«بنات النصر» فضة في «بريميرليغ» دبي للكاراتيه

عانق فريق النصر للكاراتيه، المؤلف من الإماراتية حميدة حاجي، والكاميرونية امباني، والصربية ايفانا، فضية «بريميرليغ» دبي، في مسابقة جماعي «الكاتا» للسيدات، في ختام المنافسات أمس، في صالة نادي الوصل، بعد خسارته في المباراة النهائية أمام الفريق التركي بنتيجة 5- صفر.

وأقيم الحدث العالمي الكبير، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وبإشراف الاتحاد الدولي، وتنظيم اتحاد الإمارات للكاراتيه، وبمشاركة أكثر من 683 لاعباً ولاعبة، يمثلون 74 دولة من مختلف قارات العالم.

وشهد اليوم الختامي وتتويج الأبطال، معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ومعالي حميد القطامي النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وسعيد حارب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة ، والأمين العام المساعد خالد المدفع، واللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، والإسباني سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه.

الشارقة

ولم يتوقف إنجاز «كاراتيه الإمارات» أمس، على فضية «بنات النصر» ، بل تعداه إلى فوز فريق الشارقة المؤلف من مروان عبد الله وأمين العوضي وخليفة العبار، بالميدالية البرونزية في مسابقة جماعي «الكاتا» للرجال، بعد تغلبه على نظيره الأذربيجاني بنتيجة 3- 2 بعد أداء مميز.

اتفاقية

وشهد اليوم الختامي ، توقيع اتفاقية تنظيم بطولة العالم للكاراتيه 2020 في دبي، بين اتحاد الإمارات للكاراتيه، والاتحاد الدولي للعبة، ووقع الاتفاقية، اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، والإسباني سبينوس رئيس الاتحاد الدولي.

وتنص الاتفاقية على ضرورة إيفاء اتحاد الإمارات للكاراتيه، بكل الالتزامات والشروط المطلوبة في تنظيم حدث كبير بحجم بطولة العالم، مع ضمان توفير كافة مستلزمات النجاح التي يطلبها الاتحاد الدولي في هذا الشأن، إضافة إلى الالتزامات المالية المعروفة في مثل هذه الاتفاقيات.

تهنئة

وأشاد معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، بنجاح الحدث العالمي الكبير، مهنئاً القيادة الرشيدة، ومثمنياً على جهود اتحاد الكاراتيه، منوهاً بأن البطولة شارك فيها ألمع نجوم العالم، وكوكبة من الحكام المتميزين، وهذا أبلغ دليل على مكانتها.

وشدد الرميثي، على أن نجاح البطولة، دليل على تفوق أبناء الإمارات في تنظيم واحتضان الأحداث الرياضية الكبرى، مشيراً إلى أن ما تحقق من نجاح فني وتنظيمي، مصدر فخر لرياضة الإمارات.

وعبّر اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي عن سعادته بنجاح الحدث،، مشيدا بحصول «بنات النصر» على الميدالية الفضية، و«رجال الشارقة» على البرونزية، إضافة إلى النجاح التنظيمي .

بطولة كبرى

وعبّر حميد شامس الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للكاراتيه، مشرف ألعاب الدفاع عن النفس في نادي الشارقة،عن سعادته بنيل «رجال الشارقة» برونزية بطولة كبرى بحجم وأهمية «البريميرليغ»، رغم قوة المنافسة، ، مهدياً الإنجاز إلى القيادة الرشيدة، والى مجلس الشارقة الرياضي، لافتاً إلى أن الإنجاز له انعكاسات إيجابية كبيرة على «كاراتيه الإمارات»، كون نجوم الشارقة هم لاعبو المنتخب .

إبهار العالم

أبدى سبينوس رئيس الاتحاد الدولي، ارتياحه لمستوى تنظيم «بريميرليغ» دبي، لافتاً إلى أن دبي ورجال اتحاد الإمارات للكاراتيه، أبهروا العالم بالتنظيم الذي لا يقل عن مستوى تنظيم بطولات العالم، واكد أن «بريميرليغ» دبي ، مقدمة هامة ، قبل تنظيم دبي بطولة العالم 2020.