رفع ملف أبناء المواطنات إلى مجلس الوزراء

تمخض الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بتشكيلته الجديدة للدورة الحالية، الذي عقد أمس في مقره بدبي برئاسة معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، وحضور الأعضاء، والأمانة العامة، عن خطوات هامة باتجاه تصحيح المسار الرياضي في الإمارات، خصوصاً ما يتعلق بمناقشة قرار مجلس الوزراء بشأن مشاركة أبناء المواطنات، ومواليد الدولة، وحملة المراسيم، والمقيمين في المسابقات الرياضية الرسمية، واتفق المجلس على آلية مشاركة لاعبين من الفئات المعنية، على أن يتم رفع التصور النهائي إلى مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل للاعتماد الرسمي.

واطلع المجلس على خلاصة اللقاءات التي عقدتها أمانة الهيئة العامة خلال الأسابيع الماضية مع اتحادات الألعاب الفردية والجماعية والنوعية، بشأن مشاركة لاعبي الفئات المعنية، بعد التعرف على كافة التصورات والمرئيات والملاحظات بين الطرفين، على أن يكون التطبيق فورياً بعد الاعتماد الرسمي من قبل مجلس الوزراء.

قبل البداية

وقبل بدء الاجتماع الأول، قام رئيس وأعضاء المجلس، بجولة على مختلف إدارات وأقسام الهيئة العامة للرياضة بهدف التعرف على آلية ومنهجية العمل، والالتقاء بالموظفين، برفقة إبراهيم عبدالملك الأمين العام للهيئة العامة، والأمناء العامين المساعدين.

اجتماع مثمر

ووصف معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الاجتماع الأول بالمثمر، مقدماً الشكر إلى القيادة الرشيدة لدعمها المتواصل للرياضة والرياضيين، مثنياً على جهود المجلس السابق، منوهاً إلى أنه تم الاطلاع على الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للرياضة، والموازنات والاستراتيجية والخطط التشغيلية والمشاريع ومسودات اللوائح التي ستقدم للاتحادات الرياضية في الفترة المقبلة.

صندوق المواهب

وكشف عن إنشاء صندوق لدعم المواهب الوطنية بمشاركة رجال الأعمال والأفراد، لافتاً إلى أن هناك عدة شركات كبرى أبدت موافقتها واستعدادها لدعم الصندوق، منوهاً إلى أن هناك شركات أخرى ستنضم تباعاً، مشيراً إلى أنه سيتم وضع حساب «بنكي» خاص به، وتوقيع عقود مع الشركات المنضمة إليه، مشيراً إلى أنه سيكون هناك تنسيق بين إدارة الصندوق والاتحادات الرياضية المعنية، خصوصاً الألعاب الفردية باستثمار المبالغ لتأهيل الأبطال في أفضل مراكز التدريب العالمية، وتوفير البيئة المناسبة وفق آلية معينة، وحسب الأرقام التي يحققها الأبطال.

الهيئة تولي اهتماماً خاصاً بالألعاب الفردية | البيان

دعم القيادة

ولفت إلى أن الصندوق يحظى بدعم القيادة الرشيدة، وحظي بترحيب كبير من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الذين وعدوا بأن تكون لهم مساهمة في استقطاب المزيد من الشركات لدعم الصندوق الذي من المتوقع أن يحقق النجاح في الوصول للأهداف التي من خلالها يتم تأهيل الأبطال للاستحقاقات المقبلة.

مسودة قانون

ولفت الرميثي إلى أنه تم تشكيل لجنة لدراسة مسودة قانون الرياضة برئاسة سعيد عبدالغفار، على أن يتم اختيار أعضاء اللجنة من داخل وخارج الهيئة العامة لاحقاً، وذلك لتحديد ماهية الرياضة والهدف منها وتحديد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات الاتحادية والاتحادات الرياضية، بهدف الاستفادة من كافة الخبرات القانونية الموجودة في الدولة أو خارجها لوضع التصور النهائي للقانون الذي يتناسب مع الإمارات، ورفعه إلى السلطات العُليا، والمجلس الوطني، وصولاً إلى اعتماده رسمياً من الحكومة، منوهاً إلى أن اعتماد القانون يعتبر خطوة متقدمة في الطريق الصحيح لتجاوز السلبيات التي صاحبت الفترة الماضية.

النشاط المدرسي

وكشف الرميثي النقاب عن أن المجلس أرجأ تشكيل لجانه إلى ما بعد الانتهاء من التعديلات على قانون الهيئة العامة للرياضة، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للرياضة وقعت اتفاقيتي تعاون مع وزارة التربية والتعليم، الأولى تهدف إلى الاستفادة من صالة صلاح الدين في دبي لخدمة الاتحادات الرياضية بإشراف الهيئة العامة، والثانية تهدف إلى تفعيل النشاط الرياضي من خلال البطولات والمسابقات المدرسية والجامعية.

حارب نائباً

اختار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه الأول أمس في مقره بدبي، سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، لشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة في تشكيلته الجديدة للدورة الحالية.