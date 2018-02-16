«بريميرليغ» دبي للكاراتيه اليوم

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برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، تنطلق اليوم منافسات «بريميرليغ» دبي العالمية للكاراتيه التي تقام خلال الفترة من 16 حتى 18 الجاري بضيافة نادي الوصل بدبي، وبمشاركة 638 لاعباً ولاعبة يمثلون 74 دولة من مختلف قارات العالم.

ويقام الحدث العالمي الكبير بإشراف الاتحاد الدولي، وتنظيم اتحاد الإمارات للكاراتيه، في ظل توقعات شبه مؤكدة بتحقيق النجاح التنظيمي غير المسبوق، وحضور كوكبة من الشخصيات الرياضية في مقدمتهم الإسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه.

مؤتمر موسع

وعقد اتحاد الإمارات للكاراتيه في نادي ضباط شرطة دبي، مؤتمراً صحفياً موسعاً بحضور اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، نائب رئيس الاتحاد الدولي، ومروان سنكل نائب رئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه، وفخرالدين عبدالمجيد الأمين العام، وحميد شامس الأمين العام المساعد، ومريم الشامسي عضو المجلس، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، وإبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات، وهشام سري السكرتير الفني للاتحاد، وعبدالسلام الكيالي مدير إدارة الإعلام والعلاقات الخارجية في مجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة الراعي الرئيسي للحدث، وعدد من المدعوين.

الفرق الثلاثة

وتمثل فرق شباب الأهلي دبي، والنصر، والشارقة، الإمارات في الحدث العالمي بلاعبين ولاعبات من الدولة، ومن النجوم المحترفين في الفرق الثلاثة، كون البطولة مفتوحة، تتيح لوائحها مشاركة أي لاعب ولاعبة شرط أن يكون من ضمن المصنفين في مسابقة «الكوميتيه» تحديداً.

أهمية فائقة

وتكتسب الجولة الحالية من «بريميرليغ» دبي، أهمية فائقة لدى عموم لاعبي ولاعبات الكاراتيه في العالم، كونها أبرز محطة لتجميع النقاط لبلوغ الحلم الأولمبي في دورة ألعاب طوكيو 2020، وهو ما وضع الاتحاد الدولي أمام حتمية تشديد إجراءات المشاركة، واشتراطه أن يكون المشارك مصنفاً، أي لديه مشاركات في بطولات قارية ودولية رسمية.

الآليات الجديدة

وحسب الآليات الجديدة التي وضعها الاتحاد الدولي، فإن التكريم المالي يشمل فقط النجوم الحاصلين على الميداليات الذهبية، فيما يتم تكريم أصحاب المراكز الثانية والثالثة بالحصول على الشهادة التقديرية والميداليات الفضية والبرونزية في كل فئة.

الانطلاقة اليوم

وكشف اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، النقاب عن أن كافة الترتيبات قد اكتملت، وأن اللجنة العليا المحلية المنظمة للبطولة، قد أتمت أعمالها، وباتت بانتظار انطلاقة المنافسات رسمياً اليوم.

علاقة رائعة

وتقدم اللواء «م» الرزوقي بالشكر إلى القيادة الرشيدة لدعمها المتواصل للرياضة والرياضيين في الدولة، مثنياً على دور نادي الوصل في احتضان الحدث العالمي الكبير، مشيداً بجهود ومستوى تعاون الإدارة الوصلاوية بقيادة راشد بالهول، واصفاً العلاقة مع الوصلاوية بالرائعة والمثال الذي يحتذى به، لافتا إلى أنه وكل رجال اتحاد الإمارات للكاراتيه وجميع أبناء اللعبة في الدولة، واثقون من تحقيق النجاح المنشود من الناحية التنظيمية، مشدداً على أن النجاح الفني قد لا يكون مستبعداً رغم صعوبة المهمة، نظراً لمشاركة ألمع نجوم الكاراتيه في العالم.

دعم الرعاة

وثمن دعم عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية للحدث العالمي، لا سيما مجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة، منوهاً إلى أن رئيس المجموعة لم يتردد في إبداء أكبر قدر من الدعم، متمنياً أن تحذو جميع الشركات والمؤسسات الوطنية حذو مجموعة بن حيدر في دعم قطاع الرياضة والرياضيين في الدولة، مثنياً على دور جميع الرعاة الرئيسيين والفرعيين، وكل الجهات الداعمة للبطولة.

ثقة

سنكل: نعد بنسخة مثالية

وعد مروان سنكل نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، بنسخة مثالية وغير مسبوقة من «بريميرليغ» دبي للكاراتيه التي تنطلق أحداثها اليوم بمشاركة عالمية كبرى، مثنياً على الدور الكبير الذي يقوم به اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، متوقعاً منافسة شرسة بين كبار نجوم العالم.دبي - البيان الرياضي

حكمة

فخرالدين: أقنعنا «الدولي» بفكرتنا

كشف فخرالدين عبدالمجيد الأمين العام لاتحاد الإمارات للكاراتيه، النقاب عن أن اتحاده بذل جهوداً لإقناع الاتحاد الدولي بحتمية إلغاء اقتصار التكريم على أصحاب الميداليات الذهبيةفي «بريميرليغ» دبي، مشدداً على أن الجهود الإماراتية أثمرت عن إقناع الاتحاد الدولي بفكرة بشمول أصحاب المراكز الثانية والثالثةبالتكريم كل على حدة. دبي - البيان الرياضي

أمل

شامس: لا نستبعد تحقيق إنجاز

أعرب حميد شامس الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للكاراتيه، عن أمله في إمكانية تحقيق نتيجة غير مسبوقة من قبل أي من نجوم فرق الإمارات المشاركةفي «بريميرليغ» دبي، مشدداً على أنه لا يستبعد الحصول على إنجاز ما من قبل أي من اللاعبين واللاعبات الذين يمثلون الدولة في الحدث رغم صعوبة المهمة لوجود نخبة لاعبي الكاراتيه في العالم. دبي - البيان الرياضي

فرح

الكيالي: سعداء برعاية الحدث

أبدى عبدالسلام الكيالي مدير إدارة الإعلام والعلاقات الخارجية في مجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة الراعي الرئيسي لـ«بريميرليغ» دبي للكاراتيه، عن سعادته ومجموعته برعاية الحدث، مشدداً على أن الرعاية تأتي في إطار حرص المجموعة على دعم الأحداث الرياضية في الدولة، إلى جانب الأنشطة المجتمعية الأخرى التي غالباً ما تسارع مجموعته إلى دعمها. دبي - البيان الرياضي