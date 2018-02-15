«التماس» تتوج بالكأس و«شاهين» ينتزع البندقية

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خامس أيام مهرجان سموه للهجن العربية الأصيلة الذي يقام من 10 حتى 20 الجاري في ميدان المرموم بدبي.

وحرص سموه على متابعة الفترة المسائية يوم أمس التي أقيمت فيها أشواط الرموز لسن الإيذاع لمسافة 6 كم المخصصة لهجن أبناء القبائل بحضور الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد بادل تنس، الذي قام بتتويج الفائزين بأشواط الرموز.

وحلقت «التماس» بكأس ولي عهد دبي للإيذاع البكار المفتوح لمالكها لخالد فيصل محمد شريم بتوقيت وقدره 9:03:3 دقائق، فيما تمكن «شاهين» المملوك لسويدان مصبح المتفيج الكتبي من حصد بندقية الإيذاع الجعدان المفتوح بزمن قدره 9:02:2 دقائق.

وظفرت «خوفه» لسعيد محمد بن منانة بكأس سمو ولي عهد دبي في الشوط الثالث للبكار «إنتاج» بتوقيت 9:04:6 دقائق، ثم جاء «ملهم» ليضيف الرمز الثاني إلى شعار مطر محمد دحروي العامري بحصوله على بندقية الإيذاع الجعدان «للإنتاج» بزمن قدره 9:02:8 دقائق.

حمدان بن محمد لدى وصوله ميدان المرموم لمتابعة المهرجان | تصوير: سيف الكعبي

«وهاجه» و«غازي»

وحصدت لقب الشوط الخامس للإيذاع البكار المحليات «وهاجه» ملك سهيل سالم دري الفلاحي بزمن قدره 9:03:4 دقائق، وبالمقابل تمكنت «غند» المملوكة لسعيد حمد مصلح الأحبابي من الحصول على الصدارة في الشوط السادس للبكار المهجنات بزمن وقدره 8:59:4 دقائق.

وجاء «غازي» بشعار عبد الله علي سعيد دري المنصوري ليفوز بصدارة الشوط السابع للجعدان المحليات بزمن قدره 8:57:6 دقائق، بينما حسم «الرمادي» ملك أحمد سعيد حمد دري الفلاحي المركز الأول للشوط الثامن للجعدان المهجنات بتوقيت وقدره 8:56:1 دقائق وهو توقيت مميز كان هو الأفضل في جميع الأشواط المسائية.

وتوشحت «وشاح» الفوز لأحمد عوض سعيد النيادي في الشوط التاسع للبكار المحليات وكان عندها الزمن 9:04:3 دقائق، ونجحت الظبي لـماجد أحمد ماجد الخيلي من الظفر بالمركز الأول للشوط العاشر للبكار المهجنات بتوقيت بلغ 9:00:2 دقائق.

ملفت والهدة

وكسب «ملفت» بشعار محمد ناصر بالعوضي المنهالي الصراع على الصدارة في الشوط الحادي عشر للجعدان المحليات، وذلك بتوقيت وقدره 8:58:6 دقائق، فيما كان التميز من نصيب «غطرس» المملوك لحميد محمد رامس الجحافي الذي تمكن من حسم المركز الأول في الشوط الثاني عشر للجعدان المهجنات، وذلك بزمن 8:58:0 دقائق.

وحسمت «الهدة» الشوط الثالث عشر للبكار المحليات وأهدت مالكها مطر ضعيف حمد غدير الكتبي الناموس بوصولها لخط النهاية بزمن وقدره 8:58:1 دقائق، وبالمقابل تمكنت «بلشة» بالشعار المملوك لمحمد حمد سليمان بن جبرين، التي قطعت مسافة الشوط الرابع عشر للبكار المهجنات في توقيت زمني بلغ 8:56:2 دقائق.

وحصد «مسعف» لـمحمد سهيل عويضان العامري الصدارة بالشوط الخامس عشر للجعدان المحليات بزمن قدره 9:01:7 دقائق، فيما كان الحسم في الشوط السادس عشر للجعدان المهجنات من نصيب «جمر» بشعار سالم كميدش حمد بن علوبه، وذلك بزمن بلغ 8:58:0 دقائق.

ومضى الشوط السابع عشر للبكار المحليات لمصلحة «وميه» التي أهدت مالكها سيف مسفر راشد العميمي الناموس في توقيت زمني وقدره 9:05:8 دقائق، فيما كان مسك الختام مع «مسكته» التي أبدعت في الشوط الثامن عشر للبكار المهجنات ومنحت الفرح والسعادة لمالكها عبد الله راشد مفتاح الشامسي بحصولها على الصدارة بزمن بلغ 9:04:4 دقائق.

