موهوبات الأولمبياد المدرسي يتنافسن للمشاركة في مونديال «الريشة»

أقيمت صباح أمس الأول بصالة المزهر الرياضية بدبي البطولة المفتوحة للريشة الطائرة لمراكز تدريب طالبات الأولمبياد المدرسي، بمشاركة 25 طالبة من 8 مراكز مختلفة على مستوى الدولة، بهدف اختيار أفضل 5 عناصر موهوبة لتمثيل الدولة ببطولة العالم المدرسية للريشة الطائرة والتي تستضيفها الهند خلال الفترة 19 إلى 24 أبريل المقبل.

كما تقام كذلك بطولة الريشة الطائرة المفتوحة لفئة البنين من مواهب مراكز تدريب الأولمبياد المدرسي بصالة المزهر السبت المقبل، من أجل انتقاء أفضل 5 لاعبين للمشاركة في البطولة العالمية المدرسية بالهند.

وتأتي تلك الخطوة في إطار السعي لتعزيز قدرات وخبرات أبنائنا وبناتنا الطلاب في خوض غمار المنافسات الخارجية في مرحلة عمرية مبكرة، والاحتكاك بالمدارس الأخرى في اللعبة كالمدرسة الهندية والإسبانية التي تضم نخبة من الطلاب الموهوبين في رياضة الريشة الطائرة.

تطوير

من جانبه أكد محمود تيفور مشرف التطوير باتحاد الريشة الطائرة والمشرف الفني على مراكز تدريب الأولمبياد المدرسي أن الهدف من هذه البطولة المؤهلة لبطولة الهند أبريل المقبل هو الوقوف على مستوى البنين والبنات بناء على أرقامهم ونتائجهم وقال: «لا شك في أن برنامج الأولمبياد المدرسي خدم كل الرياضات الفردية المدرجة وفتح المجال أمام كل الفنيين والمختصين للتعرف على مستويات وإمكانيات الطلاب.

كما قال أحمد عبد الرحمن رئيس قسم اللياقة البدنية بوزارة التربية والتعليم: «سعدنا بمدى الجدية والاهتمام الملموس من بناتنا في البطولة، حيث سعت كل لاعبة لتقديم أفضل ما لديها وتمثيل الوطن في الحدث المدرسي».