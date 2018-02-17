آنا سيسيليا بطلة كأس سلطان بن زايد للقدرة

توَّج الشيخ حمدان بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان والشيخ زايد بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان أمس الجمعة في قرية بوذيب العالمية للقدرة بمنطقة الختم، الفائزين في منافسات اليوم الثاني من سباقات مهرجان سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان لركوب القدرة والتحمل في دورته الثانية عشرة التي تختتم مساء اليوم السبت، الذي تنظمه القرية التابعة لنادي تراث الإمارات برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، وذلك بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية، وبمشاركة عشرات الفرسان والفارسات من عدد كبير من إسطبلات الدولة العامة والخاصة. وشاركا في سباق تعليمي للفروسية على هامش فعاليات المهرجان.

وقام الشيخ حمدان بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان بتكريم الفائزين في سباق الخيول ذات الملكية الخاصة للقدرة لمسافة 101.01 كيلومتر، وذلك بحضور سنان أحمد المهيري المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات في النادي، حيث توّجا الفارسة آنا سيسيليا بطلة لسباق كأس سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان للخيول ذات الملكية الخاصة لمسافة 101.01 كيلومتر، من إسطبلات فيصل بن زعل على صهوة الجواد أوران بارك، فيما جاءت في المركز الثاني الفارسة مارجيكي فيسر من إسطبلات عبدالله أمين على صهوة الجواد كاستلبر، فيما حل ثالثاً الفارس جوناتان لوبيز من إسطبلات الكمدة على صهوة الجواد ريانا راهانا.

تكريم المشاركين

وكرّم الشيخ حمدان والشيخ زايد الفرسان المشاركين في سباق جولة طلاب أكاديمية بوذيب للفروسية، حيث كانا قد شاركا بعد ظهر أمس الجمعة في سباق هذه الجولة التي أقيمت على هامش فعاليات الكأس، وبمشاركة عدد من فرسان الأكاديمية، حيث تُعد تأهيليات بوذيب منفذاً رئيساً لمثل هذه السباقات، إذ تضطلع الأكاديمية بتأهيل فرسان ترفد بهم فروسية الإمارات بدماء جديدة، فيما يهدف هذا السباق التدريبي إلى تعليم المشاركين على كيفية التعامل مع سباقات القدرة وفقاً لقوانين بروتوكول بوذيب. والتعرف على أسلوب التعامل مع المسارات الطبيعية، واكتساب المزيد من الخبرة في التعامل مع خيل السباقات وطرق المحافظة عليها.

وكان الشوط الأول من المرحلة الثانية لمسافة 80.84 كم من السباق المفتوح للقدرة لمسافة 243.15 المصنف دولياً بثلاث نجوم، قد انطلق بمشاركة 24 فارساً وفارسة من أصل 34 مشاركاً خاضوا منافسات المرحلة الأولى. وواصل الفارس عبدالله محمد حسن الحمادي تصدر انطلاقة المتنافسين في هذا الشوط ليكون من أقوى المنافسين على كأس المهرجان.

جانب من منافسات السباق | البيان

سعادة بالفوز

وعبرت الفارسة آنا سيسيليا الفائزة ببطولة سباق الملكية الخاصة عن سعادتها بإحراز اللقب، ووصفت المهرجان بالاحتفالية الرياضية للقدرة، نظراً لما تتمتع به من تنوع في الخبرات وقوة التنافس والتحدي بين نخبة من أقوى فرسان القدرة خاصة في ظل بروتوكول بوذيب التي تهتم بالخيل والفارس وتجري في مسارات طبيعية.. ووجهت الشكر إلى سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان على دعمه للمشاركين ولرياضة القدرة والعمل على تطويرها.. وقالت إن ما لمسناه من دعم واهتمام قد ساهم في تقديم منافسة لا تقل أهمية وإثارة عن المنافسات العالمية على كل المستويات.

إشادة بالبروتوكول

أشاد الحكام والمشرفون والمندوبون الدوليون للمهرجان ببروتوكول بوذيب الذي يهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة الخيل والفارس معاً، وبالمؤتمر الذي استهل به المهرجان فعالياته وما خرج به من توصيات ترمي إلى الارتقاء والتطوير برياضة ركوب القدرة والتحمل بعد أن حقق البروتوكول نجاحات مهمة. فوصف كريستيان روزانو، رئيس المشرفين، بروتوكول بوذيب بأنه «تجربة خلاقة ومهمة للحفاظ على أخلاقيات الفروسية». وقال إن المعايير التي يقوم عليها البروتوكول تسعى للحفاظ على الخيول في المقام الأول، بجانب تأصيل مفهوم الفروسية لدى المتسابقين.

شكر وتقدير

ومن جهته وجه عضو اللجنة البيطرية الأردني د.أنس الحسن الشكر والتقدير لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان لاهتمامه بتطوير رياضة ركوب القدرة وفق المواصفات والقوانين، وقال: إن مثل هذا الأمر معروف عن سموه ونابع من حبه لهذه الرياضة واهتمامه الشخصي بتطويرها والارتقاء بها بما ينسجم مع مكانتها الرفيعة التي تحققت لها على المستوى الدولي، وعبر الحسن عن إعجابه بحماسة الفرسان والفارسات نحو استكمال إجراءات الفحص البيطري والالتزام ببنود السرعة المحددة، وكل تفاصيل مبادرة بروتوكول بوذيب، وهو ما يعكس الرغبة في إنجاح هذه التظاهرة الرياضية الشبابية العالمية.

إجماع

أجمع الأطباء البيطريون؛ الإماراتية د. رولا شعبان، الأردني د. عاصم الحطيني، والمصري د. حافظ إبراهيم، على أن البروتوكول خفف الإصابات والكسور التي كنا نراها من قبل في السباقات، وجعل الخيول أهدأ مما كانت عليه.