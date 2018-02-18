أحمد بن محمد: اليوم الرياضي مؤثّر في المجتمع

أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية إطلاق النسخة الثالثة لليوم الرياضي الوطني، في السابع من مارس المقبل وذلك بالتنسيق مع مختلف الهيئات والجهات والمؤسسات والمجالس الرياضية على مستوى الدولة.

وسيشهد الحدث في نسخته الثالثة الترويج لدورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص أبوظبي 2018، التي تقام للرياضيين من ذوي الإعاقة الذهنية وتنطلق في أبوظبي من 14 إلى 22 مارس المقبل وتشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المتوقع أن تستقبل أكثر من 1200 رياضي ينتمون إلى 33 دولة للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الإقليمية، الحدث الرياضي التحضيري الأكبر قبل انطلاق دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019.

رسالة وأهداف

وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس اللجنة العليا لليوم الرياضي الوطني: «اليوم ونحن نشارك في النسخة الثالثة من اليوم الرياضي الوطني، الذي جمع كل الفئات على حب هذا الوطن وعزز لديهم مفهوم الهوية الوطنية، أود أن أؤكد أن رسالته وأهدافه قد تخطت مجرد ممارسة مجموعة من الأنشطة الرياضية والبدنية والتراثية والترفيهية، بل أصبح حدثاً مؤثراً في جميع شرائح المجتمع الإماراتي الذي يقدر قيمة المبادرات ويعي أهميتها في تشييد أجيال واعدة قادرة على التواصل واحترام الآخر، لاسيما وأنه يفتح المجال لتبادل الثقافات والمعرفة بين أكثر من 200 جنسية تعيش في تناغم وتلاحم على أرض هذا الوطن المبارك».

دعم واهتمام

وأشار سموه إلى أن الإمارات في ظل دعم واهتمام قيادتها الرشيدة بكافة أنواع المبادرات الإنسانية والمجتمعية والرياضية والثقافية، ضربت أروع النماذج الحضارية وعكست مدى رقي أهدافها وتطلعاتها النبيلة.

وقال «لا بد وأن انتهز هذه الفرصة وأرفع أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله -، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله -، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود، على ما يقدمونه من دعم ورعاية لمختلف المبادرات التي تستهدف خدمة الإنسان وإسعاده وتوفير سبل العيش الكريم له، بما يعود بالنفع على المجتمع بأكمله».

مبادئ سامية

من جانبه أكد المهندس داوود الهاجري رئيس المكتب التنفيذي لمبادرة اليوم الرياضي الوطني، أن الحدث قد عزز العديد من المبادئ السامية بين كافة فئات المجتمع، بما فيهم العناصر الشابة وأصحاب الأعمار الصغيرة.

وقال «نجاح مبادرة اليوم الرياضي الوطني في النسختين الماضيتين خير دليل على مدى تفاعل واستجابة كل المقيمين على أرض الإمارات من أجل الوصول إلى الغايات والأهداف المنشودة في نشر قيم السلام والمودة والمحبة والتعاون والتي تتماشى مع نهج قيادتنا الرشيدة، وذلك بعد أن عُرفت الإمارات بمبادرتها الرائدة على كل الأصعدة حتى أصبحت نموذجاً يحتذى به في قطاعات الحياة كافة، مما يضعنا جميعا في تحدّ مستمر لمضاعفة الجهود لتحقيق الأفضل في مختلف النواحي سواء التنظيمية أو الفنية أو اللوجستية، خاصة وأن سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس اللجنة العليا لليوم الرياضي الوطني - وجه بتوفير كل الإمكانيات والاحتياجات لإنجاح الحدث وخروجه بالصورة اللائقة، ليبعث برسائل إيجابية للعالم بأكمله تلخص التفاهم والتناغم والانسجام الذي يعيشه الجميع على أرض هذا الوطن المبارك عبر بوابة الرياضة».

دعوة

أكد الهاجري أن الدعوة موجهة لمختلف الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، للمشاركة في هذا اليوم، موضحا أن نجاح أية فعالية يعتمد على نسبة المشاركة فيها.