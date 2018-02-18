«العاصفة» تظفر بكأس ولي عهد دبي

حققت هجن العاصفة كأس ولي عهد دبي للثنايا الأبكار المفتوح لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للهجن في يومه الثامن بميدان المرموم وتوج الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، هجن العاصفة بالكأس الغالية الذي جاء عبر «حبوبة» بقيادة نجم المضمرين غياث الهلالي، وقطعت مسافة 8 كلم في 12:00:3 دقيقة، وتابع السباقات التي أقيمت في الفترة المسائية، الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم والشيخ حمدان بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان والشيخ زايد بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، وذهبت بندقية الثنايا الجعدان المفتوح لهجن الرئاسة عبر «عنيد» تحت قيادة ظافر المضمرين علي بن جميل الوهيبي حيث قطع المسافة في 12:11:0 دقيقة.

نتائج

وأضافت «حفلة» الفوز الثاني لهجن الرئاسة بقيادة راشد محمد بالسم المنصوري، الذي قدمها على صدارة الأبكار المحليات في الشوط الثالث بزمن 12:18:0 دقيقة، وظهرت هجن ند الشبا على المركز الأول في الشوط الرابع للأبكار المهجنات عن طريق «ممتازة» بقيادة المضمر سالم سعيد بتوقيت 12:23:8 دقيقة.

ويتوج هجن الرئاسة بالبندقية | تصوير: سيف الكعبي

الشوط الخامس

وعادت هجن العاصفة لحصد النقاط في الشوط الخامس للجعدان المحليات بواسطة «مهدئ» الذي قدم أداءً جيداً تحت قيادة غياث الهلالي ووصل إلى خط النهاية في 12:30:2 دقيقة، وكان الشوط السادس للجعدان المهجنات من نصيب «كشاف» بالشعار الملكي الذي قطع المسافة في 12:43:8 دقيقة.

ومضى ناموس الشوط السابع للأبكار المحليات مع «غيوم» بالشعار الأبيض والأسود لهجن العاصفة بتوقيت 12:19:5 دقيقة، وتألقت «سيوف» بشعار هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في الشوط الثامن للأبكار المهجنات بعد أن قادها المضمر فيصل بن طالب بن شريم المري للناموس في 12:13:6 دقيقة.

وجاء «غازي» بكل عنفوان في الشوط التاسع للجعدان المحليات وقدم مستوى مقنع قاده للحصول على الصدارة في 12:42:4 دقيقة، وظهرت هجن الشيخ محمد بن بطي آل حامد من خلال الشوط العاشر للجعدان المهجنات الذي مضى لمصلحة «سلاب» تحت قيادة المضمر مختار بن أحمد بتوقيت 12:39:6 دقيقة.

العاصفة حققت الكأس الغالية | البيان

إبداع

وأبدعت هجن ند الشبا في الشوط الحادي عشر للأبكار المحليات الذي قدم من خلاله المضمر سالم سعيد «سرابه» على الصدارة بزمن 12:22:8 دقائق، وذهبت نقطة الشوط الثاني عشر للأبكار المهجنات إلى هجن الرئاسة عن طريق «الظبي» التي قدمها المضمر عيسى سعيد الخيلي بتوقيت 12:19:3 دقيقة.

وكان التألق من نصيب «شاهين» بشعار هجن الشيخ خالد بن سلطان بن خالد القاسمي الذي كسب صدارة الشوط الثالث عشر للجعدان المحليات بتوقيت 12:36:6 دقيقة، أما الشوط الرابع عشر للجعدان المهجنات فقد جاء عن طريق «شمعدان» بألوان شعار هجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي بزمن 12:27:5 دقيقة.

وكان ختام الاشواط المسائية مع «زعفرانة» بشعار الشيخ زايد بن طحنون آل نهيان وقيادة المضمر عيسى بن سعيد الخيلي وقطعت مسافة السباق 12:15:3 دقيقة.

