«شاهين» يهدي البندقية للرئاسة و«الظبي» بطل الكأس

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، والشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان، أشواط الرموز في الفترة المسائية لسادس أيام مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للهجن في ميدان المرموم، التي خصصت لسن الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ واشتملت الفترة المسائية على 15 شوطاً لمسافة 6 كلم، وقام الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم بتتويج الفائزين بالرموز عقب نهاية الشوط السادس. وفاجأت «الظبي» للأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود بقيادة مضمرها حمود الوهيبي بحصولها على كأس سمو ولي عهد دبي للإيذاع البكار المفتوح بوصولها خط النهاية في 8:45:1 دقائق.

وفازت هجن الرئاسة من خلال الشوط الثاني ببندقية الإيذاع الجعدان المفتوح وكانت من نصيب «شاهين» بقيادة المضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي وقطع المسافة في 8:43:4 وهو أفضل توقيت في سن الإيذاع.

بقية النتائج

الشوط الثالث للبكار المحليات ذهب إلى هجن زعبيل بعد أن قاد المضمر راشد محمد سعيد مروشد «مياسة» إلى الصدارة بزمن 8:55:9 دقائق، بينما ذهبت الأمور في الشوط الرابع للإيذاع البكار المهجنات إلى «الساحلية» بالشعار الملكي لهجن العاصفة التي قدمت أداءً مميزاً وحسمت المركز الأول في 8:55:8 دقائق.

وتمكنت هجن زعبيل والمضمر راشد محمد مروشد من إضافة الفوز الثاني من خلال «مشعل» في الشوط الخامس للجعدان المحليات في 9:01:8 دقائق، وجاء الفوز الثاني لهجن الرئاسة في الشوط السادس للجعدان المهجنات عن طريق «النداوي» الذي قدمه المضمر المستحيل راشد محمد بالسم المنصوري حيث وصل إلى خط النهاية في 9:02:6 دقائق.

وقدمت هجن العاصفة «نجوم» بقيادة نجم المضمرين غياث الهلالي من خلال الشوط السابع للبكار المحليات ووصلت خط النهاية في 8:57:2 دقائق، فيما واصل مضمر هجن زعبيل راشد محمد مروشد مشوار التألق من خلال الشوط الثامن للبكار المهجنات عن طريق «الشامخة» التي حصلت على الصدارة في 8:55:5 دقائق.

وأضافت هجن زعبيل فوزاً رابعاً في الشوط التاسع الذي قدم فيه المضمر راشد محمد مروشد «مياس» على قمة الجعدان المحليات في 8:57:1 دقائق.

حمدان بن محمد متحدثاً للإعلام لدى وصوله المهرجان

العزوم ومذخور

وتألقت «العزوم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في الشوط الحادي عشر للبكار المحليات بعد أن سجلت 8:58:2 دقائق، وكان الإبداع والإمتاع في الشوط الثاني عشر للبكار المهجنات من نصيب «شئ» المملوكة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان التي وصلت إلى خط النهاية في 8:44:4 دقائق.

وقاد المضمر جابر بن محمد المري «مذخور» للأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود إلى الناموس في الشوط الثالث عشر للجعدان المحليات بتوقيت 8:57:8 دقائق، وواصلت هجن العاصفة مشوار التألق من خلال الشوط الرابع عشر للجعدان المهجنات الذي قدم من خلاله نجم المضمرين غياث الهلالي «قماري» للصدارة بزمن 9:03:6 دقائق، وكان آخر أشواط الفترة المسائية من نصيب هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عن طريق «الشاهينية» التي وصلت إلى خط النهاية بتوقيت 9:00:0 دقائق.

الأشواط شهدت منافسة قوية

الفترة الصباحية

ظهرت هجن أصحاب السمو الشيوخ، في الفترة الصباحية أمس، بميدان المرموم، من خلال سباقات سن الإيذاع واشتملت على 16 شوطاً تم تقسيمها بين فئات الهجن المحليات والمهجنات، لمسافة 6 كيلومترات.

وجاء الدخول قوياً من جانب الشعار الملكي لهجن العاصفة بقيادة نجم المضمرين غياث الهلالي بقوة الذي تمكن من الحصول على الناموس في الأشواط الاثني عشر الأولى من السباق، وكانت «الناويه» هي صاحبة الناموس في الشوط الأول للبكار المحليات ووصلت إلى خط النهاية في 9:10:0 دقائق، أما الشوط الثاني للبكار المهجنات فقد كان من نصيب «مرموقه» بالشعار الملكي التي سجلت توقيتاً بلغ 9:13:9 دقائق. وواصل مضمر هجن العاصفة غياث الهلالي التميز من خلال الشوط الثالث للقايا الجعدان المحليات الذي قدم من خلاله «شاهين» بتوقيت 9:13:2 دقائق، قبل أن يتدخل «شباب» ويهدي العاصفة ناموس الشوط الرابع للجعدان المهجنات بوصوله لخط النهاية في 9:16:9 دقائق.

