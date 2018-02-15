«الشراع والتجديف» يكرّم أبطال الموسم

في أمسية مميزة، أقيمت في دبي، كرّم اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أول من أمس، أبطال الموسم الماضي، في بطولة بطل الإمارات للشراع، وفي بطولة بطل الإمارات للتجديف الحديث، وسط حضور رياضي مهم لأعضاء الاتحاد وممثلي الأندية البحرية في الدولة، وكان تجمعاً بحرياً، توجّه بالدرجة الأولى إلى توزيع ميداليات وكؤوس الفوز على مختلف الفائزين من الأندية البحرية المختلفة من كافة الإمارات، وكرم الاتحاد، الفئات المشاركة في كلا البطولتين، وبلغ عدد المكرمين والفائزين، أكثر من ثلاثين بحاراً في البطولتين، وشهد مراسم التكريم، الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس الاتحاد، وعبد الله العبيدلي أمين عام الاتحاد، وجمال زعل بن كريشان المهيري عضو مجلس إدارة الاتحاد، وسالم الشامسي نائب رئيس لجنة التجديف الأولمبي في الاتحاد، وجاسم هيكل البلوشي عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وتم تكريم نادي الحمرية بلقب أفضل نادٍ على مستوى بطولة التجديف، فيما حقق نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، لقب أفضل نادٍ على مستوى بطولة الشراع الحديث، وساهم كلا الناديين في تعزيز ودعم مسيرة الرياضة البحرية بشكل واضح، إلى جانب دور الاتحاد، كما شمل تكريم الاتحاد، أوائل بطولات بطل الإمارات في التجديف الحديث وفي الشراع، لجميع الفئات السنية بمختلف المنافسات.

جهود

وأثنى الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان، على جهود كافة الفائزين، وأكد أن التكريم صادف أهله في كل الفئات، كما أشاد الشيخ خالد بجهود الأندية، وما تقوم به من دور فعال في تعزيز الرياضة، والمساهمة في نشر رياضة الشراع بين الأجيال بشكل أكبر، وقال: نشيد دوماً بدور الأندية البحرية في الدولة، وما تقوم به من جهد مميز في تطوير الرياضة، واستضافة وتنظيم البطولات المختلفة.

ووجّه أحمد بن ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، الشكر لكل البحارة والمتسابقين، مشيداً بما يقوم به منتخب الشراع حالياً بكل فئاته، ومن مختلف الأندية، حيث أكد أن دور الأندية مستمر في دعم وتغذية المنتخب بالبحارة والمتسابقين، من خلال البرامج المختلفة، التي ينظمها الاتحاد، بالتعاون مع الأندية دائماً، وتنظيم واستضافة بطولات أولمبية ودولية وآسيوية، بالإضافة للبطولات التي تم إقامتها سابقاً، وأضاف: يوجد لدينا أكثر من مسار نركز عليه الآن، أهمها المسار العربي والخليجي، وتركيزنا الأكبر على الآسيوي، من خلال البطولات والأنشطة التي نشارك من خلالها، كما أن لدينا مجموعة متميزة من المتسابقين، وممن وصلوا إلى العالمية، وحققوا نتائج متميزة، وكانت بدايتهم من خلال بطولة بطل الإمارات، وتحدث الرميثي عن وجود برنامج أولمبي خاص بين الاتحاد والأندية، يستمر حتى 2024، في إعداد وتجهيز البحارة من أجل المنافسة.