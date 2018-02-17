محمد الشرقي يتوج أبطال «دولية الفجيرة للتايكواندو»

توج سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أمس أبطال دولية الفجيرة للتايكواندو التي أقيمت في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، وحقق لاعبو الفجيرة العديد من الميداليات، ونال نواف سالم الميدالية الذهبية وزميلاه مصطفى محمد ومحمد طاهر ميداليتين فضيتين، وسالم راشد الميدالية البرونزية.

حضر مراسم التتويج الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة واللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي رئيس الهيئة العامة للرياضة وإبراهيم عبد الملك الأمين العام، والكوري تشو شان رئيس الاتحاد الدولي للعبة، وعبد العزيز بوهندي مدير مكتب الهيئة بالمنطقة الشرقية، وأحمد الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للعبة، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة

وحظي حفل الافتتاح بعروض شيقة لفرقة الفجيرة التراثية والفرقة الكورية بجانب بعض الكلمات الترحيبية من رئيس الاتحاد الدولي واللجنة المنظمة.