وتمكنت «تكوين» بالشعار الملكي للعاصفة من الظهور بقوة في الشوط الخامس للبكار المحليات وسجلت توقيتاً قدره 9:15:9 دقائق، ثم جاءت «اعتبار» وواصلت مشوار التميز للشعار الأسود والأبيض بعد أن قادها غياث الهلالي لحصد الصدارة في الشوط السادس للبكار المهجنات مسجلة 9:13:6 دقائق.

وظفر «مغادر» لهجن العاصفة بالناموس في الشوط السابع للجعدان المحليات ووصل لخط النهاية في 9:15:6 دقائق، وكانت الكلمة لـ«السمح» بالشعار الملكي في الشوط الثامن للجعدان المهجنات في 9:21:8 دقائق وحسمت «الباهية» لهجن العاصفة الشوط التاسع للبكار المحليات وذلك في 9:14:7 دقائق.

مكتوم بن حمدان خلال تتويج الفائزين | تصوير: سيف الكعبي

الشاهينية وشعلة

حسمت «الشاهينية» الشوط الثالث عشر للبكار المحليات لمصلحة هجن الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر خليفة سلطان بالرشيد وسجلت زمناً 9:09:7 دقائق، وظفرت «شعلة» لهجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بالناموس في الشوط الرابع عشر للبكار المهجنات تحت قيادة أحمد سلطان بالرشيد وتمكنت من الوصول في 9:11:9 دقائق. «اكتشاف» لهجن العاصفة قدمها غياث الهلالي في الشوط الخامس عشر للبكار المحليات بزمن 9:07:4 دقائق كان هو التوقيت الأفضل في أشواط الصباح لهجن أصحاب السمو الشيوخ.

منافسة

352 شوطاً في مهرجان الوثبة الختامي

أصدر اتحاد سباقات الهجن، البرنامج الرسمي للمهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة بالوثبة، ووضعت جوائز ضخمة للمهرجان، الذي ينطلق 28 فبراير الحالي، ويختتم في العاشر من مارس، ويتضمن إقامة 352 شوطاً في مختلف الأعمار لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وهجن أبناء القبائل، وسيتنافس أهل الهجن من كل دول الخليج العربي على 52 رمزاً، من بينها 18 رمزاً للإنتاج.

وأوضح البرنامج إقامة 70 شوطاً في سن الحقائق لأبناء القبائل، بالإضافة 35 شوطاً لأصحاب السمو الشيوخ في سن اللقايا، و42 شوطاً لأبناء القبائل، فيما يأتي التنافس في سن الإيذاع بواقع 38 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و32 شوطاً للجماعة، أما في سن الثنايا، فسيكون التنافس على مدار ستين شوطاً، مناصفة بين هجن أصحاب السمو الشيوخ، وهجن أبناء القبائل، وسيكون هناك 34 شوطاً في سن الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، فيما ستقام 41 شوطاً لهجن أبناء القبائل.

وستكون هناك أربع رموز بالنسبة للجماعة في سن الحقاقة، فيما ستتنافس هجن أصحاب السمو الشيوخ على أربع رموز في الأعمار من اللقايا، وحتى الحول والزمول، بواقع رمزين للمحليات، ورمزين للمهجنات. دبي- البيان الرياضي

سباق

أبناء القبائل في تنافس مثير على رموز الثنايا

تنطلق بتحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة بالمرموم، صباح ومساء اليوم، منافسات الكبار لهجن أبناء القبائل، من خلال سباقات سن الثنايا، في سابع محطات النسخة الأولى من مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للهجن العربية الأصيلة، لمسافة 8 كلم.

ويتنافس أبناء القبائل على رموز سن الثنايا، من خلال الفترة المسائية، حيث سيكون التنافس على أشده للظفر بكأس ولي عهد دبي، من خلال الشوط الأول للبكار المفتوح، بينما ستكون البندقية هي الجائزة الكبرى في الشوط الثاني للثنايا الجعدان المفتوح، وخصص الشوطان الثالث والرابع لرموز الإنتاج، حيث سيكون كأس ولي عهد دبي للإنتاج، حاضراً في الشوط الثالث للثنايا البكار المفتوح «إنتاج»، وبندقية الإنتاج ستكون هي جائزة الشوط الرابع للجعدان المفتوح «إنتاج».

وتشهد الفترة الصباحية إقامة 16 شوطاً، عشرة أشواط للإنتاج «محليات ومهجنات»، سيتنافس من خلالها أبناء القبائل للفوز بالسيارات «نيسان ستيشن، نيسان سفاري، كروزر بيك أب»، بالإضافة إلى ستة أشواط نقدية للمحليات والمهجنات. دبي- البيان الرياضي