نيلسن بطل «رابعة» طواف عمان

أحرز دراج فريق أستانة، الدنماركي ماغنوس كورت نيلسن أمس المركز الأول في المرحلة الرابعة من طواف عمان الدولي للدراجات الهوائية، فيما احتفظ البلجيكي غريغ فان آفرمايت بصدارة الترتيب العام. وقطع نيلسن مسافة المرحلة الجبلية التي بلغت 117,5 كلم بين يتي بالساحل الشمالي الشرقي للسلطنة والعاصمة مسقط، بزمن ساعتين و57 دقيقة و36 ثانية، متقدماً بالسرعة النهائية على الإيطاليين جوفاني فيسكونتي (البحرين-ميريدا) والبرتو بيتيول (بي إم سي).

وحل البطل الأولمبي فان آفرمايت (بي إم سي)، بطل المرحلة الثالثة، رابعاً بالتوقيت نفسه لبطل المرحلة، واحتفظ بصدارة الترتيب العام بفارق 9 ثوان أمام الكازاخستاني اليكسي لوتسنكو (استانة).

وتقام المرحلة الخامسة اليوم على مسافة 152 كلم بين ولاية سمائل والجبل الأخضر.