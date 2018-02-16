«أبوظبي الرياضي» يكشف عن عوائد استضافة فعاليات 2017

كشف مجلس أبوظبي الرياضي عن القيمة الاقتصادية والإعلامية والسياحية، التي سجلتها خطة استضافة الفعاليات الرياضية العالمية لعام 2017، وجاءت ضمن رؤية المجلس الطامحة لترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة ومنارة لنخبة رياضيي العالم وصناع القرار الرياضي الدولي، بما ينعكس إيجاباً على عمليات التطوير الرياضي المحلي ودعم التفاعل الرياضي المجتمعي. وجاء الإعلان بحسب الدراسة التحليلية لشركة (SMG) التي تعد من أكبر الشركات العالمية للبحوث وتقديم الخدمات والبيانات والحلول الشاملة، حيث أشارت الدراسة في تحليلها الذي اعتمد على أربعة محاور هي (القيمة الاقتصادية، القيمة الإعلامية، القيمة المجتمعية، صناعة رعاية الفعاليات الرياضية).

عوائد اقتصادية

أشارت الدراسة التحليلية إلى أن قيمة العوائد الاقتصادية لإمارة أبوظبي، من استضافة نخبة الفعاليات الرياضية العالمية بلغت 545.5 مليون دولار، من حيث أثر العائد الاقتصادي لعدد الزوار من الخارج، ونسبة إشغال الغرف الفندقية في الليلة الواحدة وما أنفقه الحضور والمتابعون للفعاليات، وما أنفقه المنظمون، والقيمة الإعلامية لهوية أبوظبي، فيما بلغ المجموع العام للحضور الجماهيري والزوار لـ15 فعالية رياضية عالمية 358.646 زائراً، في حين وصل عدد الزوار القادمين من خارج الدولة خصيصاً لحضور ومتابعة الفعاليات الرياضية العالمية 145.133 زائراً.

مونديال الأندية

وتصدرت منافسات كأس العالم للأندية التي أقيمت في ديسمبر العام الماضي وتوج بلقبها ريال مدريد الإسباني، قائمة الفعاليات الرياضية الأكثر حضوراً من الجماهير والزوار من الخارج وبلغ 87.323 زائراً، وجاءت بالمرتبة الثانية بطولة أبوظبي اش اس بي سي للغولف 75.978 زائراً، فيما حل سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 بالمرتبة الثالثة بعدد 68.523 زائراً، ووقف سباق ريد الجوي بالمرتبة الرابعة بعدد 60.585 زائراً، وحلت بطولة مبادلة العالمية للتنس بالمركز الخامس بعدد 16222 زائراً، في حين جاء طواف أبوظبي بالمرتبة السادسة بـ10626 زائراً، وحلت بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بالمركز السابع بـ9901 زائر، وجاء مهرجان الجري بالألوان بالمرتبة الثامنة بعدد 8820 زائراً.

نمو كبير

وحقق عام 2017 نمواً كبيراً على مستوى الحضور الجماهيري في أرض الحدث لكافة الفعاليات المعتمدة في الدراسة مقارنة بعام 2016، بنسبة نمو 35.9%، وعلى مستوى الزوار والجماهير القادمة للعاصمة أبوظبي من خارج الدولة لمتابعة الفعاليات الرياضية المتنوعة، بنسبة نمو 51.9%.

وجاء العائد الإعلامي لعام 2017 بقيمة 173.2 مليون دولار وبنسبة نمو 76.1% عن عام 2016، حيث بلغ عدد ساعات عرض الهوية الإعلامية لإمارة أبوظبي في شبكات التلفزة العالمية 4.232 ساعة.

قائمة الفعاليات

وتضمنت قائمة الفعاليات الرياضية التي شملتها الدراسة 15 فعالية هي: (سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، بطولة أبوظبي اش اس بي سي للغولف، بطولة أبوظبي انفيتيشنال، بطولة أبوظبي للترايثلون، طواف أبوظبي، كأس العالم للسباحة (ماراثون السباحة 10 كلم)، كأس العالم للغطس العالي، بطولة جاري بلاير للغولف، بطولة فاطمة بنت مبارك لغولف لسيدات، بطولة مبادلة العالمية للتنس، سباق ريد بل، بطولة أبوظبي للجوجيتسو، بطولة أبوظبي العالمية لزوارق الفورمولا 1، بطولة الجائزة الكبرى للجودو غراند سلام، مونديال للأندية، مهرجان الجري بالألوان.

9

جاءت بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون بالمرتبة التاسعة من حيث الحضور الجماهيري بعدد 6228، وجاءت في المركز العاشر بطولة أبوظبي غراند سلام للجودو بعدد 5600.