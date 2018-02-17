سحب قرعة «تنس دبي للسيدات» اليوم

تقام ظهر اليوم قرعة النسخة 18 لبطولة سوق دبي الحرة المفتوحة لتنس السيدات، التي تنطلق منافساتها بعد غدٍ وتستمر حتى 24 الجاري، وتبلغ قيمة جوائزها المالية 2.6 ملايين دولار وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وتحفل النسخة الجديدة للبطولة بمشاركة العديد من نجمات التنس العالمي، حيث ارتفع عدد المصنفات العشر الأوائل على العالم إلى 8 لاعبات بعد إعلان اللاتفية يلينا أوستابينكو، المصنفة السادسة عالمياً وبطلة فرنسا المفتوحة انضمامها إلى قائمة المشاركات، ليصل بذلك عدد اللاعبات اللاتي تحملن تصنيفاً تحت الـ50 إلى 22 لاعبة، تتقدمهن المصنفة الثانية عالمياً الرومانية سيمونا هاليب، وصيفة بطولة أستراليا المفتوحة، والأوكرانية إلينا سفيتولينا، المصنفة الثالثة عالمياً وحاملة لقب دبي وبطلة دورة بريسبن الدولية أخيراً.

مشاركة موغوروزا

كما تشارك في البطولة الأسبانية غاربين موغوروزا، حاملة لقب ويمبلدون وبطلة دورة فرنسا الدولية سابقاً، والألمانية أنجليك كيربر، بطلة دورة سيدني 2018، الحائزة على اثنين من ألقاب البطولات الأربع الكبرى، والتشيكية كارولينا بليشكوفا، وصيفة بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2016، إضافة إلى الروسية بيترا كفيتوفا، بطلة ويمبلدون مرتين وحاملة لقب دبي سابقاً، ومن المصنفات العشر الأوائل الفرنسية كارولين غارسيا، والألمانية جوليا غورغيس، والفرنسية كريستينا ملادينوفيتش، وصيفة بطولة سانت بطرسبيرغ 2018.

ووجد انضمام أوستابينكو إلى قائمة المشاركات صدى واسعاً في الصحافة العالمية، باعتبارها واحدة من بين أفضل نجمات الساحرة الصفراء بعد أن خطفت الأنظار إليها العام الماضي كأول لاعبة في بلادها تفوز بإحدى البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، وكان ترتيبها العالمي آنذاك 47، وأول لاعبة غير مصنفة في البطولة تفوز بلقب دورة رولان غاروس منذ 1933. وشرعت منذ ذلك الحين في تحقيق النجاح تلو الآخر، ورسخت مكانتها ضمن المصنفات العشر الأُول في العالم.

سيمونا هاليب | البيان

وأشاد كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة بأداء أوستابينكو، الحائزة على لقب بطولة ويمبلدون 2014 للناشئات، مشيراً إلى أنها فاجأت الجميع عندما فازت بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس العام الماضي، وتغلبت في طريقها على الدنماركية كارولين فوزنياكي، بطلة دولية دبي السابقة، قبل أن تنزل الهزيمة في النهائي بالرومانية سيمونا هاليب، وأضاف ماكلوكلين: «حققت أوستابينكو منذ مشاركتها الأولى في بطولة دبي 2016 - التي انتهت في الأدوار التأهيلية - نجاحات كبيرة، ونتطلع لمتابعة عروضها الرائعة هذا الشهر خلال مواجهاتها مع كوكبة من لاعبات التنس».

بطولة دولية

ولم تكتف أوستابينكو في موسم 2017 بلقب إحدى بطولات غراند سلام، بل أضافت إلى سجلها لقب بطولة سيئول الدولية، وحلت وصيفة في بطولة تشارلستون، ووصلت إلى نصف النهائي أربع مرات، وإلى ربع نهائي بطولتي أكابولكو وويمبلدون، وتغلبت في طريقها على إلينا سفيتولينا، حاملة لقب دبي، وأطاحت بالمصنفة الأولى سابقاً غاربين موغوروزا، بطلة ويمبلدون، في دورة وهان، وفازت في نهاية ديسمبر على سيرينا ويليامز في مباراة استعراضية كانت الأولى للأميركية منذ قدوم مولودها الجديد، غير أن أوستابينكو لم تكن موفقة مطلع الموسم الجاري، حيث خرجت من الدور الأول لبطولتي شينزن وسيدني والثالث لبطولة أستراليا المفتوحة، قبل أن تعاود تألقها بوصولها إلى ربع نهائي بطولة سانت بطرسبورغ.

مكانة

أكد صلاح تهلك، مدير البطولة أن يلينا أوستابينكو رسّخت مكانتها كواحدة من أفضل لاعبات التنس في العالم، ويبدو أنها مصممة على تجاوز بدايتها المتواضعة هذا الموسم، والمنافسة بقوة على لقب دبي.