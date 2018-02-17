محمد بن راشد وحمد بن عيسى يشهدان كأس ملك البحرين للقدرة

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بالنقلة النوعية التي حققتها رياضة القدرة لسباقات الخيل في مملكة البحرين والتي تحظى بدعم واهتمام مباشر من قبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة الأمر الذي ساهم في تحقيق فرسان البحرين للعديد من الإنجازات البارزة على مختلف الأصعدة.. مشيرا سموه إلى أن مشاركة فرسان الإمارات في السباقات مع أشقائهم في مملكة البحرين هي نتاج للتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات وخاصة في رياضة القدرة.



جاء ذلك خلال حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة صباح اليوم سباق كأس الملك للقدرة لمسافة 120 كيلومترا والذي نظمه الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة في قرية البحرين الدولية لسباقات القدرة.

والتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على هامش السباق بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس الفريق الملكي البحريني للقدرة ورئيس اللجنة الاولمبية البحرينية.

وتناول اللقاء العلاقات الأخوية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كما تطرق الحديث إلى رياضة الفروسية وسباقات القدرة التي يوليها سموه اهتماما كبيرا على الصعيد المحلي والدولي مما كان له عظيم الأثر في تبوؤ فرسان الإمارات مكانة عالمية مرموقة في تلك السباقات تمكنوا خلالها من رفع علم الدولة في العديد من البطولات الدولية.

وكان صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد تابع جانبا من السباق الذي شهد مشاركة أقوى الفرسان والإسطبلات المحلية إلى جانب مشاركة فرسان دولة الامارات العربية المتحدة في هذا الحدث الرياضي الذي يعد من أهم البطولات في روزنامة السباقات المحلية والتي ينظمها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة في البحرين.

وتوج الفارس سالم حمد الملهوف بلقب كأس ملك البحرين للقدرة لمسافة 120 كيلومترا ممتطيا صهوة الجواد "رزام" لإسطبلات الرعود البحريني الملكي مسجلا زمنا وقدره 4.07.50 ساعات.. واحتل المركز الثاني الفارس راشد البلوشي على صهوة الجواد "إل مانسو" لإسطبلات جميرا مسجلا زمنا و قدره 4.08.31 ساعات.. وجاء في المركز الثالث الفارس عبدالله غانم المري ممتطيا صهوة الجواد "توم جونز تي" لإسطبلات إف 3 مسجلا زمنا قدره 4.08.45 ساعات.

حضر السباق عدد من الشيوخ والمسؤولين والفعاليات الرياضية والمهتمين في سباقات القدرة والتحمل.