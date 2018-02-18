قرعة متوازنة في بطولة دبي لتنس السيدات

جاءت قرعة النسخة 18 لبطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات التي أقيمت أمس في قاعة المجلس في إستاد السوق الحرة في منطقة القرهود، متوازنة ووضعت حاملة اللقب الأوكرانية ايلينا سفيتولينا المصنفة 3 عالميا على رأس المجموعة الأولى، والإسبانية غاربين موغوروزا المصنفة 4 على رأس المجموعة الثانية.

وتنطلق منافسات النسخة 18 غدا بعد أن بدات أمس مباريات الدور التمهيدي الذي يشهد بدوره مواجهات قوية بين اللاعبات المشاركات من أجل ضمان مقعد في الدور الأول للبطولة.

وحضر مراسم القرعة، كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة الجهة المالكة والمنظمة للحدث، وناصر يوسف أمين عام اتحاد الإمارات للتنس، وصلاح تهلك مدير البطولة، وممثلة رابطة لاعبات التنس المحترفات دونا كيلسو، واللاعبات، التشيكية لوشيا سافاروفا المصنفة 31 عالمياً التي تسجل عودتها إلى دبي منذ ظهورها الأخيرة 2015، والهولندية كيكي بيرتينس المصنفة 28 على العالم، والروسية أناستازيا بافليوتشينكوفا المصنفة 22 عالمياً في ظهورها الثامن ببطولة دبي، والبلجيكية إليز مارتينيز الـ 20 على العالم.

الدور السادس

ومن المتوقع أن يسفر الدور السادس عشر للبطولة عن مواجهات من الوزن الثقيل في ربع النهائي، بين ايلينا سفيتولنا والتشيكية المصنفة 21 عالمياً بيترا كفيتوفا حاملة لقب 2013 والساعية إلى العودة إلى قائمة المصنفات العشر الأوائل.

وتحفل المجموعة الأولى بمواجهات قوية أخرى في ظل وجود الهولندية كيكي بيرتينس المصنفة 28 عاماً والساعية للقبها العالمي الثالث عقب لقبي 2017 والفرنسية كريستين مالدينوفيتش المصنفة الـ 13 عالمياً، التي من المتوقع أن تجد نفسها في مواجهة ثأرية أمام كفيتوفا التي تغلبت عليها الأسبوع الماضي في نهائي بطولة سان بطرسبورغ.

مهمة سهلة

ولحساب المجموعة ذاتها، تبدو مهمة المصنفة الأولى عالمياً السابقة، والتاسعة حالياً الألمانية إنجليك كيربر سهلة في تخطي عقبة الدور الأول، الذي ستواجه فيه المصنفة 25 على العالم التشيكية بربورة ستريكوفا، إلا أن مشوار كيربر نحو لقبها الأول في دبي، سيكون محفوفاً بالمخاطر مع احتمالية مواجهة من العيار الثقيل في ربع النهائي الذي قد تواجه خلاله المصنفة الخامسة عالمياً التشيكية كارولينا بليشكوفا الساعية إلى تعويض خروجها من ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، وحصد أولى ألقابها في 2018.