سعيد بن مكتوم خلال تتويج الفائزين

الفترة الصباحية

شهدت الفترة الصباحية أمس إقامة 22 شوطاً لهجن أبناء القبائل في سن الإيذاع، اثنا عشر شوطاً للإنتاج «محليات ومهجنات». وتمكنت «أفنان» بشعار راشد سعيد بن منانة من حصد الناموس في الشوط الأول للبكار المحليات للإنتاج بزمن بلغ 9:04:7 دقائق كان هو التوقيت الأفضل في الفترة الصباحية، وجاءت «ندى» المملوكة لمحمد مسلّم قنزول العامري لتحصل على الصدارة في الشوط الثاني للبكار المهجنات إنتاج بعد أن حققت توقيتاً وقدره 9:06:1 دقائق.

وحسم «مشاكل» ملك علي خاطر هاشل الشامسي المركز الأول لثالث الأشواط للجعدان المحليات للإنتاج وذلك بزمن وقدره 9:10:8 دقائق، وتمكن «صداح» من إهداء مالكه سعيد محمد منانة غديّر الصدارة في الشوط الرابع للجعدان المهجنات للإنتاج بعد أن عبر خط النهاية في زمن وقدره 9:14:5 دقائق.

الشاهينية ولزام

وجاءت السلالة الشاهينية في الصدارة في الشوط الخامس للبكار المحليات للإنتاج، حيث تمكنت «الشاهينية» بشعار راشد صابر سعيد الكتبي من حصد الناموس في زمن بلغ 9:10:5 دقائق، وكانت «نخوة» لأحمد خزع بالهركي العامري عند الموعد في الشوط السادس للبكار المهجنات للإنتاج وذلك بتوقيت وقدره 9:07:6 دقائق.

ووضع «لزام» المملوك لخزع أحمد خزع العامري نفسه على الصدارة في الشوط السابع للجعدان المحليات للإنتاج بزمن بلغ 9:09:7 دقائق، وتألق «الطليلي» ملك محمد حمود ثعلوب الدرعي في الشوط الثامن للجعدان المهجنات للإنتاج وحصد الصدارة بتوقيت 9:10:2 دقائق.

إثارة في كافة أشواط ختامي المرموم | البيان

العميرية ولهايب

ودفع راعي صوغة مظفّر محمد خموشة العامري بـ«العميرية» لتحصل على المركز الأول في تاسع الأشواط للبكار المحليات للإنتاج، وذلك في زمن وقدره 9:08:8 دقائق، بينما جاءت «لهايب» على الصدارة في الشوط العاشر للبكار المهجنات للإنتاج لتهدي مالكها أحمد محمد بالعوضي المنهالي الناموس في زمن وقدره 9:10:7 دقائق.

وكان «نهاب» بالشعار المملوك لنايف سالم حاذه الكتبي هو الأميز في الشوط الحادي عشر للجعدان المحليات للإنتاج، وذلك بتوقيت 9:10:2 دقائق، واختتم «ناصي» ملك خليفة سيف محمد العميمي مشوار الإبداع لهجن الإنتاج، وذلك بحصده لصدارة الشوط الثاني عشر للجعدان المهجنات عندما كان الزمن 9:06:1 دقائق.

سالم بن منانة: فخورون بتتويج «خوفة»

أشاد سالم سعيد بن منانة الكتبي، بأداء «خوفة» الفائزة بكأس سمو ولي عهد دبي لسن الإيذاع في الشوط الثالث «بكار إنتاج»، وأعرب عن فخرهم واعتزازهم بالتتويج بكأس سمو ولي عهد دبي، حيث يعتبر الإنجاز مصدر فخر في هذا المهرجان الغالي على قلوب الجميع.

وأضاف، أن «خوفة» تنحدر من سلالة «خوف الصغير» من جهة الأب، وتم تجهيزها لسن اللقايا في الفترة السابقة وقدمت أداء مميزاً إلا أنها تعرضت لمشكلة صحية في العام الماضي، مضيفاً أن المؤشرات الحالية قوية وتبشر بمستقبل حافل، لا سيما بعد تحقيق «خوفة» إنجازات على مستوى ميادين الدولة فيما لم تشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز تركيزاً على مشاركاتها المحلية.

وعن مشاركة «خوفة» المقبلة في ختامي الوثبة في أبوظبي، قال: القرار بيد صاحب الحلال والده سعيد بن منانة. وأهدى الناموس إليه وإلى شعب الإمارات وجمهور شعار «المتحدي» كافة. كما كشف، عن أن مشاركاتهم جاءت مكثفة في سن الحقاقة وسن اللقايا وسن الإيذاع على خلاف الأعمار الأكبر سناً المتمثلة في الثنايا والحول.

