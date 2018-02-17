اكتمال تحضيرات النسخة الرابعة لطواف أبوظبي

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن اكتمال كل التحضيرات لانطلاقة النسخة الرابعة لطواف أبوظبي الذي سيقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال الفترة 21 - 25 فبراير 2018، لمسافة (687 كم)، وذلك بمشاركة 120 دراجاً يمثلون 20 فريقاً عالمياً من 15 دولة و50 جنسية من 5 قارات حول العالم. وذلك دعماً لمسيرة أبوظبي الرائدة في استضافة أهم الفعاليات الرياضية العالمية التي ترسخ مكانتها كعاصمة عالمية للرياضة.

وشهد مقر مجلس أبوظبي الرياضي بمدينة زايد الرياضية يوم الخميس الموافق 15 فبراير 2018 بحضور عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي والمقدم سعيد مبارك المنصوري ممثل شرطة أبوظبي، تجمعاً مميزاً لكل قطاعات القيادة العامة لشرطة أبوظبي ومبادراتها الحديثة التي سيتم استخدامها وتشمل الدوريات والدراجات وسيارات الإسعاف والإنقاذ، بجانب سيارات الحملات الترويجية للحدث في صورة تعكس تلاحم جميع المؤسسات والجهات من أجل نجاح التظاهرة الرياضية العالمية التي ستقام على مدار 5 مراحل، والبداية يوم الأربعاء 21 فبراير الجاري بمرحلة الفهيم «منطقة الظفرة» التي تبلغ مسافتها 189 كلم، ومن بعدها مرحلة جزيرة ياس 154 كلم يوم الخميس المقبل، ومرحلة نيشن تاورز «أبوظبي» 133 كلم في اليوم التالي، ومرحلة جزيرة المارية 12 كلم يوم السبت المقبل، وتختتم بمرحلة مطارات أبوظبي «العين» لمسافة 199 كلم يوم 25 فبراير.

حملات ترويجية

في المقابل، انطلقت بشوارع أبوظبي الحملات الترويجية عبر سيارات وحافلات «كرفان» مزينة بالحملة الترويجية لطواف أبوظبي، كما تروّج تلك السيارات التي تتخذ من مراكز التسوق موقعاً للترويج للحدث العالمي الأهم الذي تحتضنه العاصمة أبوظبي للعام الرابع على التوالي، ويقدمه مجلس أبوظبي الرياضي ضمن خططه لدعم مسيرة التطوير والارتقاء بالحركة الرياضية وسعيه المتواصل لجعل أبوظبي العاصمة العالمية للرياضة، لا سيما في ظل النجاحات الكبيرة التي حققتها النسخ الماضية.

كما تقوم الحافلات والسيارات بتقديم القمصان الرياضية والملصقات التعريفية للطواف، وتعمل أيضاً على تشجيع أفراد المجتمع (صغار، كبار، رجال، سيدات) والعوائل للتفاعل والتواصل مع مراحل طواف أبوظبي وبرنامجه الترفيهي المصاحب، وذلك ضمن الخطة التسويقية والحملة الترويجية للحدث العالمي، كما ستجوب أهم المراكز التجارية والمدارس ومواقع التجمعات الرئيسية في المناطق السياحية بالعاصمة أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة، لتعريف كل أبناء المجتمع بأهمية طواف أبوظبي ودوره في جذب الجماهير لمتابعة الحدث ورفع نسبة الممارسين للرياضة، كما ستقوم الحافلة باطلاع الجميع على طواف أبوظبي والبرنامج الزمني عبر المطبوعات الرسمية التي سيتم توزيعها وأجندة الفعاليات المصاحبة ومناطق الألعاب المخصصة للأطفال.

انطلقت فعاليات منطقة المشجعين «الفان زوون» في مول نيشن تاورز بأبوظبي الذي ارتدى حلة زاهية بالحملات الإعلانية والترويجية الخاصة بطواف أبوظبي، حيث شهدت منطقة فعاليات المشجعين التي تفتح أبوابها يومياً من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 8 مساءً، عرض أنشطة لرياضة الدراجات الهوائية وملابس ومعدات الدراجات الهوائية، بجانب مركز معلومات لتقديم جميع الاستفسارات الخاصة بالطواف للجمهور، إضافة إلى ذلك عرض للقمصان الرسمية للنسخة الرابعة لطواف أبوظبي وفيديوهات عن مراحل العام الماضي، بجانب درع البطل الذي سيتوج بختام الحدث، كما تضمنت منطقة خاصة بألعاب الأطفال ولقيت تفاعلاً كبيراً من جميع زوار مول نيشن تاورز.