هجن الرئاسة الفائزة بالبندقية

تألق «الشاهينية» و«منصا» و«رعد» و«مختار» في الفترة الصباحية

جرت صباح أمس أولى منافسات الكبار لهجن أصحاب السمو الشيوخ في بداية ثامن أيام مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وأقيمت أربعة عشر شوطاً في سن الثنايا تم تقسيمها بين فئات الهجن المحليات والمهجنات، وكانت مسافة السباق هي 8 كيلومترات.

ودفعت هجن العاصفة بالبكرة «الشاهينية» بقيادة نجم نجوم التضمير غياث الهلالي بقوة لتحصد الناموس في الشوط الأول للثنايا الأبكار المحليات بعد أن وصلت إلى خط النهاية مسجلة أفضل توقيت 12:17:0 دقيقة، أما الشوط الثاني للأبكار المهجنات فقد كان من نصيب «العنود» بالشعار الملكي التي سجلت توقيتاً بلغ 12:34:3 دقيقة. وواصل مضمر هجن العاصفة غياث الهلالي التميز من خلال الشوط الثالث للثنايا الجعدان المحليات، الذي قدم من خلاله «منصا» بتوقيت 12:54:9 دقيقة، قبل أن يتدخل «مشغل» ويهدي هجن الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان والمضمر جمعة عتيق الرميثي ناموس الشوط الرابع للجعدان المهجنات بوصوله لخط النهاية في 12:43:3 دقيقة.

وتمكنت «سلهوده» بالشعار الملكي لهجن العاصفة من الظهور بقوة في الشوط الخامس للأبكار المحليات وسجلت 12:37:4 دقيقة، ثم جاءت «السايحة» وواصلت مشوار التميز للشعار الأسود والأبيض بعد أن قادها غياث الهلالي لحصد الصدارة في الشوط السادس للأبكار المهجنات مسجلة 12:35:9 دقيقة.

منافسات قوية في المهرجان | البيان

تألق «مختار»

وظفر «مختار» لهجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر خالد المر بن حلوه بالناموس في الشوط السابع للجعدان المحليات ووصل لخط النهاية في 12:47:2 دقيقة، وكانت الكلمة لـ«شمردل» بالشعار الملكي في الشوط الثامن للجعدان المهجنات بتوقيت 12:45:8 دقيقة.

وحسمت «الشاهينية» المملوكة لهجن العاصفة، وبقيادة غياث الهلالي الشوط التاسع للأبكار المحليات في 12:24:5 دقيقة ونجح المضمر المستحيل راشد محمد بالسم المنصوري، في إضافة نقطة مهمة إلى شعار هجن الرئاسة من خلال فوز «غاية» بالناموس في الشوط العاشر للأبكار المهجنات في 12:30:7 دقيقة.

الناموس لـ«رعد»

وعادت هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم والمضمر خالد المر بن حلوه لتواصل مشوار التألق عبر «رعد» الذي نال ناموس الشوط الحادي عشر للجعدان المحليات مسجلاً 12:49:3 دقيقة، وخطف «هجاد» بشعار هجن الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود الناموس في الشوط الثاني عشر للجعدان المهجنات تحت قيادة المضمر سعد طالب شريم المري بتوقيت 12:46:6 دقيقة.

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حسمت «مستوى» الشوط الثالث عشر للأبكار المحليات لمصلحة هجن الرئاسة بقيادة المضمر سهيل أحمد دري الفلاحي، وسجلت 12:24:2 دقيقة، وظفرت «انتباه» لهجن العاصفة بالناموس في الشوط الرابع عشر للأبكار المهجنات تحت قيادة غياث الهلالي، وتمكنت من الوصول إلى خط النهاية في 12:33:9 دقيقة.

إشادة

بالعوضي: مكرمة حمدان بن محمد أسعدت أهل الهجن

أشاد اللواء ناصر بالعوضي المنهالي بمكرمة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي باقامة مهرجان سموه، التي أسعدت ملاك الهجن ورواد هذه الرياضة التراثية، مؤكداً أن المبادرة الطيبة جاءت في وقت أكملت فيه المطايا جاهزيتها للختاميات، وتابع: المهرجان الحافل الذي جمع أبناء الخليج أسعد الجميع ويعد فرحاً حيث يحمل اسم ولي عهد دبي الداعم الكبير والمتابع لهذه الرياضة، وقال: المشاركة في المهرجان تعد فخراً، ونتوجه إلى سموه بالشكر والعرفان.

