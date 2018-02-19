افتتاح مثير لدولية فزاع لرفعات القوة

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، انطلقت أول من أمس، بطولة فزاع الدولية التاسعة لرفعات القوة لأصحاب الهمم «كأس العالم دبي 2018»، وتستمر حتى 23 فبراير الجاري، بمشاركة 30 دولة، وتقام بمقر نادي دبي لأصحاب الهمم، مستضيف ومنظم البطولة، وتأتي النسخة الحالية، في ظل ظروف استثنائية، حيث تشهد الاحتفال بمرور 10 سنوات على انطلاقة بطولات فزاع الدولية، وكذلك تقام هذه النسخة في عام زايد.

افتتاح مثير

وأقامت اللجنة المنظمة حفلاً بسيطاً، لكنه جاء مثيراً، تخلله فيلم وثائقي، يحكي دور المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في بناء دولة الإمارات ونهضتها الرياضية والمجتمعية، وذلك بمناسبة «عام زايد»، وتناول الفيلم كذلك، مسيرة بطولات فزاع الدولية منذ انطلاقها قبل 10 سنوات، وهي المناسبة التي تحتفل بها اللجنة على هامش البطولة، ثم استعرض الحفل طابور عرض الدولة المشاركة، وفقرة مثيرة، قام على تنفيذها «شمشون العرب»، الذي قام ببعض ألعاب القوة الخارقة، تلاه أداء لاعب منتخب الإمارات لرفعات القوة، الذهبي محمد خميس، قسم اللاعبين، ومدربه المغربي قاسم تيتو، الذي تلى قسم المدربين، والحكم الدولي عزام الزعابي، الذي تلى قسم الحكام، وحضر الافتتاح، محمد فاضل الهاملي رئيس اتحاد أصحاب الهمم، وثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية، وماجد العصيمي مدير بطولات فزاع، وكادير ممثل الاتحاد الدولي لرفعات القوة، وعدد من الشخصيات الرياضية.

نتائج اليوم الأول

وأسفرت نتائج اليوم الأول للمنافسات، عن تتويج السورية نوره بدور بذهبية وزن 41 كغ، بينما جاءت الميدالية الفضية من نصيب الأوكرانية كسنيلا، وحصدت بطلة كازاخستان روزا الميدالية البرونزية، وفي نتائج وزن 45 كغ، جاءت الميدالية الذهبية من نصيب البولندية جوستينا، والفضية من نصيب الهندية ساليا خاتون، بينما نالت لاعبة سنغافورا نورنبيتي، الميدالية البرونزية.

محطة أساسية

وأكد محمد فاضل الهاملي رئيس اتحاد أصحاب الهمم، أن بطولات فزاع الدولية، تعد محطة أساسية ومهمة لكافة اللاعبين والمنتخبات على مستوى العالم، ومن شأنها رفع كفاءتهم، وقال: نتقدم بالشكر إلى القيادة الرشيدة، لدعمها الكبير واللا محدود لرياضة أصحاب الهمم، والشكر بشكل خاص لمسو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، لرعايته واهتمامه الكبيرين بفئة أصحاب الهمم، من خلال تنظيم هذه السلسلة من بطولات فزاع الدولية، والشكر كذلك لإدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، على الجهود المبذولة في التنظيم، وأضاف: إن النسخة الحالية تعد استثنائية، كونها تأتي في عام زايد الخير، مشيراً إلى أن الفرصة للمشاركة متاحة للجميع.

نجاح متواصل

وقال ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع: نحتفل في هذه النسخة بمرور 10 سنوات على انطلاق بطولات فزاع، وعاماً بعد عام، تثبت البطولة نجاحها، وتجذب المزيد من اللاعبين على مستوى العالم، وأضاف: بطولات فزاع أصبحت عامل جذب للأبطال لتحطيم الأرقام والحصول على أرقام تؤهلهم للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، وتعد كذلك فرصة لتأهيل الحكام والمدربين، ونفتخر أننا جزء من الاحتفال بعام زايد، ونؤكد أن المؤسس أسس لأن يكون هؤلاء الشباب جزءاً من المجتمع، ولدينا تفاؤل كبير بضم المزيد من الألعاب في النسخ المقبلة.