كما تضمنت المنطقة أجنحة لكل الشركاء والرعاة وأنشطة تفاعلية للجمهور، كما حظيت في يومها الأول بإقبال كبير من الزوار الذين توافدوا على جميع أنشطة الفان زوون التي شملت مساحات كبيرة للصغار للاستمتاع بقيادة الدراجات التي ستكون متوفرة في جناح مصنع الدراجات داخل منطقة الجماهير، بجانب أنشطة لرياضة الدراجات الهوائية، لإتاحة الفرصة لكل فئات المجتمع للتصوير مع الدرع، بجانب فعاليات وأنشطة خاصة بالمرح والترفيه للصغار.

وتأتي تلك الخطوات ضمن المساعي الكبيرة التي يقودها مجلس أبوظبي الرياضي وخططه الرامية لجعل مجتمع أبوظبي يتفاعل ويتواصل بلغة الطواف العالمي، من خلال الحملات الترويجية والفعاليات المصاحبة والأنشطة الترفيهية والمهرجانات التي ستجعل الجميع يعيش لحظات الطواف بكل تفاصيله الدقيقة.

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يحتل طواف أبوظبي المرتبة الثالثة في أجندة السباقات العالمية المعتمدة من الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، والسباق الوحيدة في الشرق الأوسط، حيث يقام مباشرة بعد سباقي سانتوس والساحلي (كادل إيفانز) في استراليا اللذين أقيما في يناير الماضي، حيث يقص طواف أبوظبي شريط افتتاح السباقات العالمية في فبراير خلال الفترة 21-25، ويختتم الموسم بطواف غري غوانكسي 16-21 أكتوبر بالصين.

حضور

أكد المقدم سعيد مبارك المنصوري ممثل شرطة أبوظبي، أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي ستشارك بقطاعاتها الثمانية في دعم النسخة الرابعة لطواف أبوظبي، دعما لمسيرة إنجاح الحدث الرياضي العالمي، مبينا المبادرات الحديثة التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي مثل الدراجات الهوائية والنارية والإسعاف والإنقاذ ودورية المستجيب الأول التي تستخدم في الحالات الطارئة التي تتوافر بها كافة الأجهزة الذكية.

العواني: سنقدم نسخة استثنائية

أكد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي أن جميع التحضيرات اكتملت لانطلاقة النسخة الرابعة لطواف أبوظبي، الذي سيشهد هذا العام 5 مراحل، ستبرز من خلالها جميع المعالم التاريخية والثقافية والحضارية والسياحية لإمارة أبوظبي، مبيناً أن العاصمة أبوظبي وفي ظل الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة تعد الجميع بتنظيم النسخة الرابعة لطواف أبوظبي بشكل استثنائي ومميز وستبهر أبوظبي كعادتها العالم بأكمله من كل الجوانب، وسط توافر جميع الإمكانات والقدرات والتعاون الكبير من قبل الجميع والشراكات الناجحة، معرباً عن ارتياحه الكبير للاحترافية التي سارت عليها مراحل التحضير وتهيئة كل لوازم النجاح المسبق للطواف قبل انطلاقته، مشيداً بالتعاون الكبير الذي قدمته الجهات الشريكة والداعمة والمتعاونة ورعاة الحدث في تسخير الإمكانات من أجل تضافر الجهود وإضفاء بصمات الإبداع في تنظيم الحدث الذي يجمع نخبة الدراجين العالميين والفرق المحترفة.

عارف العواني يهدي قميص الطواف إلى شرطة أبوظبي | البيان

وأشاد العواني بالدور البارز للقيادة العامة لشرطة أبوظبي ومشاركتها الفاعلة بكل قطاعاتها في النسخة الرابعة، موضحاً أن تفاعل مختلف فئات المجتمع يعكس مدى أهميه ومكانة طواف أبوظبي وتأثيره الكبير على توسيع نطاق الممارسة الرياضية، مؤكداً أن مجلس أبوظبي الرياضي حريص على تقديم البرامج والمسابقات الرياضية المجتمعية التفاعلية، خصوصاً مع اقتراب انطلاق طواف أبوظبي، الذي نتطلع من خلاله لترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة، وجعل مجتمعها نابضاً بالحياة الرياضية، داعياً مجتمع أبوظبي لمواصلة حضورهم الفاعل أثناء الطواف بمراحله الخمس ومتابعة الفرق والنجوم العالميين عن قرب. أبوظبي - البيان الرياضي