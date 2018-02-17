حمدان بن محمد يشهد رموز «أبناء القبائل»

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ظهر أمس منافسات رموز سن الثنايا لهجن أبناء القبائل، في سابع أيام مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة، في انطلاقة الفترة المسائية كما حضر السباق معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس نادي أبوظبي لسباقات الهجن. وتابع السباقات الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وقام الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم بتتويج الفائزين بأشواط الرموز بعد نهاية الشوط السادس في الفترة المسائية التي شهدت 16 شوطاً.

سموه يتابع مهرجان المرموم بحضور سلطان بن حمدان ومحمد بن راشد بن محمد | تصوير: سيف الكعبي

وذهب كأس ولي عهد دبي للثنايا الأبكار المفتوح إلى «زيورخ» ملك حمدان سعيد جابر بتوقيت 12:16:4 دقائق، فيما تمكن «الذيب» المملوك لمحمد ناصر بالعوضي المنهالي من حصد بندقية الثنايا الجعدان المفتوح في زمن 12:41:9 دقائق.

ونالت «مطفية» بشعار محمد عامر العفاري الناموس وكأس ولي عهد دبي في الشوط الثالث للأبكار «إنتاج» في توقيت 12:40:2 دقيقة، ثم جاء «نفيس» لصالح علي الحميري ليضيف الرمز الثاني بحصوله على بندقية الإيذاع الجعدان «إنتاج» بزمن 12:27:6 دقائق.

سموه يتابع المهرجان بحضور محمد بن راشد بن محمد وسعيد جابر وعدد من الماك | البيان

بقية النتائج

وكان التميز في الشوط الخامس للإيذاع الأبكار المحليات من نصيب «مياسة» ملك محمد فرج الظاهري بزمن 12:22:4 دقائق، وتمكنت «فوايد» المملوكة لحمدان أحمد سعيد بن منانه من الحصول على صدارة الشوط السادس للأبكار المهجنات بزمن 12:25:5 دقائق.

وجاء «سرمد» بشعار عمهي ساري علي المنصوري في صدارة الشوط السابع للجعدان المحليات في زمن 12:24:8 دقائق، وحسم «الذيب» ملك عمر غصاب العامري المركز الأول للشوط الثامن للجعدان المهجنات بتوقيت 12:36:4 دقائق.

وكانت «جبارة» لعبيد حمد الكتبي صاحبة الناموس في الشوط التاسع للأبكار المحليات بزمن 12:21:8 دقائق، وحققت «البويضا» بشعار حارب مغير العميمي المركز الأول للشوط العاشر للأبكار المهجنات بتوقيت 12:24:5 دقائق.

وكسب «شاهين» بشعار علي راشد الكتبي صراع الصدارة في الشوط 11 للجعدان المحليات محققاً 12:38:6 دقائق، فيما كان التميز من نصيب «عمار» المملوك لعيسى مبارك المنصوري وحسم المركز الأول في الشوط 12 للجعدان المهجنات في 12:39:1 دقيقة.

محمد بن راشد بن محمد خال تتويج الفائزين | البيان

انتصار

وحسمت «انتصار» الشوط الثالث عشر للأبكار المحليات وأهدت مالكها راشد سعيد علي المزروعي الناموس بوصولها خط النهاية بزمن وقدره 12:21:0 دقائق، وبالمقابل تمكنت «اسطول» من قطع مسافة الشوط الرابع عشر للأبكار المهجنات في توقيت زمني بلغ 12:16:4 دقائق لتهدي مالكها حمد راشد غدير الكتبي الناموس الغالي.

ونجح «مشكور» لمانع خليفة السويدي في حصد صدارة الشوط 15 للجعدان المحليات في زمن 12:32:9 دقائق، وحسم «مروّح» لحمد مبارك حمد العامري الشوط السادس عشر والأخير الذي خصص للجعدان المهجنات في 12:45:4 دقائق.

منافسات قوية في أشواط المهرجان | البيان

29 سباقاً اليوم

تنطلق صباح ومساء اليوم منافسات الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ في ثامن أيام المهرجان ويقام 14 شوطاً في الفترة الصباحية و15 في المسائية، وتشهد الفترة المسائية منافسة ساخنة على كأس ولي عهد دبي للثنايا الأبكار المفتوح وبندقية الجعدان المفتوح من خلال الشوطين الأول والثاني، بينما خصصت أشواط السيارات من الثالث وحتى 15 للجذاع المحليات والمهجنات.

ويقام خلال الفترة الصباحية 16 شوطاً نقدياً لهجن أصحاب السمو الشيوخ في سن الثنايا تم تقسيمها بين فئات الهجن المحليات والمهجنات.

بن سرود: مطايا كثيرة انتقلت ملكيتها بالتسعيرة المجزية

كشف علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن عن أن عدداً لا يحصى من المطايا المشاركة في مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، للهجن العربية الأصيلة والمستمر حالياً بتحفة الميادين «ميدان المرموم» قد انتقلت ملكيتها وفقاً للتسعيرة المعلن عنها قبل انطلاق المهرجان. وأثنى بن سرود على المبادرة الطيبة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم راعي المهرجان بوضع تسعيرة مجزية للغاية بالنسبة لأبناء القبائل في سن الصغار، وقال: أعداد كبيرة من الحلال في سن الحقاقة واللقايا انتقلت ملكيتها إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ما أسعد ملاكها السابقين من أبناء القبائل الذين يشعرون بالامتنان لسموه للبادرة الطيبة التي ليست غريبة على (فزاع العرب) الذي عودنا على هذه المبادرات المتفردة.

