دولية فزاع التاسعة لرفعات القوة تنطلق اليوم

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، تنطلق اليوم بطولة فزاع الدولية التاسعة لرفعات القوة لأصحاب الهمم- كأس العالم دبي 2018، وتستمر حتى 23 فبراير الجاري، بمشاركة 142 لاعباً ولاعبة يمثلون 33 دولة، وتقام بمقر نادي دبي لأصحاب الهمم مستضيف ومنظم البطولة. وتأتي النسخة الحالية في ظل ظروف استثنائية حيث تشهد الاحتفال بمرور 10 سنوات على انطلاقة بطولات فزاع الدولية، وكذلك تقام هذه النسخة في عام زايد.

تفاصيل البطولة

وأعلنت اللجنة المنظمة في مؤتمر صحافي أول أمس، حضره ماجد العصيمي مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، وأحمد حسن الحمادي رئيس اللجنة الفنية، وفواز الهاشمي رئيس لجنة الخدمات اللوجستية، عن تفاصيل انطلاق البطولة التي تدشن بحفل افتتاح يقام في السادسة مساء بمقر نادي دبي لأصحاب الهمم. ويشارك من القارة الآسيوية 17 دولة، ومن القارة الأفريقية 4 دول، بينما يشارك من القارة الأوروبية 12 دولة، وتشهد النسخة الحالية مشاركة أبطال عالميين، أمثال: البطل الإماراتي أحمد خميس والأردني عمر قرادة والنيجيري ايستر ومن العراق فارس العجيل ورسول محسن، كما أن النسخة الحالية ستشهد ولادة الشعار الجديد لبطولات فزاع الدولية.

فعاليات منوعة

وتقام عدة فعاليات على هامش البطولة منها، دورة تدريب الحكام، ودورات توعوية لمكافحة المنشطات، وإقامة ركن تراثي اجتماعي طوال الفعاليات، وركن للأكلات الشعبية، ومسابقات وهدايا، وفعالية التصوير بالزي الإماراتي، والضيافة العربية والحرفيات والتصوير بالصقر وركن الألعاب الشعبية، ويبلغ عدد المتطوعين 140 متطوعاً ومتطوعة يشاركون في كافة اللجان العاملة.

أحداث مهمة

من ناحيته، تقدم ماجد العصيمي مدير بطولات فزاع الدولية بالشكر إلى راعي البطولة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، على دعم سموه غير المحدود لفئة أصحاب الهمم، موضحاً أن النسخة الحالية تواكب أحداثاً هامة منها أنها تقام لتكون جزءاً من أنشطة عام زايد، حيث تعتبر النسخة الحالية فرصة لتعريف الوفود بدور مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في تأسيس الدولة ونهضتها المجتمعية والرياضية، وكذلك تشهد الاحتفال بمرور 10 أعوام على انطلاقة بطولات فزاع الدولية، وبهذه المناسبة سيقام متحف يحكي مسيرة البطولة منذ انطلاقها حتى الآن.

مشاركة مميزة

وقال أحمد حسن الحمادي رئيس اللجنة الفنية: إن النسخة الحالية تشهد مشاركة 120 لاعباً ولاعبة من منتخبنا الوطني لرفعات القوى، وهذا عدد كبير يعكس مدى التطور الذي وصلت إليه اللعبة، مشيراً إلى أن هناك 25 حكماً دولياً يديرون البطولة، وثلاثة مصنفين ومن الإمارات يشارك 7 حكام، كما تقام دورات لتعريف الحكام بالقانون الجديد لرفعات القوة، وتتضمن المنافسات إقامة 10 أوزان للذكور، ومثلها للإناث.

وقال فواز الهاشمي رئيس لجنة الخدمات اللوجستية إن اللجنة حرصت على توفير كافة سبل الراحة للوفود المشاركة لحظة قدومها إلى الإمارات ومغادراتها منها، وتذليل كافة العقبات أمامها بحيث تصبح تجربة لا تمحى من الذاكرة.

مشاركة

أوضح ماجد العصيمي حرص الدول المشاركة على الدفع بأبنائها في البطولة، بالرغم من أن معظمهم عائد من مضمار صعب يتمثل في خوض غمار بطولة العالم بالمكسيك.