المجموعة الثانية

وفي المجموعة الثانية، منحت القرعة المصنفة الثانية في البطولة والرابعة عالمياً الإسبانية غاربين موغوروزا بوابة العبور المجاني إلى الدور الثاني الذي قد يحمل تهديداً لطموحاتها في العبور إلى ربع النهائي خصوصاً أنها ستواجه نجمتين شابتين يسعيان لتأكيد أحقيتهما في التقدم خطوات على سلم الترتيب، سواء الأميركية كاثلين بايليس (18 عاماً) التي وجهت لها اللجنة المنظمة بطاقة دعوة لاجتهادها وبلوغها ربع نهائي بطولة سدني المفتوحة مطلع العام، أو على صعيد منافستها في الدور الأول البلجيكية إليز مارتينيز التي بلغت نصف نهائي بطولة استراليا المفتوحة الشهر الماضي قبل الخسارة أمام البطلة المتوجة والمصنفة الأولى عالمياً الدنماركية كارولين فوزنياكي، وفي حال تخطي موغروزا عقبة هذا الدور فإنها على موعد مع احتمالية تجدد المواجهة في اقل من خمسة أشهر المصنفة السابعة عالمياً الفرنسية كارولين غارسيا عقب ربع نهائي طوكيو، والمشروطة بتخطي غارسيا الدور الثاني الذي ربما تصطدم به بالمصنفة 15 عالمياً اللاتفية أناستازيا سيفاستوفا في حال فوز الأخيرة في الدور الأول على منافستها الروسية إيكترينا ماكاراوفا المصنفة 36 على العالم.

هاليب تنسحب

أعلنت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الثانية عالميا انسحابها من بطولة سوق دبي الحرة للتنس بسبب الإصابة لتنضم بذلك إلى الروسية ماريا شارابوفا والأميركية ماديسون كيز، ورغم انسحاب هاليب حاملة لقب البطولة 2015 إلا أن النسخة 18 التي تنطلق غداً ستشهد مواجهات قوية أفرزتها القرعة أمس.

وجاءت الأوكرانية ايلينا سفيتولينا حاملة اللقب على رأس المجموعة الأولى وإلى جانبها كل من التشيكية بيترا كفيتوفا بطلة 2013 والتشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة 5 عالمياً، فيما جاءت الإسبانية غاربين ماغوروزا على رأس المجموعة الثانية وإلى جانبها اللاتفية اناستازيا سيفاستوفا ومواطنتها ايلينا اوستابينكو والروسية ايكارينا ماكاروفا والتشيكية لوشيا سافاروفا.

تطلع للفوز

صرحت الروسية أناستازيا بافليشنكوفا المصنفة 22 عالميا أنها سعيدة بتواجدها للمرة الثامنة في بطولة دبي للتنس وقالت في تصريحات صحافية:«بطولة دبي من البطولات القريبة من قلبي والقوية، هذه المرة الثامنة التي أشارك فيها ومازلت أتطلع للفوز بلقبها الذي يحفل سجله بعديد الأسماء الكبيرة التي نالت شرف التتويج به، وسأكون فخورة بالانضمام إليهنّ يوما ما.» وكشفت أناستازيا أن مشاركة 7 لاعبات من المصنفات العشرة الأوائل عالميا يزيد قوة المنافسة في البطولة ويضعها في مقدمة المحافل الأكثر إثارة في عالم التنس.

مقدمة التصنيف

كشفت التشيكية لوشيا سافاروفا المصنفة 31 عالميا أن غيابها عن بطولة دبي للتنس منذ 2015 كان بسبب شعورها في كل مرة أنها ليست على أتم الاستعداد لخوض المنافسات باعتبار أن بطولة دبي من البطولات القوية في عالم التنس تشهد سنويا أفضل اللاعبات في العالم، لذا تحتاج إلى جاهزية كاملة.

ولم تخف اللاعبة التشيكية رغبتها في العودة إلى قائمة المصنفات الأوائل على العالم، مستلهمة في ذلك من تجربة السويسري روجيه فيدرر الذي تزعم صدارة التصنيف العالمي أول من أمس في عمر 37 عاما وبعد 14 عاما من تصدره لأول مرة التصنيف، وقالت: بالفعل أطمح لتحسين تصنيفي والعودة إلى المقدمة، ولا شيء يحول دون ذلك رغم المنافسة الكبيرة من الجيل الصاعد.

112

أقصت التونسية أنس جابر المصنفة 112 عالميا، العمانية فاطمة النبهاني المصنفة 520 عالميا من الدور التمهيدي بعدما تغلبت أمس في الملعب رقم 1 بمجموعتين مقابل مجموعة.