«الناموس» ذهب للأفضل في الأشواط المختلفة | البيان

وأبدى بن سرود سعادته بالنجاح الباهر الذي يحققه المهرجان، مشدداً على أن ذلك كان هو الأمر المتوقع منذ البداية، مضيفاً: كيف لا يحقق النجاح وهو يحمل اسماً غالياً على الجميع، اسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عاشق رياضة الآباء والأجداد، والداعم الكبير لأهل الهجن في كل زمان ومكان.

وقال بن سرود إن منافسات المهرجان تمضي بصورة أكثر من مميزة، سواء من الناحية الإدارية أو الفنية وكشفت السباقات عن نوعيات مميزة من الهجن، وقال: تابعنا توقيتات نادرة الحدوث تظهر بصورة مستمرة من خلال المهرجان، وهو أمر طبيعي ومتوقع في ظل دفع ملاك الحلال بعدد أكبر من الذي شارك في مهرجان ختامي المرموم الماضي بحوالي ستة آلاف، ما يوضح حجم اهتمام الملاك بالمشاركة في التظاهرة الكبرى. دبي - البيان الرياضي

«العنود» تتصدر الثنايا الأبكار للإنتاج و«شاهين» في قمة الجعدان

شهدت الفترة الصباحية أمس إقامة 16 شوطاً لهجن أبناء القبائل في سن الإيذاع، عشرة أشواط للإنتاج «محليات ومهجنات»، تنافس من خلالها أبناء القبائل للفوز بالسيارات، بالإضافة إلى ستة أشواط نقدية للمحليات والمهجنات.

وتمكنت «العنود» بشعار أحمد خزع بالهركي العامري من حصد الناموس في الشوط الأول للأبكارالمحليات للإنتاج في 12:29:2 دقيقة، وجاءت «خطيرة» المملوكة لبخيت علي الخصواني المنصوري لتحصل على الصدارة في الشوط الثاني للأبكار المهجنات إنتاج بعد أن حققت توقيتاً وقدره 12:33:2 دقيقة.

وحسم «شاهين» ملك محمد مبارك محمد هدفه العامري المركز الأول لثالث الأشواط للجعدان المحليات للإنتاج وذلك بزمن 12:34:0 دقيقة، وتمكن «أصيل» من إهداء مالكه ناصر غانم علي حمودة الظاهري الصدارة في الشوط الرابع للجعدان المهجنات للإنتاج بعد أن عبر خط النهاية في زمن وقدره 12:36:4 دقيقة.

المهرجان كشف عن ابطال مميزين | البيان

وجاءت سلالة هملول على الصدارة في الشوط الخامس للأبكار المحليات للإنتاج، حيث تمكنت «هملولة» بشعار أحمد زايد جاسم براك المزروعي من حصد الناموس في زمن 12:18:4 دقيقة وكان هو التوقيت الأفضل في الفترة الصباحية، وكانت «الظبي» لسالم سهيل دليله سالم العامري عند الموعد في الشوط السادس للأبكار المهجنات للإنتاج وذلك بتوقيت وقدره 12:30:2 دقيقة.

صدارة السابع

ووضع «الغزال» المملوك لراشد عوض حمد خصوني الكتبي نفسه على الصدارة في الشوط السابع للجعدان المحليات للإنتاج بزمن 12:41:0 دقيقة، وتألق «عالي» ملك محمد بخيت الزعيري المري في الشوط الثامن للجعدان المهجنات للإنتاج وحصد الصدارة بتوقيت 12:43:1 دقيقة.

ودفع سعيد سالم الخن العفاري بـ«احتفال» لتحصل على المركز الأول في تاسع الأشواط للأبكار المحليات للإنتاج وذلك في 12:27:6 دقيقة، بينما جاءت «وديان» على الصدارة في الشوط العاشر للأبكار المهجنات للإنتاج لتهدي مالكها مبارك سعيد غدير الدرعي الناموس في 12:34:7 دقيقة.

وفازت «الشامخة» ملك راشد عبيد حامد الطنيجي في الشوط الحادي عشر للأبكار المحليات، وذلك بزمن بلغ 12:39:6 دقيقة، بينما أهدت «الشايبه» مالكها راشد بطي محمد الغفلي صدارة الشوط الثاني عشر للأبكار المهجنات في 12:44:2 دقيقة.

عناوين الإبداع

وقدم «شاهين» كل عناوين الإبداع في الشوط الثالث عشر للجعدان المحليات ليهدي مالكه محمد سيف سهيل كلثم الخيلي الناموس عندما كانت عقارب التوقيت تشير إلى مرور 12:47:8 دقيقة، ثم جاء «أوكسجين» ليتألق في الشوط الرابع عشر للجعدان المهجنات ويمنح نقطة غالية إلى مالكه سهيل محمد راعي العويا العامري في 12:47:3 دقيقة.

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حسمت «حضور» مشوار الشوط الخامس عشر للأبكار المحليات لتهدي مالكها سالم محمد سهيل بوخرايط العامري الناموس بتوقيت 12:40:5 دقيقة، واختتمت «ملايين» مشوار التألق وتمكنت من منح مالكها علي راشد سعيد خميس النيادي الفرح في آخر الأشواط الصباحية للأبكار المهجنات في 12:40:3 دقيقة.