ناصر بالعوضي المنهالي

وأعرب بالعوضي عن سعادته بحصوله على البندقية بفوز «الذيب» الحاصل على أفضل توقيت في الشوط الرئيسي للثنايا الجعدان المفتوح، موجهاً الشكر لمالكه السابق الإعصارالغربي محمد المنصوري وقال: أشكره على التضمير الرائع وحصول المطية على الرمز والشكر موصول لحمود الوهيبي.دبي - البيان الرياضي

تواصل

منافسة قوية لأبناء القبائل على سيف الإنتاج اليوم

يتواصل اليوم مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للهجن العربية الأصيلة في يومه التاسع، حيث تنطلق اعتباراً من اليوم منافسات سن الحول والزمول، ضمن 30 شوطاً مقسمة على فترتي الصباح والمساء بواقع 16 شوطاً في الفترة الصباحية و14 في المسائية، وسيكون التنافس على أشده بين أبناء القبائل للظفر بالرموز الكبرى لهجن الإنتاج، سيف ولي عهد دبي للإنتاج سيكون حاضراً من خلال شوط الحول المفتوح للإنتاج، بينما ستكون الجائزة الكبرى في الشوط الرئيسي للزمول المفتوح للإنتاج هي الخنجر، وسيتواصل التنافس في باقي الأشواط في الفترة المسائية من خلال 12 شوطاً مقسمة بين الحول المحليات والمهجنات والزمول المحليات والمهجنات وسيحصل الفائزون في الأشواط على سيارات «تويوتا ستيشن، نيسان ستيشن ونيسان سفاري»، بينما سيحصل أصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر على جوائز نقدية كبيرة.

وبالمقابل تشهد الفترة الصباحية إقامة عشرة أشواط للحول والزمول للإنتاج سيحصل الفائزون من خلالها على سيارات «نيسان ستيشن، نيسان سفاري، كروزر بيك آب»، كما ستقام أيضاً ستة أشواط نقدية مقسمة بين أشواط المحليات والمهجنات لسن الحول والزمول.دبي - البيان الرياضي

الوهيبي: «القعود» لم يخذلنا

أبدى علي بن جميل الوهيبي، مضمر مؤسسة هجن الرئاسة، سعادته الكبيرة بحصوله على البندقية الثانية في مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للهجن العربية الأصيلة، وقال: الحمد لله الذي وفقنا إلى إضافة البندقية الثانية في المهرجان بعد بندقية الإيذاع المفتوح التي ذهبت مع القعود «شاهين».

وأشار ظافر المضمرين إلى أن القعود «عنيد» الفائز ببندقية الثنايا المفتوح لديه بصمة واضحة في عالم الهجن من خلال مشاركاته المتعددة، التي كان آخرها المنافسة به على كأس الثنايا الجعدان في مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز بالسعودية، وأضاف: للأمانة القعود تأخر في مشاركتنا برماح وجاء خلف قعود راشد بن مروشد، ودخلنا به في مهرجان سمو ولي عهد دبي وكلنا أمل في أن يحصل على البندقية، وكان رهاننا عليه كبيراً وبالفعل لم يخذلنا وقدم الأداء المنتظر واستحق الفوز بالرمز الغالي.

وعلق بن جميل على مجريات شوط كأس ولي عهد دبي للثنايا الأبكار المفتوح الذي كان من نصيب «حبوبة» لهجن العاصفة قائلاً: الرهان في هذا الشوط كان على «هملولة» صاحبة الإنجازات الطيبة، وأعتقد أنها قدمت أداءً طيباً في الشوط وحققت زمناً طيباً، وهنا يتوجب علي أن أتقدم بالتهنئة الحارة لمؤسسة هجن العاصفة على تألق «حبوبة» صاحبة الكأس، وأكد مضمر هجن الرئاسة على أنه ستكون لديه مشاركة قوية في شوط سيف ولي عهد دبي.