سيف بن كليب:«شاهين» حقق الثنائية

أعرب سيف بن علي بن كليب الكتبي، عن سعادته بفوز «شاهين» بالبندقية في سن الإيذاع في الشوط الثاني «جعدان مفتوح»، وقال إن «شاهين» أثبت جدارته وظفر بثنائية الرمز بعد أن سطر إنجازه الأول في جائزة زايد الكبرى للهجن في ميدان الوثبة بالعاصمة أبوظبي، ليواصل تألقه بعد أن تمكن من تكرار المشهد الرائع مرة أخرى في المهرجان الغالي ميدان المرموم.

وأشار بن كليب إلى أن «شاهين» ينحدر من سلالة البعيـر جـده «شاهيـن الكليلـي».

وكشف عن الاستعدادات لسن الثنايا وسن الحول في الأيام المقبلة، وقال: نحن جاهزون للتحدي، والجميع حرص على الاستعداد بقوة للمنافسات في سن الكبار. كما أهدى بن كليب «ناموس» الفوز إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب الإمارات عموماً وأهل منطقتي لهباب والمدام بصورة خاصة وجميع جمهور ومحبي شعار «بن كليب».

قرار

«منذر» و«مذهلة» إلى مؤسسة هجن العاصفة

كشف حمدان بن فارس الدرعي راعي القعود «منذر» الحائز على التوقيت الأفضل في الأشواط الصباحية لسن اللقايا، عن انتقال ملكية «منذر» إلى مؤسسة هجن العاصفة، وأضاف: «منذر» قعود سبوق وسلالته طيبة فأبوه «منذر المختبر» وأمه «درعية»، أشركناه العام الماضي في ختامي الوثبة ونجح في الحصول على المركز الثالث، ولكن أسباب صحية حرمتنا من إشراكه هذا الموسم. وقال: بفضل الله وحمده تم انتقال القعود إلى الشخص الذي يستحقه ويستحق النوعيات النادرة من الهجن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي. وأبان انتقال البكرة «مذهلة» أيضاً إلى مؤسسة هجن العاصفة بعد تألقها في الأشواط الصباحية لسن الحقائق وحصولها على سيارة بعد أداء متميز مضيفاً: كما تألق لنا في أشواط السيارات لسن اللقايا القعود «وضاح».دبي - البيان الرياضي

ختام

أبناء «الشبابي العاصفة» الأعلى سعراً في المزاد

اختتمت بمنصة ميدان المرموم، مساء أول من أمس، فعاليات مزاد المرموم الخامس «ج» للإنتاج الشخصي، الذي شهد مشاركة واسعة من جانب محبي وعشاق الأصالة الراغبين في الحصول على أفضل أنواع المطايا التي تنحدر من أرقى وأقوى سلالات الهجن العربية الأصيلة، وعرضت من خلال المزاد أكثر 376 مطية.

هيمنت سلالة الفحل «الشبابي العاصفة» على قمة الأسعار لليوم الثالث على التوالي، وفاز خليفة شاهين المرر بالقعود المنحدر من سلالة الأب «الشبابي ـ العاصفة» والأم «بنت شاهين دغاش» ودفع السعر الأعلى في المزاد الذي بلغ 330 ألف درهم، وجاء في المركز الثاني لقائمة أعلى الأسعار القعود الآخر من سلالة الأب «الشبابي ـ العاصفة» وأمه «نشوة» وظفر به كاسب سالم المسافري بعد أن دفع مبلغ 220 ألف درهم.دبي - البيان الرياضي

منافسة

هجن الشيوخ تختتم تحدي الإيذاع اليوم

تختتم اليوم منافسات سن الإيذاع في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة في ميدان المرموم، حيث يشهد اليوم السادس من المهرجان تحدي هجن أصحاب السمو الشيوخ على مدار 31 شوطاً لمسافة 6 كم.

وسيقام في الفترة الصباحية 16 شوطاً للابكار والجعدان المحليات والمهجنات تم رصد جوائز قيمة فيها للفائزين، بينما ستشهد الفترة المسائية صراعاً قوياً على كأس سمو ولي عهد دبي في الشوط الأول المخصص «بكار مفتوح»، فيما ستتواصل المنافسة الشرسة على البندقية في الشوط الثاني لفئة «الجعدان مفتوح»، إضافة إلى الأشواط الأخرى التي تم رصد جوائز نقدية وعينية قيمة ستكون في انتظار الفائزين.دبي - البيان الرياضي