليه تحدي بعنوان «رجل الغابة»، ثم ما يطلق عليها بـ«الحفرة السوداء»، تليها «الكارجو».

ويأتي بعد ذلك عائق «التشيمني»، ثم عائق «الشبكة» وعائق «مستر مانكي ومستر فريز»، ثم يتحولون إلى «درج الحبال»، ليأتي بعد ذلك عائق «ذات نات رايت»، يليها عائق «نات كراكر»، ليكون بعد ذلك العائق الأخير وهو «الحصار».