«كاراتيه الإمارات» يبحث عن إنجاز في «بريميرليغ» دبي

يبحث نجوم ونجمات «كاراتيه الإمارات» عن إنجاز ما في «بريميرليغ» دبي التي انطلقت منافساتها أمس في صالة نادي الوصل بدبي برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وبإشراف الاتحاد الدولي، وتنظيم اتحاد الإمارات للكاراتيه، وذلك عبر بوابة فرق شباب الأهلي دبي، والنصر، والشارقة التي تمثل الدولة في الحدث العالمي الكبير الذي بدأ بالتصفيات الأولية التي تتواصل اليوم، على أن تقام النهائيات غداً. ويشارك في البطولة، أكثر من 638 لاعباً ولاعبة يمثلون فرقاً من 74 دولة من مختلف قارات العالم، جاءوا إلى دبي لتكون بوابتهم الواسعة إلى أولمبياد طوكيو 2020، من خلال تجميع أكبر عدد من النقاط ورفع التصنيف لدى الاتحاد الدولي للتأهل إلى الأولمبياد الحلم.

ممثلو الإمارات

ويمثل فريق شباب الأهلي دبي في البطولة، النجم الباكستاني سعدي عباس، «كوميتيه فردي رجال»، ومحمد عبدالعزيز مديراً فنياً، وعلي جاسم إدارياً، فيما يمثل النصر حوراء محمد عباس «كوميتيه فردي سيدات»، والكاميرونية فيفيان سيلفي امباني «كاتا فردي سيدات»، وحميدة حاجي، والصربية ايفانا ستيبانوفيك «كاتا جماعي سيدات»، وخالد الهادي مديراً فنياً، ومحمد فريدوني إدارياً، بينما يخوض الشارقة غمار البطولة بفريق مكون من مروان عبدالله، وأمين العوضي، وخليفة العبار «كاتا جماعي رجال»، وعادل سلامة مديراً فنياً، وعبدالله عيسى إدارياً.

252 حكماً

وأبدى حميد شامس الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للكاراتيه، ارتياحه لمجريات البطولة، مبدياً أمله في أن يحقق أي من نجوم ونجمات «كاراتيه الإمارات» إنجازاً ما رغم صعوبة المهمة، كاشفاً النقاب عن أن دورة الحكام الدولية التي ينظمها الاتحاد الإماراتي للكاراتيه للعام الثاني على التوالي، شهدت تسجيل رقم قياسي بمشاركة 252 حكماً من مختلف دول العالم من بين 400 حكم مشارك في البطولة.

التعديلات الجديدة

ونوه شامس إلى أن دورة الحكام انقسمت إلى نوعين، الأول عملي، والثاني نظري في مسابقتي «الكاتا» و«الكوميتيه»، وحسب التعديلات الجديدة في الاتحاد الدولي للكاراتيه في اختبار «الكاتا» لا يقوم الحكم بالأداء العملي، إنما يشاهد المباريات على شاشات كبيرة، ويقيم اللاعب بعدها، مشيراً إلى أن اتحاده قام بتنفيذ وتطبيق التعديل لأول مرة في بطولة العالم بإسبانيا مؤخرا، ولكن لأن التقنيات ليست كما يجب من حيث الشاشات والأصوات، فإن عدداً من الحكام يشتكون، لكن في دبي، الوضع اختلف تماما، حيث قدمنا أحدث التكنولوجيا التي جعلت الحكام في حالة انبهار مما نقدمه من صوت واضح وشاشات مثالية، وهو ما أشاد به رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي.

أول إماراتية

ولفت شامس إلى أن الحكام الإماراتيين الذين شاركوا في اختبار الحكام بلغ عددهم 6، هم عبدالله عيسى ومحمود آل رحمة وأمينة دشتي ومحمد عقيل وإبراهيم الجناحي، حيث تمكنت أمينة دشتي من النجاح لتصبح أول إماراتية تحمل صفة حكم دولي.

علاقة مثمرة

وأبدى عبد السلام الكيالي مدير عام العلاقات الدولية في مجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة الراعي الرسمي للبطولة، اعتزاز رئيس وأعضاء مجموعته برعاية الحدث العالمي الكبير، لافتاً إلى أن الرعاية تمثل جانبا من اهتمام المجموعة بالمشاركة في الفعاليات والأنشطة المحلية والدولية، متمنياً أن يحقق نجوم ونجمات «كاراتيه الإمارات» الإنجاز المنشود في البطولة، واصفاً العلاقة مع اتحاد الإمارات للكاراتيه بالقوية والرائعة والمثمرة.

واجب والتزام

وكشف الكيالي النقاب عن أن رعاية مجموعته للحدث تجسد حرص رئيس مجلس الإدارة محمد عمر بن حيدر على ضرورة وأهمية المشاركة في دعم مفهوم المسؤولية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة، باعتبارها واجبا والتزاما من المجموعة ومن القطاع الخاص تجاه المجتمع، مشيراً إلى أن الرعاية تعتبر جزءاً من المسؤوليات الاجتماعية لمجموعته تجاه أنشطة متعددة من بينها الرياضية كونها تشكل أهمية كبيرة في أجندة المجموعة.